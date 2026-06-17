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Карьера в родных стенах: решение властей Дагестана заставит выпускников сменить планы

Россия » Юг » Махачкала

Выпускники вузов и колледжей, решившие работать учителями в школах Дагестана, смогут рассчитывать на единовременную денежную выплату. О запуске новой программы поддержки молодых педагогов сообщил врио главы республики Федор Щукин.

Выплаты
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Выплаты

Размер пособия составит 150 тысяч рублей. Деньги будут выплачивать в два захода: первую часть в 50 тысяч рублей молодой специалист получит сразу после трудоустройства, а оставшиеся 100 тысяч — через два года работы в школе. Новая мера вступит в силу с января 2027 года.

В республике активно работают над обновлением инфраструктуры, и поддержка кадров — часть этого процесса, пишет Общественная Служба Новостей. Ранее власти региона уже направляли серьезные ресурсы на стратегическое развитие социальной сферы и модернизацию изношенных сетей, чтобы повысить комфорт жизни, в том числе и в образовательных учреждениях.

"Материальное поощрение — это лишь часть необходимого комплекса мер. Важно, чтобы молодой педагог чувствовал уверенность в завтрашнем дне, когда приходит в класс. Выплаты действительно помогают удержать кадры на местах, но база для профессионального роста специалиста важнее, чем разовый бонус", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Детали реализации программы

Федор Щукин подчеркнул, что школам региона необходимы энергичные и талантливые сотрудники. По его мнению, такая поддержка станет весомым аргументом для выпускников начать карьеру именно в родной республике. Глава региона поручил правительству оперативно подготовить всю нормативную базу и утвердить точные правила получения выплат.

Привлечение специалистов в школы станет логичным дополнением к мерам по обновлению городской и сельской инфраструктуры, которые сейчас реализуются в Дагестане. Забота о качестве образования невозможна без создания достойных условий труда для молодых специалистов, что сейчас является приоритетной задачей для местных властей.

Ответы на популярные вопросы о выплатах учителям

Кто может рассчитывать на финансовую поддержку?

Выплаты предназначены для выпускников высших и средних специальных учебных заведений, которые официально трудоустроятся в общеобразовательные школы Дагестана.

Будут ли выплаты единоразовыми?

Нет, сумма в 150 тысяч рублей разбита на две части: 50 тысяч рублей при трудоустройстве и 100 тысяч рублей спустя два года успешной педагогической практики.

С какого времени начнет действовать закон?

Программа полноценно заработает с 1 января 2027 года.

Что нужно сделать для получения пособия?

Порядок оформления и условия выплаты в ближайшее время будет разработано правительством республики, которое также обеспечит финансирование проекта.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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