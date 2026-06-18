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Птица в турбине или технический сбой? Почему замер двигатель на авиарейсе Сочи — Архангельск

Россия » Юг

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Smartavia, вылетевший из Сочи в Архангельск, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. На борту находились более 100 человек, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Boeing 737
Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

Хроника тревожного полета

В 22:40 экипаж воздушного судна с бортовым номером RA-73656 установил на транспондере международный код аварийной ситуации 7700. На непродолжительное время с самолетом прервалась радиолокационная связь, однако примерно через 30 минут лайнер снова начал стабильно отображаться на экранах диспетчеров управления воздушным движением.

"В таких ситуациях экипаж действует по жесткому алгоритму: стабилизация горизонтального полета и немедленный возврат. Отказ двигателя — это серьезно, но современные лайнеры обязаны лететь и садиться на одном исправном агрегате", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Экипаж не стал совершать немедленную посадку из-за превышения максимальной посадочной массы из-за полных топливных баков. Самолет выполнял полет по кругу над акваторией моря для выработки излишков керосина. В 23:37 лайнер совершил посадку, после чего самостоятельно, без помощи буксировщика, проследовал на стоянку.

Безопасность пассажиров и последствия

На борту находилось более ста человек. Людей разместили в гостинице, пообещав резервный борт до Архангельска. Пока пассажиры приходили в себя, в аэропорту уже начали работу следователи и прокуроры, проверяя, как соблюдались правила безопасности на транспорте.

Технический разбор: почему молчит мотор

Росавиация скупа на эмоции: "техническая неисправность". Но в авиационных кругах понимают, что просто так двигатели не "хлопают". Это могла быть помпаж — нарушение газодинамической устойчивости, когда пламя вырывается не туда, куда должно. Пока одни ищут причины в железе, другие следят за тем, чтобы мониторинг среды в аэропорту вылета исключил попадание птиц в турбину.

Ситуация находится на контроле Сочинской транспортной прокуратуры. Эксперты досконально изучат двигатель — от лопаток компрессора до топливных магистралей.

Ответы на популярные вопросы об авиационных инцидентах

Что означает сигнал 7700 на борту самолета?

Это специальный код ответчика, который сигнализирует диспетчерам о возникновении на борту аварийной ситуации общего характера. При его получении самолет получает приоритет в обслуживании и посадке.

Может ли современный Boeing лететь на одном двигателе?

Да, самолеты этого типа сертифицированы для продолжения полета и совершения безопасной посадки с одним неработающим двигателем. Пилоты регулярно отрабатывают такие сценарии на тренажерах.

Для чего самолету нужно кружить над аэропортом перед посадкой?

Основная цель — выработка топлива. Максимальная посадочная масса самолета значительно меньше взлетной. Посадка "с полными баками" может разрушить шасси или фюзеляж.

Куда жаловаться пассажирам при задержке или отмене рейса из-за аварии?

В первую очередь необходимо обратиться к представителям авиакомпании. Если права нарушаются, следует направить обращение в транспортную прокуратуру или Роспотребнадзор.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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