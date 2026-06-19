Старинные стены под строгим надзором: здание XIX века в Кузбассе получило неприкосновенность

В Кузбассе власти официально взяли под государственную охрану двухэтажный деревянный дом, построенный в конце XIX века. Историческое здание находится в селе Усть-Сосново Топкинского района. Данное решение зафиксировано в документе, опубликованном на ресурсе областной администрации.
Внутри старинного строения сейчас функционирует исполком сельского совета. Специалисты утвердили детальный перечень элементов, составляющих архитектурную ценность здания, которые обязательны для сохранения при любых ремонтных работах. Проведены точные границы земельного участка, закрепленного за этим памятником.
Для предотвращения порчи объекта установлен строгий регламент действий в охранной зоне. Как сообщает Сiбдепо, подобные меры принимаются для поддержания сохранности исторического облика региона.
Власти подчеркивают, что любые строительные или хозяйственные манипуляции на территории усадьбы теперь требуют согласования. Усиление контроля над старинной застройкой — непростая задача, учитывая экономические вызовы региона, такие как добыча угля в Кузбассе, которая требует внимания к инфраструктуре.
"Присвоение статуса памятника — это лишь первый шаг, который юридически закрепляет запрет на снос или перепланировку оригинальных фасадов XIX века, что критически важно для сохранения локальной идентичности", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Решение принимается региональным органом охраны объектов культурного наследия на основании историко-архитектурной экспертизы.
В границах памятника запрещены капитальное строительство, изменение внешнего облика здания и проведение работ, угрожающих целостности конструкции.
Учреждение обязано соблюдать режим содержания помещения, не допуская порчи интерьеров и несущих конструкций, имеющих историческую ценность.
Реставрация допускается только при наличии проекта, согласованного с профильным ведомством и выполненного лицензированными специалистами.
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