Стены больше не преграда: подмосковные города стали стремительно меняться ради особых жильцов

В Подмосковье инспекционные группы проверяют качество городской среды в местах проживания ветеранов СВО с инвалидностью. В состав комиссий входят депутаты, сотрудники соцзащиты и представители местных администраций. Ещё одну улицу или целый район важно адаптировать под нужды маломобильных граждан, как это было сделано ранее в московских Хамовниках. Контроль охватывает не только жилые дома, но и ключевые пешеходные маршруты к государственным учреждениям.

Фото: Wikimedia Commons by https://pxhere.com/es/photo/732815, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ инвалидная коляска

Маршруты без преград: от дома до поликлиники

В Ленинском округе специалисты обследовали путь до Дворца спорта "Видное" и само здание на предмет доступности. Проверка коснулась также МФЦ и поликлиники на улице Березовой, где нарушений не зафиксировали. Как пишут "Вести Подмосковья", создание безбарьерного пространства ведется по прямому распоряжению губернатора Андрея Воробьева. На адаптацию инфраструктуры направляются средства из регионального и местных бюджетов.

"Поэтапное устранение физических барьеров в городах позволяет ветеранам быстрее вернуться к активной общественной жизни и не чувствовать себя запертыми в четырех стенах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Особое внимание уделяется городам, где проживает наибольшее число ветеранов. В Ступино под наблюдением находятся подъезды к медицинским учреждениям, а в Волоколамске проинспектировали административные здания, офисы налоговой службы и дома культуры.

Стандарты комфорта и текущие результаты

На данный момент из семи тысяч объектов социальной инфраструктуры региона высокий уровень доступности подтвержден на пяти тысячах. Обязательный стандарт включает установку пандусов, мнемосхем для слабовидящих и индукционных петель для людей с нарушениями слуха. Подобное внимание к деталям помогает вовлекать граждан в танцевальные и спортивные занятия, которые популярны среди жителей разных возрастов.

Для вызова персонала на каждом объекте предусмотрены специальные кнопки, а пешеходные зоны оборудуют тактильной плиткой. Текущий мониторинг позволяет оперативно выявлять и устранять мелкие недочеты в работе подъемников или состоянии съездов. Системная работа в этом направлении призвана обеспечить равенство возможностей для всех категорий жителей Подмосковья.

Ответы на популярные вопросы о доступной среде

Что входит в стандарт безбарьерной среды в Подмосковье?

Стандарт включает наличие пандусов, кнопок вызова помощи, тактильной плитки, мнемосхем для незрячих и индукционных систем для слабослышащих.

Кто осуществляет контроль за состоянием объектов?

Мониторинг проводят депутаты, социальные работники, представители местной власти и сами ветераны боевых действий.

Сколько объектов уже адаптировано в регионе?

Из 7000 приоритетных социальных объектов Московской области полностью доступными признаны 5000 точек.

На какие объекты обращают внимание в первую очередь?

В приоритете находятся больницы, многофункциональные центры (МФЦ), административные здания, спортивные дворцы и культурные центры.

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