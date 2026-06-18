В Ленобласти резко взлетели цены на топливо: сколько сегодня просят за литр на АЗС

В Ленинградской области зафиксирован резкий скачок стоимости автомобильного топлива. По данным Петростата, наиболее ощутимо подорожал бензин премиальных марок, однако цены выросли на все без исключения виды горючего. С начала 2026 года стоимость литра АИ-98 в регионе увеличилась более чем на 7%.

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Динамика цен на АЗС Ленобласти

Согласно официальной статистике, к маю 2026 года средняя стоимость литра АИ-98 достигла отметки 97 рублей 81 копейка. Только за последний весенний месяц этот вид топлива прибавил в цене 1,3%. Если сравнивать с январскими показателями, то рост составил внушительные 7,5%. Владельцы мощных иномарок, требующих высокого октанового числа, первыми столкнулись с существенным ростом операционных расходов.

"Такой активный рост цен на высокооктановый бензин часто связан с сезонным спросом и особенностями логистики в Ленобласти. Владельцам современных машин приходится платить за сохранность сложных двигателей, так как переход на топливо дешевле может привести к дорогостоящему ремонту топливной системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Более массовые марки бензина также не остались на прежнем уровне. АИ-95 подорожал на 5,3% относительно начала года, и в мае за один литр на заправках области в среднем просили 69 рублей 81 копейку. Популярный у владельцев бюджетных моделей и старых отечественных машин АИ-92 вырос в цене на 5,4%, достигнув отметки 64 рубля 89 копеек. Теперь даже поддержка семей может частично "съедаться" инфляцией, так как рост стоимости горючего традиционно тянет за собой цены на товары и логистику.

Ситуация с дизельным топливом

Дизельное топливо, от которого напрямую зависит стоимость грузоперевозок и работы сельскохозяйственной техники, подорожало на 4,8% по сравнению с январем. Литр "солярки" в Ленинградской области в среднем обходится в 78 рублей 22 копейки. Это создает дополнительное давление на малый и средний бизнес, использующий коммерческий транспорт.

Почему литр бензина дорожает

Рост цен аналитики связывают с несколькими факторами: от плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах до необходимости усиливать меры безопасности на объектах инфраструктуры. В условиях, когда порты Ленобласти охраняют при помощи мобильных групп, издержки компаний на обеспечение бесперебойной работы могут возрастать.

Марка топлива Средняя цена (руб./л) АИ-92 64,89 АИ-95 69,81 АИ-98 97,81 Дизель 78,22

Ответы на популярные вопросы

1. Какая марка бензина подорожала сильнее всего? Больше всего в цене прибавил АИ-98 — с начала года его стоимость выросла на 7,5%. 2. Насколько выросла цена на самый распространенный бензин АИ-95? Относительно января 2026 года АИ-95 стал дороже на 5,3%. 3. Какова стоимость дизельного топлива в Ленобласти? В мае средняя цена составила 78 рублей 22 копейки за литр, что на 4,8% выше январских значений. 4. Ждать ли снижения цен в ближайшее время? Статистика пока фиксирует только восходящий тренд, связанный с инфляцией и сезонным ростом потребления горючего.

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