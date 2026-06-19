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В пяти округах Подмосковья повреждены 18 домов: где зафиксированы самые тяжёлые удары

Россия » Центр » Москва

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Московской области повреждены 18 многоквартирных домов в пяти городских округах, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Из-за последствий налета и возникшего возгорания погибла восьмилетняя девочка. Глава Подмосковья назвал районы, где пострадали дома. Пострадавшим семьям будет оказана материальная и психологическая поддержка. Об оперативной обстановке в пострадавших районах, выплатах компенсаций и мерах безопасности в регионе — в материале.

Скорая помощь
Фото: unsplash.com by Maxim Tolchinskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Скорая помощь

География ударов: где пострадали дома

Основной удар пришелся по городским округам с плотной жилой застройкой, расположенным в ближнем Подмосковье. По информации региональных властей, наибольшее количество повреждений зафиксировано в Котельниках, где пострадали 13 жилых домов. В Люберцах повреждения получили два здания, еще по одному объекту пострадало в Раменском, Жуковском и Балашихе.

В пострадавших населенных пунктах специальные и муниципальные службы начали подомовые обходы для оценки масштаба разрушений. Местные администрации заявили о готовности провести работы по замене остекления и ремонту фасадов в кратчайшие сроки. На местах также организована работа по оказанию психологической помощи жителям.

Трагедия в Жуковском: цена террора

Самая страшная сводка пришла из Жуковского. Налет спровоцировал пожар, в котором погибла 8-летняя девочка. Она находилась дома с бабушкой, когда началось возгорание. Ребенка спасти не удалось. Андрей Воробьев выразил соболезнования и пообещал поддержку семье.

Локация Количество поврежденных домов
Котельники 13
Люберцы 2
Раменское / Жуковский / Балашиха по 1 в каждом округе

Параллельно удары фиксировались в ЛНР. В Калинове и Рубежном пострадали гражданские лица — осколочные ранения получили две женщины и еще двое мужчин.

Вопросы безопасности и восстановления

Власти региона обещают, что никто не останется без помощи. Подать заявления на компенсацию и зафиксировать ущерб жители могут дистанционно через цифровые платформы, что исключает необходимость обращения в порядке живой очереди. Гражданам также рекомендовано активировать уведомления от экстренных служб в мобильных приложениях.

"Произошедшее требует не только оперативного проведения ремонтных работ, но и комплексной проверки общедомовых систем оповещения. Важно четко понимать степень готовности инфраструктуры и алгоритмы действий населения в случае возникновения подобных угроз", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о налетах БПЛА

Как узнать, положена ли мне компенсация за разбитое окно?

Необходимо дождаться осмотра представителями администрации округа. Они составят акт повреждений. Суммы и порядок выплат определяются постановлением правительства Московской области.

Что делать, если дрон упал рядом с домом?

Категорически запрещено приближаться к обломкам или снимать их на видео. Немедленно покиньте открытое пространство и позвоните по номеру 112. БПЛА может содержать неразорвавшийся заряд.

Куда обращаться для переселения из поврежденного жилья?

Если квартира признана непригодной для проживания, власти предоставляют маневренный фонд. Информацию можно получить в местном штабе помощи пострадавшим или через горячую линию главы округа.

Будут ли усилены меры ПВО в Подмосковье?

Минобороны РФ постоянно наращивает группировку систем перехвата вокруг столицы. Однако жителям рекомендуется соблюдать бдительность и пользоваться официальными мобильными приложениями для передачи данных о подозрительных объектах в небе.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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