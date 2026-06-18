Вода превратилась в густой кисель: южные берега охватила пугающая природная аномалия

Южное солнце калит берега, а море выносит на песок не только ракушки. Азовское и Черное моря превратились в густой кисель из медуз. Отдыхающие жалуются: зайти в воду страшно, тело жжет, как огнем, а на берегу гниет склизкая "каша". На Азове виной всему соль. Вода стала тяжелой, густой. Если двадцать лет назад соленость держалась на уровне 9%, то сейчас подскочила до 15%. Для медуз это райское место — тепло и солоно, плодись не хочу.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Медуза

Соленый рассол Азовского моря

Хозяйский глаз сразу заметит разницу: Азовское море теперь больше напоминает пересоленную купорку, чем живой водоем. Из-за нехватки пресной воды из рек соль копится, создавая идеальный инкубатор для желеобразных тварей. Медузы прут массово, забивают сети, мешают купаться. Экологи бьют тревогу — море меняется, и это бьет по карману и комфорту местных жителей.

"Рост солености — это приговор для многих привычных видов рыб, зато медузы чувствуют себя как в масле. Они выедают кормовую базу, фактически обкрадывая наших рыбаков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов.

Черноморский десант

В Черном море своя беда. Тут дело не только в соли, но и в течениях. Ветры и подводные реки гонят полчища беспозвоночных к самым пляжам. Жара тоже помогает — в прогретой воде еды полно. Медузы нагуливают вес и выбрасываются на берег, где под палящим солнцем превращаются в дурно пахнущую жижу. С каждым годом этот "урожай" только растет, пугая туристов.

"Изменение климата и засухи меняют гидрохимический состав воды. Мы видим, как море теряет прежнюю чистоту, а медузы становятся маркером этих опасных трансформаций", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Показатель Текущая ситуация Соленость Азовского моря Выросла с 9% до 15% Причина в Черном море Усиление течений и обилие корма

Смертельный ожог: австралийский урок

Мир уже знает, чем заканчиваются шутки с морской фауной. На Фиджи австралийский серфер Гай Роулз едва не отправился к праотцам после встречи с коробчатой медузой. Удар яда был таким, что мужчина начал задыхаться прямо в лодке. Судороги, рвота и онемение — он уже успел попрощаться с матерью, пока его везли до госпиталя больше часа. Хотя наши медузы не чета австралийским "убийцам", массовые ожоги могут вызвать аллергический шок даже у крепкого мужика.

"Любая аномальная жара повышает риски встречи с ядовитыми обитателями или растениями. Людям стоит быть осторожнее и не лезть в гущу морской каши", — предупредил в беседе с Pravda.Ru синоптик Павел Лебедев.

Когда море закипает от медуз, нужно быть начеку. Даже малые дети знают: если вода стала тягучей от щупалец, лучше остаться на берегу и заняться полезными делами, чем потом маяться ожогами. Медузы — это не игрушка, а живое предупреждение природы о том, что баланс нарушен.

Ответы на популярные вопросы о нашествии медуз

Почему в Азовском море стало так много медуз?

Главная причина — резкое повышение солености воды. Мало пресных стоков и жара превращают море в отличную среду для размножения этих существ.

Опасны ли черноморские медузы для человека?

Наиболее часто встречаются корнероты и аурелии. Ожог корнерота болезненный, похож на удар крапивы, и может вызвать аллергию.

Что делать, если ужалила медуза?

Нужно немедленно промыть место ожога соленой водой (не пресной!), убрать остатки щупалец и принять антигистаминное средство при признаках отека.

Как долго продлится нашествие?

Пока держится аномальная жара и высокая соленость, медузы будут оставаться у берегов. Пик обычно приходится на июль и август.

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