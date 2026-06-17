Топливный паек отменили: на АЗС Татарстана внезапно рухнули прежние жесткие барьеры

Нефтяной гигант Татарстана сворачивает особый режим на заправках. "Татнефть" сняла большинство лимитов, которые сковывали владельцев топливных карт в республике. Голод на АЗС, вызванный аномальным наплывом покупателей, отступил. Майдан у колонок пустеет, ситуация стабилизировалась.

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Снятие барьеров: что изменилось на АЗС

Республиканские заправки возвращаются к привычному ритму. Для бензина марки АИ-92 и дизельного топлива "железный занавес" пал полностью. Теперь корпортивный транспорт и частники с картами могут заливать полные баки без оглядки на нормативы. Это решение Раиса и руководства компании подчеркивает: ресурсов в регионе достаточно.

"Снятие ограничений — признак того, что логистические цепочки выдержали удар. Когда люди в панике скупали канистры, это создавало искусственный дефицит, который сейчас успешно купирован", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Единственным "узким" местом остается АИ-95. Здесь еще сохраняется осторожность. По топливным картам на одну машину выдают не более 30 литров. Но есть лазейка: при безналичном расчете напрямую через терминалы лимиты не действуют. Система гибкая, как восточная дипломатия.

Почему вводили "паек" для машин

Июнь выдался жарким не только из-за погоды. Всплеск спроса заставил "Татнефть" закрутить гайки. Ограничения затронули не только Татарстан, но и соседей по Поволжью, а также Санкт-Петербург. Это была вынужденная мера, чтобы сохранить железную дисциплину в распределении запасов и не допустить пустых резервуаров на стратегических трассах.

"В аграрный сезон любая заминка с топливом — это удар по продовольственной безопасности. Маневр нефтяников позволил сохранить приоритет для посевной и грузоперевозок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Слухи о том, что терминалы массово выходят из строя, оказались пустышкой. Техническая база выстояла. Татарстан в очередной раз доказал, что умеет держать удар и оперативно возвращать жизнь в нормальное русло. Сейчас заправки работают в штатном режиме, обеспечивая энергией восточных партнеров и местных жителей.

Ответы на популярные вопросы о топливном рынке

Можно ли заправить полный бак АИ-95 в Казани?

Да, если вы используете обычную банковскую карту или наличные. Ограничение в 30 литров касается только специфических топливных карт для юрлиц.

Действуют ли ограничения на дизель для грузовиков?

Нет, ограничения на дизтопливо полностью сняты. Тяжелая техника может заправляться в необходимом объеме без задержек.

С чем была связана паника на АЗС в начале месяца?

Ажиотаж был вызван слухами о дефиците и сезонным ростом потребления. Власти Татарстана своевременно ввели временные лимиты для стабилизации ситуации.

Работают ли терминалы оплаты "Татнефти" без сбоев?

Да, информация о поломках в системе безналичных платежей не подтвердилась. Оплата проходит мгновенно во всех точках сети.

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