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Черный дождь накрыл огороды в Ярославии: ученые оценили масштабы последствий для почв и воды

Россия » Центр » Ярославль

Небо над древним Рыбинском и окрестными весями на днях затянуло тяжелой, чужой хмарью. После налета украинских беспилотников вспыхнул топливный резервуар, и ветер погнал над полями горькую копоть. Черный дождь, пролившийся на Некоузский, Мышкинский и Брейтовский округа, напугал пахарей и садоводов. Сажа оседала на первых весенних цветах и зеркальной глади прудов, заставляя замирать сердце: не отравлена ли земля? Однако природа оказалась крепче человеческой злобы. Ученые из Борока, изучив налет на листьях и воде, поспешили успокоить народ — жизнь в ярославской глубинке идет своим чередом, и земля не приняла в себя яд.

Ярославль, Волжская набережная, река Волга
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Ярославль, Волжская набережная, река Волга

Черная копоть на зеленых всходах

Когда с неба посыпалась серая крупа вперемешку с каплями, похожими на чернила, жители малых сел Ярославии заволновались. В памяти еще живы предания о том, как любая хворь с неба губила посевы. Теперь же причиной дымного шлейфа стала диверсия врага. Пока городские службы обсуждали восстановление важных объектов, сельчане переживали за самое сокровенное — свои огороды. Сажа покрыла поверхности тонким слоем, словно траурной вуалью, но, по заверению биологов, это лишь внешняя грязь, не способная проникнуть в корень растения или отравить колодезную воду.

"Сажа — это инертный углерод. Она не вступает в химическую реакцию с почвой так быстро, чтобы погубить микрофлору или отравить плоды. Если растения не были залиты чистым мазутом, то первый же добрый чистый ливень смоет эту пыль без остатка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Проверка земли и воды на прочность

Специалисты Института биологии внутренних вод не стали гадать на кофейной гуще. Они взяли пробы воды из местных прудов и сделали смывы с тех поверхностей, где копоть легла особенно густо. Подобные инциденты всегда бьют по кошельку, как и штрафные санкции для агрокомпаний, но в данном случае природа отделалась лишь испугом. Чистый углерод, из которого состоит сажа, лишен тех тяжелых примесей, что могли бы превратить ярославские нивы в мертвую пустыню.

Тип загрязнения Влияние на сельское хозяйство
Сажевый налет (углерод) Минимальное, смывается дождем, не токсично
Мазутные фракции Опасны, требуют снятия слоя почвы (не выявлены)

Росприроднадзор также держит руку на пульсе. Пока в Рыбинске готовятся к капитальному ремонту переправ, экологи замеряют чистоту воздуха. Первые данные подтверждают: концентрация вредных веществ не превысила порог, за которым начинается беда для человека или скотины. Лабораторные исследования продолжаются, но первичный осмотр территорий уже принес облегчение жителям округов.

"Аграрный сектор региона сейчас крайне чувствителен к любым внешним факторам. Важно, что выбросы оказались сухими и летучими. Это не приведет к деградации пахотных земель, в отличие от разливов нефтепродуктов, которые требуют многолетней рекультивации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов.

Безопасность урожая и лесных даров

Лесные ягоды и грибы, которыми так богаты Брейтовский и Некоузский округа, тоже вне опасности. Грибница прячется глубоко под прелой листвой, а мелкая пыль на ягодах легко удаляется обычной водой. Тревога оказалась ложной, хотя и оправданной — в нынешнее время береженого Бог бережет. Жители могут не опасаться за свои запасы. Это не ветеринарный карантин в деревнях, здесь угроза носит чисто эстетический характер.

"Для жителей малых городов и сел важна уверенность в экологической чистоте своего стола. Пока нет данных о попадании вредных фракций в грунтовые воды, можно говорить о том, что ситуация под контролем и не требует введения чрезвычайных мер", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о последствиях ЧП

Опасна ли сажа на листьях плодовых деревьев?

Нет, сажа препятствует фотосинтезу только при очень толстом слое. Обычный налет смывается водой или дождем без вреда для дерева.

Можно ли употреблять в пищу овощи с огородов в зоне выпадения осадков?

Можно, но необходимо тщательно промывать плоды проточной водой, чтобы удалить частицы несгоревшего углерода.

Пострадает ли рыба в местных водоемах?

Ученые не зафиксировали гибели биоресурсов. Сажа плавает на поверхности и не меняет химический состав воды фатально.

Как долго частицы сажи будут оставаться на поверхности земли?

До первых двух-трех обильных дождей. Углеродные частицы постепенно уйдут в почву, где станут частью естественного гумуса.

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Экспертная проверка: эколог специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов, аграрный эксперт специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов, региональный экономист аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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