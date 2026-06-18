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Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом

Россия » Центр » Москва

Тишину Капотни этим утром разорвал не гул заводских машин, а резкий, чуждый нашему небу звук. Вражеский беспилотник, запущенный со стороны Украины, ударил в стальное тело Московского нефтеперерабатывающего завода. Огонь вспыхнул быстро, охватив одну из установок. Сейчас, когда дым над МНПЗ редеет, мэр столицы Сергей Собянин сообщил: пожар локализован. Главное — люди уцелели. Спасатели, чьи лица почернели от копоти, дотушивают последний очаг, не давая пламени расползтись по родной земле.

Пожарный
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России
Пожарный

Разрушенный покой: подробности атаки

Этой ночью Подмосковье и столица превратились в поле битвы с невидимым роем. Силы ПВО работали без устали — на подступах к городу рассыпались в прах почти две сотни дронов. Однако несколько аппаратов все же коснулись заводской территории. Несмотря на ярость огня, автоматика и мужество пожарных сработали слаженно. Завод, обеспечивающий город топливом, выстоял перед натиском, хотя порядок работы на АЗС в такие моменты всегда приковывает внимание жителей.

"Локализация пожара на таком сложном объекте в кратчайшие сроки говорит о высокой готовности систем безопасности. Главное, что технологический цикл не прерван фатально, а значит, резкого дефицита на внутреннем рынке мы не увидим", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Воздух и пламя: последствия для города

Многие боялись, что черный столб дыма принесет в дома гарь и отраву. Но Мосэкомониторинг успокаивает: датчики замерли на отметках ниже опасного порога. Природа и техника словно сговорились защитить москвичей. Даже если прогноз погоды предвещает дожди, сегодня небо над Капотней очищается естественным путем. Город продолжает жить, лечить, строить и верить в свою защиту.

"При подобных инцидентах на НПЗ основной риск — залповый выброс продуктов горения. По текущим данным, система фильтрации и направление ветра уберегли жилые кварталы от ПДК. Мониторинг должен оставаться усиленным еще минимум сутки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

 

Жизнь в пригородах и самой Москве не остановилась ни на минуту. Пока на окраине боролись с огнем, в других районах внедрялись новые методы диагностики здоровья и развивались цифровые услуги. Сила нашего народа в том, что на любой вызов мы отвечаем еще более усердным созиданием и заботой о ближнем.

Ответы на популярные вопросы об атаке на МНПЗ

Есть ли угроза дефицита топлива в Москве?

Нет, завод продолжает работу, а локализация пожара позволила избежать масштабных разрушений мощностей. Резервы города достаточны.

Опасно ли находиться на улице в районе Капотни?

Согласно данным Мосэкомониторинга, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму. Угрозы здоровью жителей нет.

Как сработала система ПВО?

На подлете к Москве было уничтожено 194 беспилотника. Массированная атака была в значительной степени отражена.

Будут ли изменены правила посещения общественных мест?

Власти не вводили дополнительных ограничений, городские службы и больницы работают штатно, включая систему записи к врачам.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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