Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком осторожный шаг: новая тактика регулятора в России лишила бизнес надежды на дешевый капитал
Сжигаем жир без бега и приседаний: 10 упражнений, которые заменят вам часовую тренировку
Похищение в аэропорту и заговоры на мужа: Иду Галич тайно вывезли в Саратов ради лесной магии
Цветы вместо плодов: что задать перцу во время цветения, чтобы завязь не осыпалась
Как есть кашу и не толстеть? Выбираем 3 лучших варианта для заряда энергии с утра
Россиянам оставили спокойное лето без роста ЖКХ: причина кроется вовсе не в заботе о кошельках людей
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
Это было безумно и романтично: почему Оливия Уайлд вышла замуж за итальянского принца и сразу пожалела
Корабль не дошёл до порта назначения: глубина сохранила его почти нетронутым 250 лет

Кошельки потяжелеют уже летом: на Ставрополье утвердили новую схему финансовой поддержки ведомств

Россия » Юг » Ставрополь

С 1 июля в Ставропольском крае вводится ежемесячная доплата для сотрудников правоохранительных структур. Соответствующий законопроект получил поддержку депутатов региональной Думы, о чем сообщили представители парламента. Запуск этого механизма поддержки направлен на укрепление социальной защищенности личного состава, обеспечивающего правопорядок в регионе.

Деньги
Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Размер фиксированной выплаты составит 6 тысяч рублей, а получать ее специалисты будут до завершения календарного года. Согласно бюджетным планам края, на реализацию данной инициативы выделено 167 млн рублей, пишет newstracker.ru.

Указанная мера поддержки распространяется на широкий круг правоохранителей, включая сотрудников ППС, ДПС, служб исполнения наказаний, кинологических подразделений и органов правопорядка на транспорте. Всего право на надбавку получили более 4,6 тысяч человек.

"Подобные инициативы позволяют частично компенсировать инфляционные риски и поддержать тех, кто несет непростую службу в сложных условиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ранее в субъекте уже обсуждались вопросы корректировки доходов граждан, занятых в различных секторах экономики. Примечательно, что на фоне расширения мер социальной поддержки для силовиков, некоторые категории госслужащих региона ранее не получили аналогичного повышения, что подчеркивает адресный характер распределения финансовых ресурсов краевого бюджета.

Ответы на популярные вопросы о выплатах правоохранителям

С какого числа начнутся перечисления?

Выплаты стартуют с 1 июля 2026 года.

Каков размер ежемесячной надбавки?

Каждый имеющий право сотрудник будет получать 6 тысяч рублей.

Будет ли действовать эта программа в следующем году?

На данный момент закон предусматривает выплаты до окончания текущего календарного года.

Кто может рассчитывать на финансовую помощь?

Поддержка полагается более чем 4,6 тысячам сотрудников, включая персонал СИЗО, ДПС, ППС, ФСИН и подразделений по делам несовершеннолетних.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса
Мир. Новости мира
Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса
Муравьи ненавидят этот запах: натуральный барьер, который защитит грядки и теплицу
Садоводство, цветоводство
Муравьи ненавидят этот запах: натуральный барьер, который защитит грядки и теплицу
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Последние материалы
Цветы вместо плодов: что задать перцу во время цветения, чтобы завязь не осыпалась
Как есть кашу и не толстеть? Выбираем 3 лучших варианта для заряда энергии с утра
Россиянам оставили спокойное лето без роста ЖКХ: причина кроется вовсе не в заботе о кошельках людей
Кошельки потяжелеют уже летом: на Ставрополье утвердили новую схему финансовой поддержки ведомств
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
Это было безумно и романтично: почему Оливия Уайлд вышла замуж за итальянского принца и сразу пожалела
Корабль не дошёл до порта назначения: глубина сохранила его почти нетронутым 250 лет
Семья Бекхэмов трещит по швам: поступок младшей дочери лишь подтвердил масштаб глубокого раскола
Кот в мешке на колёсах: нюансы китайской сборки, из-за которых машина попросит вложений
Мирный трек по Украине резко ожил: Киеву могут выставить счет за американское миротворчество
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.