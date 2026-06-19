Редкий гриб: подмосковные леса подарили первую краснокнижную находку

Леса Московской области начали радовать любителей тихой охоты первыми находками, несмотря на то что массовый сезон сбора еще не открыт. Помимо привычных сморчков и маслят, в Богородском округе обнаружили ежовик коралловидный — редкий гриб, включенный в региональную Красную книгу.
Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области отмечают, что этот вид легко узнать по причудливой форме плодового тела, которая напоминает морской коралл. Впервые этот гриб официально описали в регионе в начале прошлого века, и долгое время находки считались единичными — обычно он рос небольшими группами по три-пять экземпляров.
За последние десятилетия ситуация с популяцией значительно улучшилась. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ежовик все чаще стали встречать на новых территориях, включая земли под особой охраной. Положительный тренд привел к пересмотру статуса вида: теперь он официально числится "восстанавливающимся в численности".
"Обнаружение таких видов в привычных для прогулок лесах говорит об улучшении экологического контроля и бережном отношении к природным ресурсам. Любая находка редких экземпляров — это сигнал к тому, что экосистема восстанавливается", - отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Исторически этот гриб встречался крайне спорадически и был плохо изучен, из-за чего его взяли под особую охрану.
Сбор краснокнижных грибов категорически запрещен, за уничтожение редких видов предусмотрены крупные административные штрафы.
Если численность ежовика продолжит расти, власти Московской области планируют перевести его из Красной книги в мониторинговый список.
Грибы наблюдают на особо охраняемых природных территориях, где соблюдается строгий режим защиты лесного массива.
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