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Редкий гриб: подмосковные леса подарили первую краснокнижную находку

Россия » Центр » Москва

Леса Московской области начали радовать любителей тихой охоты первыми находками, несмотря на то что массовый сезон сбора еще не открыт. Помимо привычных сморчков и маслят, в Богородском округе обнаружили ежовик коралловидный — редкий гриб, включенный в региональную Красную книгу.

Ежовик гребенчатый
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ежовик гребенчатый

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области отмечают, что этот вид легко узнать по причудливой форме плодового тела, которая напоминает морской коралл. Впервые этот гриб официально описали в регионе в начале прошлого века, и долгое время находки считались единичными — обычно он рос небольшими группами по три-пять экземпляров.

За последние десятилетия ситуация с популяцией значительно улучшилась. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ежовик все чаще стали встречать на новых территориях, включая земли под особой охраной. Положительный тренд привел к пересмотру статуса вида: теперь он официально числится "восстанавливающимся в численности".

"Обнаружение таких видов в привычных для прогулок лесах говорит об улучшении экологического контроля и бережном отношении к природным ресурсам. Любая находка редких экземпляров — это сигнал к тому, что экосистема восстанавливается", - отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о краснокнижных грибах

Почему ежовик коралловидный считают редким?

Исторически этот гриб встречался крайне спорадически и был плохо изучен, из-за чего его взяли под особую охрану.

Опасно ли собирать грибы в Красной книге?

Сбор краснокнижных грибов категорически запрещен, за уничтожение редких видов предусмотрены крупные административные штрафы.

Может ли статус вида измениться в будущем?

Если численность ежовика продолжит расти, власти Московской области планируют перевести его из Красной книги в мониторинговый список.

Где в области чаще всего находят редкие грибы?

Грибы наблюдают на особо охраняемых природных территориях, где соблюдается строгий режим защиты лесного массива.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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