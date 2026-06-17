Слишком красивые огурцы: фальшивые дачники в Тюмени создали целую бизнес-систему

В Тюмени на стихийных рынках уже вовсю продают свежие огурцы и клубнику, хотя календарь только перевалил за середину июня. Цены удивляют: за пол-литровый стакан ягод просят от 400 до 450 рублей, а за несколько штучек огурцов — 150 рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Урожай свежих огурцов в руках садовода

Для сравнения, средняя стоимость килограмма огурцов в официальной рознице составляет 200-250 рублей, а клубники — около 700 рублей. Покупатели часто выбирают уличные прилавки, полагая, что приобретают экологически чистую продукцию, выращенную на частных участках без применения химии.

Однако высокая стоимость и "домашний" вид товара не всегда гарантируют его происхождение. Покупатели нередко становятся жертвами маркетингового хода: под видом урожая с шести соток бабушки выставляют продукцию, приобретенную на оптовых овощных базах. Эта нелегальная уличная торговля часто превращается в системный перепродажный бизнес, где милые продавцы лишь выполняют роль посредников.

"Стихийная торговля продуктами — это небезопасная сфера. Покупая товары у случайных лиц, человек не может ознакомиться с сертификатами качества и условиями хранения продукции. Нередко такая "домашняя" клубника или огурцы поставляются из стран с низкими стандартами агрохимии, что может обернуться серьезным пищевым отравлением", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности потребительского рынка Алексей Петров.

Как распознать фальшивых дачников и не купить магазинный товар

Председатель "Садоводов России" Андрей Туманов, на мнение которого ссылается nashgorod.ru, уверен, что реальный дачник физически не успел бы торговать на рынке каждый день.

"Ни один дачник не будет сидеть на рынке часами и торговать урожаем — ему просто некогда. Как правило, торговцы продают "урожаи" каждый день — как это возможно вырастить столько, собрать и еще продать. Понятно, что здесь завязана целая система", — отмечает Туманов.

По его словам, отличить фабричный огурец от домашнего просто: тепличные плоды обычно подобраны "один к одному", тогда как на грядках урожай всегда разнокалиберный.

Похожая ситуация наблюдается и с лесной земляникой. Часто под видом дикороса продавцы предлагают мелкоплодную ремонтантную ягоду с промышленных плантаций. Она вкусная и полезная, но ее происхождение далеко от лесных полян.

Чтобы действительно купить натуральные продукты, эксперт советует посещать сельские районы, где местные жители живут натуральным хозяйством и реализуют излишки своего труда. Городские же рынки, где "урожай" продается ежедневно и в огромных количествах, больше походят на хорошо срежиссированный спектакль.

Ответы на популярные вопросы о продукции на стихийных рынках

Отличаются ли тепличные огурцы от домашних по вкусу?

Внешне тепличные овощи выглядят идентично, тогда как дачные плоды имеют разный размер, форму и степень зрелости из-за отсутствия строгих промышленных стандартов.

Безопасно ли покупать "бабушкину" клубнику в июне?

Покупка ягод на стихийных рынках сопряжена с рисками: продукция может быть обработана химикатами, которые не прошли проверку на соответствие санитарным нормам.

Как понять, что зелень выращена на дачном участке?

Зелень, петрушку и укроп крайне сложно отличить визуально, однако стоит обратить внимание на объемы: маловероятно, что частный огород может снабжать прилавок зеленью в промышленных масштабах.

Где лучше покупать гарантированно фермерские продукты?

Наиболее надежный вариант — приобретать продукцию непосредственно в деревнях или на санкционированных ярмарках, где продавцы имеют документы на товар и подтвержденное происхождение урожая.

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