Зарплаты в Сургуте шокируют: финансовый разрыв между директорами школ стал слишком очевидным

В Сургуте обнародованы данные о доходах руководителей общеобразовательных учреждений. Лидером списка оказалась Оксана Финадеева, возглавляющая технологическую школу, чье среднемесячное вознаграждение достигло 402 тысяч рублей. Высокая оплата труда специалиста обусловлена ориентацией учебного заведения на углубленную подготовку будущих инженеров и экономических кадров.

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В тройку высокооплачиваемых руководителей также вошли Лилия Гейнц из школы № 46, чей доход составил почти 390 тысяч рублей, и глава школы № 9 Елена Дорохина с показателем 381 тысяча рублей. Работа образовательных организаций в Сургуте тесно связана с развитием профильных направлений, что напрямую отражается на финансовой отчетности административного состава, пишет muksun.fm.

Разрыв в доходах сотрудников системы образования

На противоположном полюсе рейтинга оказались директора базовых учреждений, чьи зарплаты существенно ниже заработков коллег из профильных гимназий и лицеев. Так, Вероника Ищук, руководящая лицеем № 3, получает около 238 тысяч рублей, а доход Светланы Колесник, директора начальной школы № 30, зафиксирован на уровне 246 тысяч рублей. Статистика наглядно демонстрирует значительный финансовый разрыв между управленцами разного уровня.

"Разница в доходах управленцев подчеркивает запрос государства на развитие узкопрофильных компетенций в школе, что требует от администрации более высокой квалификации и ответственности при реализации сложных образовательных программ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о доходах в образовании

Почему зарплаты директоров так сильно различаются?

Величина выплат зависит от статуса школы, количества учеников, сложности образовательной программы и выполнения целевых показателей эффективности.

Влияют ли профильные классы на зарплату руководителя?

Да, наличие углубленного изучения предметов требует привлечения квалифицированных кадров и сложного администрирования, что повышает уровень оплаты руководителя.

Где найти официальную информацию о зарплатах?

Данные о доходах руководителей муниципальных учреждений ежегодно публикуются на официальных сайтах городских департаментов образования или администраций муниципалитетов.

Является ли зарплата директора школы фиксированной?

Нет, доход складывается из оклада, стимулирующих выплат и премий, привязанных к конкретным результатам деятельности учебного заведения.

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