Всего одно слово обнулило баллы многих: результаты экзамена в Волгограде выявили системный пробел

В Волгоградской области подвели итоги государственного экзамена по русскому языку, который сдавали 9,6 тысячи одиннадцатиклассников. По результатам проверки 26 выпускников региона продемонстрировали эталонное знание предмета, получив максимальные 100 баллов. Среди отличившихся — учащиеся школ и лицеев Волгограда, Волжского, Михайловки и Елани. Местные власти отмечают, что одна из учениц волгоградской гимназии №1 стала мультибаллницей, набрав по 100 баллов сразу по литературе и русскому языку.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ экзамен

Региональные успехи и общероссийская статистика

География стобалльников в этом году охватила более десяти учебных заведений областного центра, включая гимназии №1 и №11, лицеи №3, 5, 8, 9, а также ряд общеобразовательных школ. В целом по стране средний показатель по русскому языку составил 63,06 балла, а число обладателей высшего результата приблизилось к двум тысячам человек.

Как сообщает novostivolgograda.ru, руководитель комиссии по разработке КИМ Роман Дощинский выделил основную лингвистическую трудность сезона. Наибольшие затруднения у школьников вызвало правописание слова "преддверии". Многие экзаменуемые допускали ошибки в этом существительном даже при наличии понятного контекста, связанного с праздниками или выходными днями. Специалист связывает подобные провалы с дефицитом словарного запаса, который эффективнее всего восполняется через чтение классической литературы.

"Ошибки в таких словах, как "преддверии", часто связаны не только с забытыми правилами, но и с отсутствием языковой интуиции, которая формируется при постоянном чтении качественных текстов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Обязательные предметы и следующие этапы поступления

Русский язык входит в число двух дисциплин, обязательных для получения школьного аттестата. Вторым таким предметом является математика, итоги которой по базовому и профильному уровням будут обнародованы в ближайшее время. Для планирующих поступление в технические вузы решающее значение имеет именно профильный экзамен, написанный выпускниками 8 июня. Ранее в регионе уже были озвучены данные по химии, истории и литературе, где высшую планку покорили 27 человек.

Ответы на популярные вопросы о ЕГЭ по русскому языку

Сколько выпускников в Волгоградской области получили 100 баллов?

В этом году высший результат по русскому языку подтвердили 26 одиннадцатиклассников из разных районов региона.

Какое слово стало самым сложным для участников экзамена?

Наибольшее количество орфографических ошибок было допущено в слове "преддверии".

Есть ли в регионе выпускники, набравшие 200 баллов?

Да, ученица гимназии №1 города Волгограда показала максимальный результат сразу по двум предметам: русскому языку и литературе.

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