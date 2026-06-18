В Ленобласти резко взлетели цены на топливо: сколько сегодня просят за литр на АЗС

В Ленинградской области зафиксирован резкий скачок стоимости автомобильного топлива. По данным Петростата, наиболее ощутимо подорожал бензин премиальных марок, однако цены выросли на все без исключения виды горючего. С начала 2026 года стоимость литра АИ-98 в регионе увеличилась более чем на 7%.
Согласно официальной статистике, к маю 2026 года средняя стоимость литра АИ-98 достигла отметки 97 рублей 81 копейка. Только за последний весенний месяц этот вид топлива прибавил в цене 1,3%. Если сравнивать с январскими показателями, то рост составил внушительные 7,5%. Владельцы мощных иномарок, требующих высокого октанового числа, первыми столкнулись с существенным ростом операционных расходов.
"Такой активный рост цен на высокооктановый бензин часто связан с сезонным спросом и особенностями логистики в Ленобласти. Владельцам современных машин приходится платить за сохранность сложных двигателей, так как переход на топливо дешевле может привести к дорогостоящему ремонту топливной системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Более массовые марки бензина также не остались на прежнем уровне. АИ-95 подорожал на 5,3% относительно начала года, и в мае за один литр на заправках области в среднем просили 69 рублей 81 копейку. Популярный у владельцев бюджетных моделей и старых отечественных машин АИ-92 вырос в цене на 5,4%, достигнув отметки 64 рубля 89 копеек. Теперь даже поддержка семей может частично "съедаться" инфляцией, так как рост стоимости горючего традиционно тянет за собой цены на товары и логистику.
Дизельное топливо, от которого напрямую зависит стоимость грузоперевозок и работы сельскохозяйственной техники, подорожало на 4,8% по сравнению с январем. Литр "солярки" в Ленинградской области в среднем обходится в 78 рублей 22 копейки. Это создает дополнительное давление на малый и средний бизнес, использующий коммерческий транспорт.
Рост цен аналитики связывают с несколькими факторами: от плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах до необходимости усиливать меры безопасности на объектах инфраструктуры. В условиях, когда порты Ленобласти охраняют при помощи мобильных групп, издержки компаний на обеспечение бесперебойной работы могут возрастать.
|Марка топлива
|Средняя цена (руб./л)
|АИ-92
|64,89
|АИ-95
|69,81
|АИ-98
|97,81
|Дизель
|78,22
Больше всего в цене прибавил АИ-98 — с начала года его стоимость выросла на 7,5%.
Относительно января 2026 года АИ-95 стал дороже на 5,3%.3. Какова стоимость дизельного топлива в Ленобласти?
В мае средняя цена составила 78 рублей 22 копейки за литр, что на 4,8% выше январских значений.4. Ждать ли снижения цен в ближайшее время?
Статистика пока фиксирует только восходящий тренд, связанный с инфляцией и сезонным ростом потребления горючего.
Внезапная остановка грузопотоков на ключевом направлении поставила власти республики перед сложным выбором и необходимостью признать внутренние просчеты.