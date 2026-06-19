Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавров выдвинул встречные требования к Европе для возобновления диалога по Украине
Поклонники заподозрили неладное в семье звёзд: Пугачёва выставила личный снимок спустя сутки тишины
Настоящий кошмар жителей Тюмени: кровожадные стаи превратили отдых у воды в опасное испытание
Ваша спина скажет спасибо: одно упражнение, чтобы забыть о сутулости раз и навсегда
Кот методично уничтожает фикус? Природа вынудила животное разбойничать — но её можно обмануть
Одни вещи живут сезон, другие годами: эти летние платья снова оказались в центре моды
Мясная начинка раскрывается по-новому: люля-кебаб в тесте затмит привычный шашлык
Сердце разрывалось от горя: неожиданный визит Бородиной заставил Орлову забыть о слезах
Парковка, открытая дверь и слухи о романе: с кем заметили Шакиру и кто этот загадочный мужчина

Пермские курорты начинают большую трансформацию: регион решился на радикальный пересмотр стратегии

Россия » Поволжье » Пермь

Пермский край направляет масштабные финансовые вложения в развитие туристической индустрии. Власти региона планируют инвестировать более 10 миллиардов рублей в инфраструктуру санаторно-курортного и оздоровительного отдыха.

Пермь
Фото: openverse.org by Latitude, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пермь

Министр по туризму Прикамья Сергей Хорошутин сообщил, что регион удерживает лидерские позиции в этой сфере: сейчас здесь ведут деятельность 39 специализированных организаций, где отдыхающие проводят в среднем восемь дней — этот показатель превышает общероссийский уровень.

Для стимулирования отрасли продолжают работать государственные программы помощи. Благодаря объединению средств федерального и местного бюджетов три санатория уже смогли обновить необходимое оборудование, пишет properm.ru. Параллельно в регионе стартовал запуск нескольких приоритетных инвестиционных проектов, включая создание центра здоровья "Аквамарин" в селе Ключи, развитие акватермального комплекса в Усть-Качке и строительство новых курортных зон на территории Перми.

"Масштабные вливания в туристический кластер — это не просто стройка отелей. Региону жизненно необходимо развивать сопутствующие сервисы, ведь привлечь туриста — лишь половина задачи, его нужно удержать высоким качеством сервиса", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Цифровизация гостеприимства и новые горизонты

Для повышения комфорта отдыхающих Министерство по туризму готовит запуск специализированного агрегатора медицинского туризма. Сервис поможет пользователям подбирать клиники для лечения или реабилитации, бронировать билеты и гостиницы, а также планировать программу пребывания в одном окне.

Ожидается, что платформу представят широкой аудитории в конце текущего лета. По мнению Валерия Сухих, председателя Законодательного собрания Пермского края, расширение мер поддержки бизнеса поможет превратить регион в востребованный центр внутреннего туризма с современными и качественными маршрутами.

Стоит отметить, что развитие туристического сектора тесно связано с состоянием городской среды и логистикой. В условиях обновления региональной инфраструктуры жителям и гостям важно следить за изменениями в социальной сфере и транспортном обеспечении.

Ответы на популярные вопросы о развитии туризма в Пермском крае

На какие объекты выделят 10 миллиардов рублей?

Средства направят на строительство центра здоровья "Аквамарин", развитие акватермального комплекса в Усть-Качке, создание нового курорта и водно-оздоровительного центра в Перми.

Сколько санаториев сейчас работает в регионе?

На территории Пермского края функционирует 39 санаторно-курортных и оздоровительных учреждений.

Когда заработает новый медицинский агрегатор?

Запуск цифровой платформы, позволяющей бронировать лечение и отдых, запланирован на конец августа.

Чем примечателен туристический отдых в Прикамье?

Регион выделяется продолжительностью пребывания отдыхающих, которая составляет в среднем 8 дней, что выше средних показателей по России.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир. Новости мира
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор
Военные новости
Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Последние материалы
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США
Покупка на вторичном рынке без страха: какие кроссоверы получили самые надежные вариаторы
Лазурный берег превратился в сточную канаву: популярный курорт Турции тонет в отходах
Кочан собирается в кулак: дешёвая подкормка поможет капусте стать плотной и крепкой
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Скорая помощь при жаре: как приготовить мятный лимонад с лимоном для быстрого утоления жажды
Опаснее цензуры: Валерия Гай Германика назвала угрозу, которая убивает современное кино
Новый судья и старые вопросы: почему дело Лерчек передали другому судье и что об этом говорит её адвокат
Мода развернулась на тридцать лет назад: обувь в духе 90-х снова собирает восхищённые взгляды
Цена ошибки — весь урожай: как дешевые семена стали одной из главных угроз для фермеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.