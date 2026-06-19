Кошельки потяжелеют уже летом: на Ставрополье утвердили новую схему финансовой поддержки ведомств

С 1 июля в Ставропольском крае вводится ежемесячная доплата для сотрудников правоохранительных структур. Соответствующий законопроект получил поддержку депутатов региональной Думы, о чем сообщили представители парламента. Запуск этого механизма поддержки направлен на укрепление социальной защищенности личного состава, обеспечивающего правопорядок в регионе.

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Размер фиксированной выплаты составит 6 тысяч рублей, а получать ее специалисты будут до завершения календарного года. Согласно бюджетным планам края, на реализацию данной инициативы выделено 167 млн рублей, пишет newstracker.ru.

Указанная мера поддержки распространяется на широкий круг правоохранителей, включая сотрудников ППС, ДПС, служб исполнения наказаний, кинологических подразделений и органов правопорядка на транспорте. Всего право на надбавку получили более 4,6 тысяч человек.

"Подобные инициативы позволяют частично компенсировать инфляционные риски и поддержать тех, кто несет непростую службу в сложных условиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ранее в субъекте уже обсуждались вопросы корректировки доходов граждан, занятых в различных секторах экономики. Примечательно, что на фоне расширения мер социальной поддержки для силовиков, некоторые категории госслужащих региона ранее не получили аналогичного повышения, что подчеркивает адресный характер распределения финансовых ресурсов краевого бюджета.

Ответы на популярные вопросы о выплатах правоохранителям

С какого числа начнутся перечисления?

Выплаты стартуют с 1 июля 2026 года.

Каков размер ежемесячной надбавки?

Каждый имеющий право сотрудник будет получать 6 тысяч рублей.

Будет ли действовать эта программа в следующем году?

На данный момент закон предусматривает выплаты до окончания текущего календарного года.

Кто может рассчитывать на финансовую помощь?

Поддержка полагается более чем 4,6 тысячам сотрудников, включая персонал СИЗО, ДПС, ППС, ФСИН и подразделений по делам несовершеннолетних.

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