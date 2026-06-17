Аномальное похолодание в Москве отодвинет начало купального сезона в столице

Москва переходит в режим климатической экономии: на смену аномальному зною пришел холодный поток из Северной Атлантики. Столичный регион оказался зажат в тыловой части массивного циклона, который диктует свои правила игры до конца рабочей недели. Температурные показатели рухнули до майских значений, лишив горожан надежд на июньский загар.

Фото: unsplash.com by Mark Tenn is licensed under Free to use under the Unsplash License Капли воды

Циклон диктует условия: июнь с лицом мая

Воздушные массы работают против летних стандартов. До субботы, 20 июня, Москва останется под влиянием североатлантического вихря. Этот атмосферный насос качает холод, удерживая дневную температуру в рамках +15…+20 °C. Ночной режим и вовсе напоминает о ранней весне — столбики термометров не поднимутся выше +13 °C. Это на пять градусов холоднее, чем предписывает климатический график.

"Такие температурные качели — прямой результат резкой смены воздушных масс после череды рекордов. Город просто не успевает адаптироваться к перепадам", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Вода заливает город по стахановским нормам. За шесть дней на столицу выльется около 43,5 миллиметра осадков — это половина того, что обычно выпадает за весь месяц. Сегодняшний день не станет исключением: ливни усилятся к вечеру, сбросив до 13 литров воды на каждый квадратный метр. Ветер сменит гнев на милость, развернувшись с южного на западный, но атмосферное давление останется пониженным — 737 мм рт. ст.

Разворот на выходных: когда вернется лето

Метеорологическая перезагрузка намечена на выходные. В субботу циклон выдаст последнюю порцию дождей, после чего начнет терять влияние. В воскресенье, 21 июня, на политическую карту погоды выйдет антициклон. Он стабилизирует атмосферный фон и вернет региону летний статус. Температурная вилка в +20…+25 °C станет базовой для дневных часов, а ночи потеплеют до +15 °C.

Параметр Значение (до 20 июня) Дневная температура +15…+20 °C Объем осадков 43,5 мм (50% нормы) Отклонение от нормы -5 градусов

Несмотря на потепление, температурный провал внес коррективы в открытие купального сезона. Вода не успеет прогреться до безопасных значений за пару погожих дней. Планы на отдых у водоемов придется сдвинуть как минимум на неделю вперед.

"Инфраструктура региона справляется с нагрузкой, но избыточные осадки могут замедлить темпы благоустройства открытых зон отдыха", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Дожди вместо жары: сценарий на финал месяца

Вторая половина июня обещает быть влажной. Интенсивность дождей вырастет в два с половиной раза по сравнению с началом месяца.

Синоптики прогнозируют превышение месячной нормы осадков на 50-80%. Это окончательно обнулит тот трехградусный перегрев, который фиксировали в первые две недели июня под влиянием арктического вторжения в среднюю полосу.

Избыток влаги и умеренное тепло уже запустили биологические процессы. В подмосковных лесах ранний урожай грибов стал реальностью из-за специфического микроклимата. Однако аграриям стоит проявить осторожность — избыточное переувлажнение почвы может стать проблемой для посевов.

"Чрезмерная влажность во второй декаде июня грозит грибковыми заболеваниями культур, если не скорректировать графики обработки полей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Изнуряющего зноя до июля не предвидится. Москва погружается в типичное "евролето" — влажное, умеренно теплое и лишенное крайностей. Для мегаполиса это скорее плюс: нагрузка на энергосети из-за кондиционеров снизится, а заморозки в Подмосковье останутся в прошлом вместе с майскими климатическими аномалиями.

Ответы на популярные вопросы о капризах погоды

Почему в июне стало холодно как в мае?

Регион затянула холодная воздушная масса из Северной Атлантики. Москва сейчас находится в "мешке" низкого давления, куда беспрепятственно поступает арктический воздух.

Когда можно будет купаться в Москве?

Из-за резкого похолодания вода остыла. Комфортные значения ожидаются не ранее конца июня — начала июля, когда установится стабильный антициклон.

Будет ли в июне аномальная жара?

По предварительным прогнозам, до конца месяца экстремального зноя не ожидается. Температура будет держаться в рамках климатической нормы или чуть выше.

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