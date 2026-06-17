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Они просто ехали к морю: рейс из Белоруссии обернулся масштабной трагедией в Брянской области

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области украинский беспилотник атаковал двухэтажный пассажирский автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Белоруссии. Инцидент произошел на приграничной трассе А240. В результате атаки погибла сопровождающая, еще семь человек получили ранения, включая пятерых детей.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорая помощь

Удар по мирному маршруту: факты трагедии

В салоне находились сорок четыре человека. Из них двадцать восемь — дети, воспитанники спортивной школы. Врио губернатора Егор Ковальчук назвал атаку целенаправленной. Следственный комитет уже квалифицировал случившееся как теракт.

"Целенаправленный удар по гражданскому транспорту с детьми — это акт прямого запугивания. Это требует не только военного ответа, но и полной перестройки логистических цепочек в зоне риска", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Особый режим и вызовы приграничья

Жизнь в Брянской области сегодня требует особой выдержки. Здесь учатся жить по-новому, адаптируя даже школьные порядки к свисту ветра в кронах деревьев. Пока одни обсуждают особый режим экзаменов в школах, другие сталкиваются с реальностью на трассах. Провинциальная тишина обманчива, и каждый рейс в сторону юга превращается в испытание для водителей и сопровождающих.

Параметр происшествия Данные
Место атаки Трасса А240, Брянская область
Число детей в автобусе 28 человек (ДЮСШ № 2, Речица)
Общее число раненых 7 человек (из них 5 детей)
Маршрут движения Гомель — Речица — Геленджик

"Инфраструктура региона испытывает колоссальное давление. Помимо прямого ущерба от атак, мы видим необходимость в дополнительных средствах на оперативное восстановление путей сообщения", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Медицинская помощь и статус пострадавших

Врачи брянских больниц приняли раненых мгновенно. Среди семи пострадавших — пятеро детей, чьи жизни сейчас находятся под защитой людей в белых халатах. Те, кому повезло уцелеть под огнем, скоро вернутся в родную Белоруссию. Региональные власти уже направили запросы на поддержку, опираясь на решение Москвы аннулировать часть обязательств области, что позволит направить ресурсы на социальную защиту и медицину.

Ответы на популярные вопросы о происшествии

Откуда следовал автобус с детьми?

Транспортное средство принадлежало детско-юношеской спортивной школе № 2 города Речицы (Гомельская область, Белоруссия). Дети направлялись на летний отдых в Геленджик.

Какое состояние у пострадавших детей?

По данным Минздрава РФ, ранения получили пять детей. Им оказывается квалифицированная помощь в региональных медицинских центрах, угрозы жизни на текущий момент нет.

Какая юридическая оценка дана инциденту?

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Действия украинской стороны классифицированы как преднамеренное нападение на мирных граждан.

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Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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