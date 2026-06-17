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Сначала помогли, потом обокрали: в Вологодской области жертв превратили в соучастников

Россия » Северо-Запад » Вологда

Мошенники в Вологодской области разработали изощренную систему, превращая жертв в невольных соучастников преступлений. Сначала аферисты обзванивали пенсионерок 90, 77 и 75 лет, представляясь сотрудниками интернет-провайдеров, чтобы собрать личные сведения. Затем в ход шли угрозы от фальшивых "силовиков", убеждавших женщин в необходимости срочной защиты сбережений от перевода за рубеж.

Пенсионерка считает деньги
Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пенсионерка считает деньги

Сценарии были индивидуальными: одной женщине велели задекларировать 365 тысяч рублей наличными, другую — убедили участвовать в антикоррупционной операции. Третью потерпевшую, 77-летнюю жительницу региона, преступники сделали курьером. Она собрала деньги у своих "коллег по несчастью", добавила личные накопления до 980 тысяч рублей и передала сумму в 2 миллиона 345 тысяч рублей мужчине, назвавшему пароль "роза".

Полиция задержала 33-летнего жителя Московской области в Ярославле, когда тот пытался перевезти награбленное заказчикам. Несмотря на успех следствия, проблема остается острой: из-за риска взлома персональных данных вологжанам стоит внимательнее следить за защитой доступа к ресурсам, например, используя надежную стационарную связь для подтверждения вызовов. Как отмечает ИА RuNews24.ru, расследование уголовного дела продолжается.

"Мошенники активно эксплуатируют уязвимость пожилых людей, изолируя их от возможности посоветоваться с близкими, что превращает жертву в инструмент для хищения средств", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности Андрей Карпов.

Цифровой шантаж и продажа имущества

Еще одной жертвой стал 48-летний вологжанин, чей аккаунт на "Госуслугах" был скомпрометирован после передачи кода из SMS. Лжесотрудник Генпрокуратуры убедил мужчину в необходимости "государственной защиты" и потребовал полной секретности. Под угрозами вологжанин срочно продал свой Porsche Cayenne за 4 миллиона рублей, хотя реальная стоимость машины достигала 12 миллионов, и передал выручку курьеру.

Подобные методы социальной инженерии становятся масштабной угрозой, а общий ущерб от дистанционных краж в области превысил 1 миллиард рублей. Специалисты советуют сохранять критический настрой при любых звонках от "госорганов" и помнить, что защита активов не требует продажи имущества. Для тех, кто ищет способы смены деятельности в безопасной среде, существуют проверенные государственные программы трудоустройства, не связанные с рискованными финансовыми манипуляциями.

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве

Как распознать звонок афериста?

Вас просят передать данные из SMS, перевести средства на "безопасный счет" или требуют полной изоляции от близких родственников.

Что делать, если просят назвать код из сообщения?

Никому не сообщать коды подтверждения: ни сотрудникам банков, ни представителям порталов, так как это ключ к вашим персональным данным.

Нужно ли выполнять требования "силовиков" по телефону?

Нет, любые следственные действия проводятся лично с вызовом в отделение; правоохранительные органы не просят решать финансовые вопросы по телефону.

Куда обращаться после звонка преступников?

Незамедлительно сообщите о попытке обмана по официальному номеру полиции 102 или на горячую линию своего банка.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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