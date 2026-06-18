Вместо ласковых волн — опасные микробы: Роспотребнадзор вынес Азовскому морю суровый приговор

Ростовская область вошла в список регионов с самой загрязненной морской водой. Согласно свежему госдокладу Роспотребнадзора, в Таганрогском заливе Азовского моря зафиксировано опасное микробиологическое загрязнение.

Фото: commons.wikimedia.org by Надежда Алистратова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Азовское море

Микробы вместо волн: горькая статистика

Уровень микробиологического загрязнения в Ростовской области взлетел до 75,73%. Это значит, что три из четырех проб воды — это чистый яд.

"Такой уровень загрязнения свидетельствует о критическом износе очистных сооружений. Если три четверти проб не в норме, купание превращается в рулетку со здоровьем. Люди рискуют подхватить целый букет инфекций — от кишечной палочки до гепатита", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Местные жители привыкли, что вода в заливе мутная, как старое вино. Но за мутью скрывается реальная угроза. Парадокс в том, что даже при изменении юридического статуса моря, его экологическое состояние продолжает гнить изнутри.

Кто еще попал в "черный список"

Донское побережье закрепилось в группе экологического бедствия. Соседство в рейтинге сомнительное. В Санкт-Петербурге — 100% плохих проб), нам от этого не легче. Сравните сами, как выглядят наши "морские" беды на фоне речных проблем других областей.

Регион Процент загрязненных проб Ростовская область (море) 75,73% Нижегородская область 44,26% Ставропольский край 43,00% Башкирия 40,00%

Вода из-под крана: можно ли пить

Роспотребнадзор успокаивает: морская грязь — это одно, а водопровод — другое. Залив и "баллоны" в квартирах связаны не напрямую. Однако нагрузка на экологию берегов такая, что системы фильтрации трещат по швам. Статистика — штука упрямая: на Дону фиксируется рекордная заболеваемость сердца из-за плохой питьевой воды.

"Качество воды напрямую бьет по кошельку региона и здоровью граждан. Инвестиции в очистку — это не роскошь, а вопрос выживания. Дефицит качественного ресурса тормозит развитие прибрежных территорий", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

В Новошахтинске несоответствие нормативам зафиксировано в 80% проб горячей воды. В Каменск-Шахтинском и Азове санитарным требованиям не удовлетворяет каждая третья проба. Основной причиной ухудшения качества воды, из-за которого она приобретает ржавый оттенок, остается высокая степень износа трубопроводов. При этом ресурсоснабжающие организации и управляющие компании перекладывают ответственность за состояние сетей друг на друга.

Водный кризис на Дону нарастает

В Ростове-на-Дону доля проб водопроводной воды, не соответствующих санитарным нормам, за год увеличилась в три раза. Ситуация привела к резкому росту жалоб со стороны горожан и публичным спорам с местным "Водоканалом". Жители жалуются на болотный запах из-под крана и выражают беспокойство, что использование такой воды небезопасно для бытовых нужд.

"Мы наблюдаем системные проблемы в коммунальной сфере. Тот факт, что в Егорлыкском районе сто процентов проб горячей воды не соответствуют нормативам, указывает на критический уровень износа инфраструктуры. При этом рост тарифов не решает проблему модернизации сетей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы об Азовском море

Где самое грязное море в России?

Согласно отчету за 2025 год, антилидерами являются побережья Санкт-Петербурга, Хабаровского края и Ростовской области.

Почему вода в Таганрогском заливе пахнет рыбой и зеленью?

Это связано с активным размножением микроорганизмов и бактерий при высокой температуре воды, а также из-за сливов неочищенных стоков.

Чем опасно купание в "микробной" воде?

Возможны острые кишечные инфекции, кожные заболевания и аллергические реакции. Для детей и пожилых людей риск выше в разы.

Влияет ли качество морской воды на воду в квартирах?

Напрямую — нет, так как забор питьевой воды идет из других источников. Однако общая экологическая обстановка в регионе остается крайне тяжелой.

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