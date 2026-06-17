Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один забытый предмет способен испортить дорогу: что обязательно стоит взять с собой в поезд
Пушистая батарейка села: почему кошка часами спит и подозрительно округляется
Секрет осиной талии за пару недель: упражнения, которые реально работают, пока вы лежите
Российские водители больше не привязаны к прописке: судьбоносное решение изменит формат регистраций
Не спортзал и не витамины: раскрыт настоящий фактор, который помогает дожить до 90+
Обратный отсчет запущен: Вашингтон выставил жесткое условие за которым последует гул в небе Ирана
Паразиты атакуют кур незаметно: где искать гнезда вредителей до массового заражения
Секрет идеального отдыха в Сочи: где чистое море, мало людей и цены не кусаются
Полная перезагрузка гардероба: эти фасоны разорвали тренды лета — мешки больше не носят

Зарплаты в Сургуте шокируют: финансовый разрыв между директорами школ стал слишком очевидным

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

В Сургуте обнародованы данные о доходах руководителей общеобразовательных учреждений. Лидером списка оказалась Оксана Финадеева, возглавляющая технологическую школу, чье среднемесячное вознаграждение достигло 402 тысяч рублей. Высокая оплата труда специалиста обусловлена ориентацией учебного заведения на углубленную подготовку будущих инженеров и экономических кадров.

учитель у доски
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
учитель у доски

В тройку высокооплачиваемых руководителей также вошли Лилия Гейнц из школы № 46, чей доход составил почти 390 тысяч рублей, и глава школы № 9 Елена Дорохина с показателем 381 тысяча рублей. Работа образовательных организаций в Сургуте тесно связана с развитием профильных направлений, что напрямую отражается на финансовой отчетности административного состава, пишет muksun.fm.

Разрыв в доходах сотрудников системы образования

На противоположном полюсе рейтинга оказались директора базовых учреждений, чьи зарплаты существенно ниже заработков коллег из профильных гимназий и лицеев. Так, Вероника Ищук, руководящая лицеем № 3, получает около 238 тысяч рублей, а доход Светланы Колесник, директора начальной школы № 30, зафиксирован на уровне 246 тысяч рублей. Статистика наглядно демонстрирует значительный финансовый разрыв между управленцами разного уровня.

"Разница в доходах управленцев подчеркивает запрос государства на развитие узкопрофильных компетенций в школе, что требует от администрации более высокой квалификации и ответственности при реализации сложных образовательных программ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о доходах в образовании

Почему зарплаты директоров так сильно различаются?

Величина выплат зависит от статуса школы, количества учеников, сложности образовательной программы и выполнения целевых показателей эффективности.

Влияют ли профильные классы на зарплату руководителя?

Да, наличие углубленного изучения предметов требует привлечения квалифицированных кадров и сложного администрирования, что повышает уровень оплаты руководителя.

Где найти официальную информацию о зарплатах?

Данные о доходах руководителей муниципальных учреждений ежегодно публикуются на официальных сайтах городских департаментов образования или администраций муниципалитетов.

Является ли зарплата директора школы фиксированной?

Нет, доход складывается из оклада, стимулирующих выплат и премий, привязанных к конкретным результатам деятельности учебного заведения.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Маленькая деталь — большой результат: как одна кухонная губка продлит жизнь вашим продуктам
Недвижимость
Маленькая деталь — большой результат: как одна кухонная губка продлит жизнь вашим продуктам
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Мир. Новости мира
Сцена в Эвиане превратилась в политический кошмар: лидеры G7 поставили точку в отношениях с Киевом
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Мир. Новости мира
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Популярное
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года

Правильная подготовка сезонных продуктов позволяет получить концентрат с глубоким вкусом, который остается насыщенным даже в самые холодные зимние месяцы.

Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Армия Нидерландов провела учения по созданию лагеря для 2000 российских военнопленных. Это не абсурд Любовь Степушова
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Последние материалы
Полная перезагрузка гардероба: эти фасоны разорвали тренды лета — мешки больше не носят
Секрет идеального отдыха в Сочи: где чистое море, мало людей и цены не кусаются
"Ощущение, что лично познакомился с автором": в Брюсов холл состоится единственный показ постановки "Булгаков с музыкой"
Не авокадо и не чиа: названы три дешёвых продукта, которые запускают похудение
Зарплаты в Сургуте шокируют: финансовый разрыв между директорами школ стал слишком очевидным
Печень больше не будет резиновой: этот кулинарный фокус сотворит сочное чудо
Ситуация вышла из-под контроля: Украину превращают в масштабный демографический полигон
Эстетика тут ни при чём: почему на время лечения акне следует отказаться от вечеринок с коктейлями
Не Сочи и не Крым: куда едут пенсионеры за тишиной, здоровьем и комфортом в 2026 году
Строительный лайфхак: чем заделать дыры в шифере, чтобы не просочилась вода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.