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Забудьте про кирпичи и цемент: в Подмосковье создали жилье по иному принципу

Россия » Центр » Москва

В Подмосковье тестируют новую методику возведения жилых зданий с помощью современных инженерных решений. Регион успешно завершил проект первого дома, созданного путем печати конструкций на строительном принтере. Об этом достижении проинформировало Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

3Д-принтеры
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
3Д-принтеры

Процесс основан на применении 3D-панелей, которые изготавливаются в заводских условиях. Готовые элементы доставляют на стройплощадку, где монтируют на заранее обустроенный фундамент и заполняют специальным составом.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", в конструкциях с одной камерой используют бетон или пенобетон, а для двухкамерных панелей применяют комбинацию бетона и пенополиуретана. Такой метод создает прочный тепловой контур, позволяющий сразу приступать к отделке помещения.

Преимущества цифровизации стройки

Главным плюсом технологии стала высокая точность исполнения, так как машинный процесс исключает человеческий фактор. Заводское производство панелей позволяет не зависеть от погодных условий или времени суток, в отличие от локальной печати на объекте. По словам руководителя компании "Дом из принтера" Юрия Грушникова, такой подход помогает достичь высоких теплоизоляционных показателей и гарантировать необходимую несущую способность стен, что подтверждено полученным патентом.

Машинная печать гарантирует высокую точность, повторяемость элементов и, как следствие, рост производительности, утверждает Грушников. Подобные масштабируемые решения могут быть интересны для развития городских территорий, аналогично тому, как в Москве активно обновляют инфраструктуру, возводя новые школы и детские сады.

"Применение 3D-технологий позволяет существенно сократить сроки строительства и минимизировать ошибки проектирования, однако широкому внедрению пока мешает отсутствие стандартизированной нормативной базы для таких зданий", - отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-строитель Алексей Тихонов.

Ответы на популярные вопросы о строительстве 3D-домов

Из чего состоят напечатанные стены?

Основой служат специальные панели, выступающие в качестве несъемной опалубки, которые внутри заполняются бетоном или пенополиуретаном.

Требуется ли специальный фундамент?

Технология предполагает сборку панелей на предварительно подготовленной основе, соответствующей проектным нагрузкам здания.

Влияет ли погода на процесс сборки?

Так как производство самих панелей проходит в защищенных заводских условиях, влияние внешней среды сведено к минимуму.

Является ли этот метод экономичным?

Точность проектирования и высокая скорость монтажа позволяют оптимизировать затраты материалов и трудовых ресурсов на объекте.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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