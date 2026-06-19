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Настоящий кошмар жителей Тюмени: кровожадные стаи превратили отдых у воды в опасное испытание

Россия » Урал » Тюмень

Жители Тюмени столкнулись с новой напастью: вслед за комарами и мошкой регион атаковали слепни. Эти насекомые представляют куда большую угрозу, чем обычный гнус, нападая на людей и животных целыми стаями. Последствиями контактов с ними становятся резкие боли, глубокие резаные раны и возникновение отеков на месте укусов.

Слепень
Фото: commons.wikimedia.org by Dack9, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Слепень

Причиной такой агрессивности насекомых стало обилие влаги, накопившейся после аномально снежной зимы. В слюне слепней содержатся ферменты, препятствующие свертываемости крови, из-за чего кровотечение из раны открывается мгновенно. Специалисты подчеркивают, что масштаб проблемы в этом году связан с идеальными условиями в топких местах у водоемов для размножения и созревания личинок.

"Укусы слепней не только болезненны, но и опасны с медицинской точки зрения из-за риска занесения вторичной инфекции в открытую рану. При появлении сильной аллергический реакции или признаков воспаления необходимо немедленно обратиться за профессиональной помощью", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Опасность для здоровья и способы защиты

По словам тюменского энтомолога Павла Ситникова, на которого ссылается nashgorod.ru, слепни крайне устойчивы к стандартным репеллентам, что делает практически невозможным их отпугивание привычными средствами. Кроме того, насекомые способны выступать переносчиками различных патогенов, заражаясь при укусе больных животных и передавая инфекции человеку. Пик активности самок, которым белок необходим для формирования потомства, приходится на июнь и июль.

Эксперт советует при наличии возможности выезжать в засушливые степные регионы, где популяция насекомых минимальна, чтобы избежать природных угроз в летний сезон. Если же поездка невозможна, единственной защитой остается плотная светлая одежда, полностью закрывающая кожу. В случае укуса рану следует обработать антисептиком, чтобы исключить развитие бактериальной инфекции.

Ответы на популярные вопросы о слепнях

Почему укус слепня проходит так болезненно?

В отличие от комаров, слепни имеют мощный ротовой аппарат, который буквально прорезает кожу, вызывая мгновенную резкую боль и кровотечение.

Как слепни распространяют болезни?

Насекомое может укусить инфицированное животное, сохранив возбудителей патогенов в слюне на несколько часов, после чего перенести их следующей жертве.

Помогают ли спреи от комаров против слепней?

Большинство бытовых репеллентов малоэффективны против этих насекомых, так как они не реагируют на химические отпугиватели так же чувствительно, как мелкий гнус.

Зачем слепни нападают на людей?

Самкам слепней для завершения цикла размножения и формирования яиц необходим белок, содержащийся в крови теплокровных существ.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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