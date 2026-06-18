Пора пересмотреть правила: новые меры поддержки в Пензе затронут самые неожиданные сферы

В Пензенской городской Думе на заседании профильной комиссии детально обсудили расширение мер социальной поддержки. Депутаты предлагают скорректировать правила распределения льгот, чтобы охватить большее число семей и военнослужащих. Одной из центральных тем стало бесплатное питание для детей: список получателей молочных продуктов расширят за счет тех, кто заключил контракт с Минобороны в период с осени 2022 по осень 2023 года, а также сотрудников МВД.
Другой важной инициативой стали поправки в правила пользования муниципальными парковками. Предполагается, что право на один час бесплатной стоянки в сутки получат многодетные родители, опекуны, а также участники специальной военной операции.
Учитывая, что на региональном рынке труда госслужащие и банкиры получают наиболее высокие доходы, точечная помощь другим категориям граждан призвана сбалансировать социальную нагрузку, пишет ИА "Пенза-Пресс".
В то же время проект вызвал дискуссии по поводу формата лимитов времени. Прозвучали предложения заменить фиксированный ежедневный час на суммарный накопительный объем времени. Это позволит автомобилистам использовать льготу гибче — например, оставить машину сразу на три часа раз в неделю вместо ежедневных коротких остановок.
"Введение гибкой системы парковочных часов вместо жестко ограниченного одного часа в день — это грамотный шаг навстречу потребностям горожан, позволяющий людям эффективнее планировать свои дела в центре города", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Все озвученные предложения уже получили предварительное одобрение и рекомендацию к принятию. Окончательное решение будет зафиксировано в ходе сессии городской Думы, намеченной на 26 июня. Стоит отметить, что социальная политика региона постепенно охватывает все возрастные группы — так, в ряде районов уже активно внедряются проекты здоровья для старшего поколения.
Развитие городской инфраструктуры и системы льгот идет параллельно с ужесточением правил в других сферах. Пока власти Пензы готовят новые парковочные места, для мобильных горожан разрабатываются требования по безопасности при использовании электросамокатов. Ожидается, что комплексный подход к регулированию городской среды сделает жизнь в областном центре более предсказуемой и комфортной для всех слоев населения.
Перечень расширят семьями сотрудников органов внутренних дел и граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.
Изначально предложено предоставлять один бесплатный час в сутки на муниципальных парковках для многодетных семей и участников СВО.
Депутатам поручено рассмотреть вариант введения общего лимита времени (например, на неделю), чтобы владельцы авто могли использовать льготу более длительно за один раз.
Рассмотрение и окончательное утверждение поправок запланировано на сессию Пензенской городской Думы 26 июня.
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