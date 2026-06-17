Поездки в офисы больше не нужны: решение в Подмосковье избавило людей от очередей в ЖКХ

Жители Московской области получили возможность консультироваться по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, не выходя из дома. Компания МосОблЕИРЦ масштабировала проект "Веб-консультант", который ранее был доступен лишь в 11 городских округах в тестовом режиме. Теперь видеосвязь с сотрудником доступна каждому пользователю личного кабинета компании во всем регионе.

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В процессе видеозвонка абоненты общаются с реальными специалистами, а не с автоматизированными системами. Такой формат позволяет обсудить сложные ситуации без спешки и получить ответы на все вопросы. Подобный подход помогает гражданам экономить время, избавляя их от необходимости посещать офисы, стоять в очередях или тратить часы на поездки, пишут "Вести Подмосковья".

Более трехсот человек уже воспользовались новыми возможностями системы. Для получения консультации требуется предварительная запись: пользователю нужно выбрать удобную дату и время через сайт мособлеирц.рф или приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн", воспользовавшись разделом "Веб-консультант". После подтверждения заявки на электронную почту приходит письмо со специальной ссылкой для запуска видеозвонка.

"Цифровизация таких услуг — это логичный шаг для упрощения взаимодействия граждан с государственными и муниципальными структурами. Люди старшего возраста, часто участвующие в проектах вроде "Московского долголетия", постепенно осваивают современные способы коммуникации, что делает их жизнь комфортнее и независимее", — отметил в беседе с Pravda.Ru градостроитель, специалист по зонированию и развитию территорий Илья Захаров.

Ответы на популярные вопросы о "Веб-консультанте"

Нужно ли устанавливать дополнительное ПО?

Нет, видеозвонок запускается по ссылке из электронного письма, поэтому достаточно иметь браузер на смартфоне или стационарном компьютере.

Кто консультирует абонентов?

Жители общаются с живыми специалистами МосОблЕИРЦ, которые детально разбираются в платежных документах и вопросах обслуживания.

Сколько стоит данная услуга?

Дистанционная консультация предоставляется на безвозмездной основе для всех клиентов компании в рамках работы личного кабинета.

Можно ли отменить запись?

Да, управление записью осуществляется в том же разделе личного кабинета, где была оформлена заявка на видеосвязь.

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