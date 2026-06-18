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Эпоха частных маршруток уходит: в Иванове кардинально перекроили правила пассажирских перевозок

Россия » Центр » Иваново

С середины июня 2026 года в Иванове вводится регулируемый тариф на пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Соответствующее постановление подписал Департамент энергетики и тарифов Ивановской области. Ранее данный порядок ценообразования распространялся исключительно на городские троллейбусы, в то время как автобусные маршруты обслуживались частными перевозчиками по нерегулируемым тарифам.

Мост в Иваново
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Мост в Иваново

Верхняя планка: сколько стоит билет

Областные власти установили предел — 42 рубля за одну поездку. Это та черта, выше которой цена билета подняться не может. Право назначить окончательную стоимость передали организатору перевозок, но в кулуарах поговаривают, что планку опустят именно на установленную отметку. Прозрачность расчетов должна избавить жителей от произвола перевозчиков, когда цена поездки могла зависеть от настроения владельца автопарка.

"Переход на регулируемые тарифы — это не просто смена цифр в билете, а попытка сбалансировать бюджетную нагрузку и качество услуги. Муниципальный контроль позволяет жестче следить за исполнением рейсов, особенно в вечернее время, когда частнику работать невыгодно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

От частных рук к государственному порядку

Правительство Ивановской области планирует вернуть часть маршрутной сети в ведение государственного или муниципального предприятия. Основной объем перевозок будет осуществляться в рамках государственных контрактов. В случаях, когда социально значимый маршрут является убыточным, возникающие финансовые потери перевозчика будут компенсироваться из средств регионального или местного бюджета.

Признак Регулируемый тариф
Кто диктует цену Департамент энергетики и тарифов
Источник покрытия убытков Региональный или местный бюджет
Тип контракта Государственный заказ с жестким графиком

Многие видят в этом решении спасение. Город задыхается в пробках из юрких, но зачастую неухоженных микроавтобусов. Создание единой компании позволит обновить парк и навести порядок в расписании. Пока одни обсуждают транспорт, другие беспокоятся о безопасности на заправках, где планируют ограничить продажу топлива несовершеннолетним. Внимание к деталям городской жизни становится доброй традицией местных властей.

"Любая реформа транспорта бессмысленна без обновления инфраструктуры остановок и качества дорожного полотна. Если автобус за 42 рубля будет простаивать в ямах, лояльность пассажиров быстро иссякнет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Инфраструктура и безопасность горожан

Транспортный вопрос в Иванове тесно переплетается с общим состоянием городских артерий. Красиво покрашенный автобус не спасет положение, если пешеходные подходы к нему пугают зияющими пустотами. Достаточно вспомнить, как недавно разрушились ступени пешеходного перехода, напомнив жителям кадры из фильмов о запустении.

Ответы на популярные вопросы о новых тарифах

Зачем вводить регулируемый тариф, если есть частники?

Регулируемый тариф позволяет властям требовать от перевозчика строгого соблюдения графика, чистоты в салонах и льготного проезда для пенсионеров и школьников, компенсируя затраты из бюджета.

Поднимется ли цена проезда выше 42 рублей?

В ближайший период — нет. Постановление Департамента четко фиксирует "потолок", превышение которого будет считаться административным нарушением закона.

Исчезнут ли привычные маршрутки?

Полного исчезновения частников не планируется одномоментно, однако приоритет в распределении маршрутов будет отдаваться тем, кто готов работать по новым правилам и госконтрактам.

Как узнать, какой автобус работает по новому тарифу?

Такие автобусы обычно принадлежат муниципальному парку и имеют четкую маркировку о возможности проезда по установленным льготам и фиксированной стоимости билета.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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