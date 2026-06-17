Мошенники в Вологодской области разработали изощренную систему, превращая жертв в невольных соучастников преступлений. Сначала аферисты обзванивали пенсионерок 90, 77 и 75 лет, представляясь сотрудниками интернет-провайдеров, чтобы собрать личные сведения. Затем в ход шли угрозы от фальшивых "силовиков", убеждавших женщин в необходимости срочной защиты сбережений от перевода за рубеж.
Сценарии были индивидуальными: одной женщине велели задекларировать 365 тысяч рублей наличными, другую — убедили участвовать в антикоррупционной операции. Третью потерпевшую, 77-летнюю жительницу региона, преступники сделали курьером. Она собрала деньги у своих "коллег по несчастью", добавила личные накопления до 980 тысяч рублей и передала сумму в 2 миллиона 345 тысяч рублей мужчине, назвавшему пароль "роза".
Полиция задержала 33-летнего жителя Московской области в Ярославле, когда тот пытался перевезти награбленное заказчикам. Несмотря на успех следствия, проблема остается острой: из-за риска взлома персональных данных вологжанам стоит внимательнее следить за защитой доступа к ресурсам, например, используя надежную стационарную связь для подтверждения вызовов. Как отмечает ИА RuNews24.ru, расследование уголовного дела продолжается.
"Мошенники активно эксплуатируют уязвимость пожилых людей, изолируя их от возможности посоветоваться с близкими, что превращает жертву в инструмент для хищения средств", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности Андрей Карпов.
Еще одной жертвой стал 48-летний вологжанин, чей аккаунт на "Госуслугах" был скомпрометирован после передачи кода из SMS. Лжесотрудник Генпрокуратуры убедил мужчину в необходимости "государственной защиты" и потребовал полной секретности. Под угрозами вологжанин срочно продал свой Porsche Cayenne за 4 миллиона рублей, хотя реальная стоимость машины достигала 12 миллионов, и передал выручку курьеру.
Подобные методы социальной инженерии становятся масштабной угрозой, а общий ущерб от дистанционных краж в области превысил 1 миллиард рублей. Специалисты советуют сохранять критический настрой при любых звонках от "госорганов" и помнить, что защита активов не требует продажи имущества. Для тех, кто ищет способы смены деятельности в безопасной среде, существуют проверенные государственные программы трудоустройства, не связанные с рискованными финансовыми манипуляциями.
Вас просят передать данные из SMS, перевести средства на "безопасный счет" или требуют полной изоляции от близких родственников.
Никому не сообщать коды подтверждения: ни сотрудникам банков, ни представителям порталов, так как это ключ к вашим персональным данным.
Нет, любые следственные действия проводятся лично с вызовом в отделение; правоохранительные органы не просят решать финансовые вопросы по телефону.
Незамедлительно сообщите о попытке обмана по официальному номеру полиции 102 или на горячую линию своего банка.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.