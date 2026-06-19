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Больше никаких шрамов на шее: иркутские хирурги совершили прорыв в медицине будущего

Россия » Сибирь » Иркутск

Хирурги Иркутского областного онкологического диспансера внедрили метод удаления доли щитовидной железы без внешних разрезов на шее. Новая технология позволяет проводить операцию через слизистую оболочку рта или в области подбородка, полностью исключая появление послеоперационных шрамов. Помимо косметического эффекта, методика повышает точность манипуляций за счет использования эндоскопического оборудования с десятикратным увеличением, что критически важно для сохранения нервных окончаний и сосудов.

Хирурги в операционной
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги в операционной

Суть трансорального доступа

Традиционная тиреоидэктомия требует разреза на передней поверхности шеи, что всегда оставляет заметный след. Иркутские врачи освоили трансоральную эндоскопическую тиреоидэктомию — вмешательство, при котором инструменты вводятся через небольшие проколы в преддверии полости рта. Это избавляет пациента от психологического дискомфорта, связанного с рубцами на открытых участках тела.

"Такой доступ не просто скрывает следы операции, но и дает хирургу уникальный обзор снизу вверх. Оптическое увеличение позволяет детально видеть возвратный гортанный нерв и околощитовидные железы, что сводит риск случайных повреждений к минимуму", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Для успешного внедрения подобных технологий региону требуются высококвалифицированные кадры. Сейчас вакансии в сфере медицины Иркутской области предлагают достойную оплату, что способствует привлечению специалистов, способных работать с высокотехнологичным оборудованием.

Преимущества для пациентов

Новый подход относится к категории малоинвазивной хирургии. Эндоскоп с увеличением в 6-10 раз передает изображение на монитор в высоком разрешении. Это позволяет врачу действовать ювелирно, минимизируя кровопотерю и сокращая период реабилитации. Пациенты быстрее возвращаются к привычной жизни, не сталкиваясь с проблемой стягивания кожи в области шеи.

"Отсутствие рубца на шее важно не только с точки зрения эстетики. После классических операций иногда формируются спайки, которые могут вызывать дискомфорт при глотании. Внутренний доступ через слизистую заживает гораздо быстрее и бесследно", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Параметр Особенности нового метода
Место разреза Полость рта или зона подбородка
Визуализация Эндоскоп с увеличением до 10 раз
Косметический эффект Видимые шрамы на шее отсутствуют
Травматичность Минимальное повреждение мягких тканей шеи

Развитие медицины в регионе

Внедрение современных хирургических практик проходит в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Его целями являются увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году. Масштабные изменения касаются не только операционных — в регионе, например, создают культурные центры и обновляют социальную инфраструктуру для общего повышения качества жизни.

"Специалисты онкодиспансера последовательно развивают направление малоинвазивной хирургии в онкологической службе региона, и внедрение трансоральной эндоскопической тиреоидэктомии — значимый шаг в повышении качества высокотехнологичной медицинской помощи. Эта операция позволяет решить ключевую медицинскую задачу, одновременно избавляя пациента от видимого послеоперационного рубца на шее", — подчеркнул главный врач областного онкологического диспансера Андрей Менг.

"Любое внедрение эндоскопических методик в онкологии требует отлаженной системы мониторинга состояния пациента. Высокие технологии в хирургии должны подкрепляться качественной диагностикой на ранних этапах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Параллельно с медицинскими центрами в Приангарье модернизируют и другие сферы. Так, власти направляют ресурсы на расселение ветхого жилья и внедрение цифровых систем контроля домов, что напрямую влияет на безопасность и долголетие граждан.

Ответы на популярные вопросы о операциях на щитовидной железе

Кому подходит операция через рот?

Метод применяется для удаления доброкачественных узлов большого размера и определенных видов рака щитовидной железы на ранних стадиях, когда объем поражения позволяет использовать эндоскопический доступ.

Остаются ли шрамы внутри рта?

Разрезы на слизистой оболочке заживают очень быстро (обычно в течение нескольких дней) и не оставляют грубой рубцовой ткани, так как слизистая обладает высокой способностью к регенерации.

Есть ли риск повреждения голоса?

Благодаря многократному увеличению эндоскопа хирург четко видит гортанный нерв, отвечающий за работу голосовых связок, что делает риск его повреждения даже ниже, чем при открытой операции.

Сколько длится восстановление?

Пациенты могут принимать жидкую пищу уже в день операции. Период нахождения в стационаре обычно сокращен на несколько дней по сравнению с традиционным методом разреза на шее.

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Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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