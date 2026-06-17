Аномальное похолодание в Москве отодвинет начало купального сезона в столице

Москва переходит в режим климатической экономии: на смену аномальному зною пришел холодный поток из Северной Атлантики. Столичный регион оказался зажат в тыловой части массивного циклона, который диктует свои правила игры до конца рабочей недели. Температурные показатели рухнули до майских значений, лишив горожан надежд на июньский загар.
Воздушные массы работают против летних стандартов. До субботы, 20 июня, Москва останется под влиянием североатлантического вихря. Этот атмосферный насос качает холод, удерживая дневную температуру в рамках +15…+20 °C. Ночной режим и вовсе напоминает о ранней весне — столбики термометров не поднимутся выше +13 °C. Это на пять градусов холоднее, чем предписывает климатический график.
"Такие температурные качели — прямой результат резкой смены воздушных масс после череды рекордов. Город просто не успевает адаптироваться к перепадам", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.
Вода заливает город по стахановским нормам. За шесть дней на столицу выльется около 43,5 миллиметра осадков — это половина того, что обычно выпадает за весь месяц. Сегодняшний день не станет исключением: ливни усилятся к вечеру, сбросив до 13 литров воды на каждый квадратный метр. Ветер сменит гнев на милость, развернувшись с южного на западный, но атмосферное давление останется пониженным — 737 мм рт. ст.
Метеорологическая перезагрузка намечена на выходные. В субботу циклон выдаст последнюю порцию дождей, после чего начнет терять влияние. В воскресенье, 21 июня, на политическую карту погоды выйдет антициклон. Он стабилизирует атмосферный фон и вернет региону летний статус. Температурная вилка в +20…+25 °C станет базовой для дневных часов, а ночи потеплеют до +15 °C.
|Параметр
|Значение (до 20 июня)
|Дневная температура
|+15…+20 °C
|Объем осадков
|43,5 мм (50% нормы)
|Отклонение от нормы
|-5 градусов
Несмотря на потепление, температурный провал внес коррективы в открытие купального сезона. Вода не успеет прогреться до безопасных значений за пару погожих дней. Планы на отдых у водоемов придется сдвинуть как минимум на неделю вперед.
"Инфраструктура региона справляется с нагрузкой, но избыточные осадки могут замедлить темпы благоустройства открытых зон отдыха", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Вторая половина июня обещает быть влажной. Интенсивность дождей вырастет в два с половиной раза по сравнению с началом месяца.
Синоптики прогнозируют превышение месячной нормы осадков на 50-80%. Это окончательно обнулит тот трехградусный перегрев, который фиксировали в первые две недели июня под влиянием арктического вторжения в среднюю полосу.
Избыток влаги и умеренное тепло уже запустили биологические процессы. В подмосковных лесах ранний урожай грибов стал реальностью из-за специфического микроклимата. Однако аграриям стоит проявить осторожность — избыточное переувлажнение почвы может стать проблемой для посевов.
"Чрезмерная влажность во второй декаде июня грозит грибковыми заболеваниями культур, если не скорректировать графики обработки полей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Изнуряющего зноя до июля не предвидится. Москва погружается в типичное "евролето" — влажное, умеренно теплое и лишенное крайностей. Для мегаполиса это скорее плюс: нагрузка на энергосети из-за кондиционеров снизится, а заморозки в Подмосковье останутся в прошлом вместе с майскими климатическими аномалиями.
Регион затянула холодная воздушная масса из Северной Атлантики. Москва сейчас находится в "мешке" низкого давления, куда беспрепятственно поступает арктический воздух.
Из-за резкого похолодания вода остыла. Комфортные значения ожидаются не ранее конца июня — начала июля, когда установится стабильный антициклон.
По предварительным прогнозам, до конца месяца экстремального зноя не ожидается. Температура будет держаться в рамках климатической нормы или чуть выше.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.