Пора пересмотреть правила: новые меры поддержки в Пензе затронут самые неожиданные сферы

В Пензенской городской Думе на заседании профильной комиссии детально обсудили расширение мер социальной поддержки. Депутаты предлагают скорректировать правила распределения льгот, чтобы охватить большее число семей и военнослужащих. Одной из центральных тем стало бесплатное питание для детей: список получателей молочных продуктов расширят за счет тех, кто заключил контракт с Минобороны в период с осени 2022 по осень 2023 года, а также сотрудников МВД.

Фото: commons.wikimedia.org by Danil 58rus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник "Первопоселенец", Пенза

Транспортные льготы и поддержка многодетных семей

Другой важной инициативой стали поправки в правила пользования муниципальными парковками. Предполагается, что право на один час бесплатной стоянки в сутки получат многодетные родители, опекуны, а также участники специальной военной операции.

Учитывая, что на региональном рынке труда госслужащие и банкиры получают наиболее высокие доходы, точечная помощь другим категориям граждан призвана сбалансировать социальную нагрузку, пишет ИА "Пенза-Пресс".

В то же время проект вызвал дискуссии по поводу формата лимитов времени. Прозвучали предложения заменить фиксированный ежедневный час на суммарный накопительный объем времени. Это позволит автомобилистам использовать льготу гибче — например, оставить машину сразу на три часа раз в неделю вместо ежедневных коротких остановок.

"Введение гибкой системы парковочных часов вместо жестко ограниченного одного часа в день — это грамотный шаг навстречу потребностям горожан, позволяющий людям эффективнее планировать свои дела в центре города", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Процедура принятия и перспективы

Все озвученные предложения уже получили предварительное одобрение и рекомендацию к принятию. Окончательное решение будет зафиксировано в ходе сессии городской Думы, намеченной на 26 июня. Стоит отметить, что социальная политика региона постепенно охватывает все возрастные группы — так, в ряде районов уже активно внедряются проекты здоровья для старшего поколения.

Развитие городской инфраструктуры и системы льгот идет параллельно с ужесточением правил в других сферах. Пока власти Пензы готовят новые парковочные места, для мобильных горожан разрабатываются требования по безопасности при использовании электросамокатов. Ожидается, что комплексный подход к регулированию городской среды сделает жизнь в областном центре более предсказуемой и комфортной для всех слоев населения.

Ответы на популярные вопросы о льготах в Пензе

Кто сможет получать бесплатные молочные продукты?

Перечень расширят семьями сотрудников органов внутренних дел и граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Какие условия бесплатной парковки предлагаются?

Изначально предложено предоставлять один бесплатный час в сутки на муниципальных парковках для многодетных семей и участников СВО.

Будет ли изменен лимит парковочного времени?

Депутатам поручено рассмотреть вариант введения общего лимита времени (например, на неделю), чтобы владельцы авто могли использовать льготу более длительно за один раз.

Когда новые правила вступят в силу?

Рассмотрение и окончательное утверждение поправок запланировано на сессию Пензенской городской Думы 26 июня.

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