Сдали квартиру – получили обвинение в мошенничестве: как хозяин квартиры в Тюмени едва не потерял жилье

Житель Тюменской области столкнулся с серьезной проблемой при попытке вернуть контроль над собственной квартирой. Мужчина сдал жилье в аренду, однако вместо стабильного дохода столкнулся с растущими долгами по коммунальным платежам и обвинениями в мошенничестве со стороны жильцов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Передача ключей квартира

Арендаторы перестали вносить ежемесячный платеж в 25 тысяч рублей и игнорировали счета за ЖКУ, из-за чего общая сумма задолженности превысила 159 тысяч рублей. Когда собственник потребовал освободить помещение, квартиранты подали встречный иск, пытаясь признать договор фиктивным и вернуть ранее уплаченные средства, пишет tmn. aif.ru. Суд изучил ситуацию и обязал должников выселиться, а также выплатить хозяину более 230 тысяч рублей.

"Часто подобные конфликты возникают из-за нежелания сторон детально прописывать условия договора и фиксировать состояние имущества при его передаче. В таких спорах суды опираются строго на документально подтвержденные факты, что делает любую устную договоренность юридически ничтожной", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по жилищному праву Нелли Клюева.

Правовые нюансы защиты собственности

Специалисты отмечают: даже если квартиранты грубо нарушают обязательства, попытки выселить их силой могут обернуться для владельца недвижимости уголовным делом о незаконном проникновении. Юристы советуют не идти на прямой конфликт, а дожидаться официального решения суда, так как самовольное выселение часто интерпретируется правоохранительными органами как нарушение частной жизни.

Важно помнить, что статус ипотечного заемщика не делает арендатора совладельцем жилья, независимо от того, на что именно идут средства от аренды. Если стороны планируют выкуп квартиры, такие условия должны быть оформлены как сделка рассрочки или купли-продажи с обременением. Без подобных дополнений в контракте регулярные платежи юридически остаются только платой за пользование имуществом.

Ответы на популярные вопросы о недвижимости

Что делать, если арендатор перестал платить?

В первую очередь необходимо направить официальную претензию, а затем обращаться в суд с иском о расторжении договора и выселении неплательщика.

Можно ли самостоятельно выгнать жильцов?

Нет, принудительное выселение без участия судебных приставов является правонарушением и может грозить уголовной ответственностью.

Дает ли ипотека арендаторам права на жилье?

Нет, арендатор не получает прав собственности, даже если он считает, что его оплата покрывает ипотечные взносы собственника.

Какие пункты обязательны в договоре?

В договоре необходимо детально прописать график оплат, ответственность за просрочку платежей, порядок расторжения сделки и количество проживающих лиц.

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