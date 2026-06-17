В Брянской области украинский беспилотник атаковал двухэтажный пассажирский автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Белоруссии. Инцидент произошел на приграничной трассе А240. В результате атаки погибла сопровождающая, еще семь человек получили ранения, включая пятерых детей.
В салоне находились сорок четыре человека. Из них двадцать восемь — дети, воспитанники спортивной школы. Врио губернатора Егор Ковальчук назвал атаку целенаправленной. Следственный комитет уже квалифицировал случившееся как теракт.
"Целенаправленный удар по гражданскому транспорту с детьми — это акт прямого запугивания. Это требует не только военного ответа, но и полной перестройки логистических цепочек в зоне риска", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Жизнь в Брянской области сегодня требует особой выдержки. Здесь учатся жить по-новому, адаптируя даже школьные порядки к свисту ветра в кронах деревьев. Пока одни обсуждают особый режим экзаменов в школах, другие сталкиваются с реальностью на трассах. Провинциальная тишина обманчива, и каждый рейс в сторону юга превращается в испытание для водителей и сопровождающих.
|Параметр происшествия
|Данные
|Место атаки
|Трасса А240, Брянская область
|Число детей в автобусе
|28 человек (ДЮСШ № 2, Речица)
|Общее число раненых
|7 человек (из них 5 детей)
|Маршрут движения
|Гомель — Речица — Геленджик
"Инфраструктура региона испытывает колоссальное давление. Помимо прямого ущерба от атак, мы видим необходимость в дополнительных средствах на оперативное восстановление путей сообщения", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Врачи брянских больниц приняли раненых мгновенно. Среди семи пострадавших — пятеро детей, чьи жизни сейчас находятся под защитой людей в белых халатах. Те, кому повезло уцелеть под огнем, скоро вернутся в родную Белоруссию. Региональные власти уже направили запросы на поддержку, опираясь на решение Москвы аннулировать часть обязательств области, что позволит направить ресурсы на социальную защиту и медицину.
Транспортное средство принадлежало детско-юношеской спортивной школе № 2 города Речицы (Гомельская область, Белоруссия). Дети направлялись на летний отдых в Геленджик.
По данным Минздрава РФ, ранения получили пять детей. Им оказывается квалифицированная помощь в региональных медицинских центрах, угрозы жизни на текущий момент нет.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Действия украинской стороны классифицированы как преднамеренное нападение на мирных граждан.
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