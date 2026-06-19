Пермские курорты начинают большую трансформацию: регион решился на радикальный пересмотр стратегии

Пермский край направляет масштабные финансовые вложения в развитие туристической индустрии. Власти региона планируют инвестировать более 10 миллиардов рублей в инфраструктуру санаторно-курортного и оздоровительного отдыха.

Фото: openverse.org by Latitude, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пермь

Министр по туризму Прикамья Сергей Хорошутин сообщил, что регион удерживает лидерские позиции в этой сфере: сейчас здесь ведут деятельность 39 специализированных организаций, где отдыхающие проводят в среднем восемь дней — этот показатель превышает общероссийский уровень.

Для стимулирования отрасли продолжают работать государственные программы помощи. Благодаря объединению средств федерального и местного бюджетов три санатория уже смогли обновить необходимое оборудование, пишет properm.ru. Параллельно в регионе стартовал запуск нескольких приоритетных инвестиционных проектов, включая создание центра здоровья "Аквамарин" в селе Ключи, развитие акватермального комплекса в Усть-Качке и строительство новых курортных зон на территории Перми.

"Масштабные вливания в туристический кластер — это не просто стройка отелей. Региону жизненно необходимо развивать сопутствующие сервисы, ведь привлечь туриста — лишь половина задачи, его нужно удержать высоким качеством сервиса", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Цифровизация гостеприимства и новые горизонты

Для повышения комфорта отдыхающих Министерство по туризму готовит запуск специализированного агрегатора медицинского туризма. Сервис поможет пользователям подбирать клиники для лечения или реабилитации, бронировать билеты и гостиницы, а также планировать программу пребывания в одном окне.

Ожидается, что платформу представят широкой аудитории в конце текущего лета. По мнению Валерия Сухих, председателя Законодательного собрания Пермского края, расширение мер поддержки бизнеса поможет превратить регион в востребованный центр внутреннего туризма с современными и качественными маршрутами.

Стоит отметить, что развитие туристического сектора тесно связано с состоянием городской среды и логистикой. В условиях обновления региональной инфраструктуры жителям и гостям важно следить за изменениями в социальной сфере и транспортном обеспечении.

Ответы на популярные вопросы о развитии туризма в Пермском крае

На какие объекты выделят 10 миллиардов рублей?

Средства направят на строительство центра здоровья "Аквамарин", развитие акватермального комплекса в Усть-Качке, создание нового курорта и водно-оздоровительного центра в Перми.

Сколько санаториев сейчас работает в регионе?

На территории Пермского края функционирует 39 санаторно-курортных и оздоровительных учреждений.

Когда заработает новый медицинский агрегатор?

Запуск цифровой платформы, позволяющей бронировать лечение и отдых, запланирован на конец августа.

Чем примечателен туристический отдых в Прикамье?

Регион выделяется продолжительностью пребывания отдыхающих, которая составляет в среднем 8 дней, что выше средних показателей по России.

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