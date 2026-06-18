Ростовская область вошла в список регионов с самой загрязненной морской водой. Согласно свежему госдокладу Роспотребнадзора, в Таганрогском заливе Азовского моря зафиксировано опасное микробиологическое загрязнение.
Уровень микробиологического загрязнения в Ростовской области взлетел до 75,73%. Это значит, что три из четырех проб воды — это чистый яд.
"Такой уровень загрязнения свидетельствует о критическом износе очистных сооружений. Если три четверти проб не в норме, купание превращается в рулетку со здоровьем. Люди рискуют подхватить целый букет инфекций — от кишечной палочки до гепатита", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Местные жители привыкли, что вода в заливе мутная, как старое вино. Но за мутью скрывается реальная угроза. Парадокс в том, что даже при изменении юридического статуса моря, его экологическое состояние продолжает гнить изнутри.
Донское побережье закрепилось в группе экологического бедствия. Соседство в рейтинге сомнительное. В Санкт-Петербурге — 100% плохих проб), нам от этого не легче. Сравните сами, как выглядят наши "морские" беды на фоне речных проблем других областей.
|Регион
|Процент загрязненных проб
|Ростовская область (море)
|75,73%
|Нижегородская область
|44,26%
|Ставропольский край
|43,00%
|Башкирия
|40,00%
Роспотребнадзор успокаивает: морская грязь — это одно, а водопровод — другое. Залив и "баллоны" в квартирах связаны не напрямую. Однако нагрузка на экологию берегов такая, что системы фильтрации трещат по швам. Статистика — штука упрямая: на Дону фиксируется рекордная заболеваемость сердца из-за плохой питьевой воды.
"Качество воды напрямую бьет по кошельку региона и здоровью граждан. Инвестиции в очистку — это не роскошь, а вопрос выживания. Дефицит качественного ресурса тормозит развитие прибрежных территорий", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
В Новошахтинске несоответствие нормативам зафиксировано в 80% проб горячей воды. В Каменск-Шахтинском и Азове санитарным требованиям не удовлетворяет каждая третья проба. Основной причиной ухудшения качества воды, из-за которого она приобретает ржавый оттенок, остается высокая степень износа трубопроводов. При этом ресурсоснабжающие организации и управляющие компании перекладывают ответственность за состояние сетей друг на друга.
В Ростове-на-Дону доля проб водопроводной воды, не соответствующих санитарным нормам, за год увеличилась в три раза. Ситуация привела к резкому росту жалоб со стороны горожан и публичным спорам с местным "Водоканалом". Жители жалуются на болотный запах из-под крана и выражают беспокойство, что использование такой воды небезопасно для бытовых нужд.
"Мы наблюдаем системные проблемы в коммунальной сфере. Тот факт, что в Егорлыкском районе сто процентов проб горячей воды не соответствуют нормативам, указывает на критический уровень износа инфраструктуры. При этом рост тарифов не решает проблему модернизации сетей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Согласно отчету за 2025 год, антилидерами являются побережья Санкт-Петербурга, Хабаровского края и Ростовской области.
Это связано с активным размножением микроорганизмов и бактерий при высокой температуре воды, а также из-за сливов неочищенных стоков.
Возможны острые кишечные инфекции, кожные заболевания и аллергические реакции. Для детей и пожилых людей риск выше в разы.
Напрямую — нет, так как забор питьевой воды идет из других источников. Однако общая экологическая обстановка в регионе остается крайне тяжелой.
Внезапная остановка грузопотоков на ключевом направлении поставила власти республики перед сложным выбором и необходимостью признать внутренние просчеты.