Мировой капитал в сопках: новозеландец возводит на Дальнем Востоке объект невероятного масштаба

Ветер с залива приносит не только туман, но и запах больших денег. Мартин Тейт, человек, который за тридцать лет в Приморье стал своим больше, чем многие приехавшие вчера "москвичи", затеял новую стройку. Почётный консул Новой Зеландии решил превратить ТОР "Приморье" в гигантский логистический узел. Его компания "Тейт Лоджистикс" заливает в бетон 1,1 млрд рублей. Это не просто коробка из сэндвич-панелей, а полноценный складской хаб для ритейлеров, которые снабжают наши магазины продуктами.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Миллиарды в сопках: что строит Мартин Тейт

Стройка развернется в Надеждинском районе. Место стратегическое — отсюда удобно "простреливать" товарами весь край. Комплекс объединит в себе сухой склад и мощный холодильник. Последнее для нас критично, учитывая специфику региона и объемы завозимого продовольствия. Запуск намечен на 2029 год. Пока климат Приморья меняется, а море прогревается, потребность в качественном хранении еды только растет.

"Инвестиции в складскую инфраструктуру такого уровня — это маркер взросления рынка. Регион перестает быть просто перевалочным пунктом и становится полноценным логистическим сердцем. 1,1 миллиарда рублей вложений в ТОР показывают, что крупный капитал верит в долгосрочную стабильность восточного вектора", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Тейт приехал к нам еще в "лихие" девятые. Начинал как представитель зарубежного бизнеса, но быстро понял: здесь нужно не просто торговать, а пускать корни. Женился на местной девушке, оброс связями и активами. Теперь его "империя" — это не только склады, но и зернохранилища, и даже торговые центры. Пока одни обсуждают абсурдные дорожные запреты, Тейт методично закатывает в асфальт площадки под новые фуры.

Параметр проекта Характеристики Объем инвестиций 1,1 млрд рублей Типы складов Сухой склад, склад-холодильник Срок запуска 2029 год Локация ТОР "Приморье", Вольно-Надеждинское

Семейный бизнес и новозеландские корни

Интересно, что бизнес Тейта — это семейный подряд. Его супруга, Ирина Тейт, владеет долями в девяти компаниях. Спектр широкий: от аренды недвижимости до оптовой торговли табаком и продуктами. Это классический приморский расклад, когда бизнес диверсифицирован максимально. И пока таможенники блокируют поставки сомнительной рыбы, легальные игроки строят мощности для "белого" импорта.

"Создание современных складских мощностей напрямую влияет на безопасность продуктов питания в крае. Холодильные комплексы такого масштаба позволяют избежать порчи товара при перевалке, что в условиях нашего климата и логистических цепочек из Азии является критически важным звеном", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Не всё у консула идет гладко: например, компания "Тейт Фуд" сейчас ликвидируется. Но для Приморья это обычный процесс — перегруппировка сил. Основной ударный кулак сосредоточен на складской недвижимости. Регион превращается в главный пересадочный узел, и кто владеет "воротами", тот заказывает музыку. Склады в Надеждинском — это фундамент, на котором будет стоять торговля с "соседями за речкой" и всей Азией.

"ТОР 'Приморье' становится магнитом для подобных проектов благодаря налоговым преференциям. Для Надеждинского района это не только налоги, но и развитие сопутствующей инфраструктуры. Однако важно, чтобы такие гиганты гармонично вписывались в ландшафт и не создавали избыточную нагрузку на дорожную сеть", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о складской логистике в Приморье

Почему склады строят именно в Вольно-Надеждинском?

Это ключевая точка пересечения федеральных трасс и близость к портам Владивостока. Режим ТОР дает льготы, а площадки в Надеждинском позволяют крупногабаритным фурам не заезжать в городские пробки, экономя время и топливо.

Чем сухой склад отличается от холодильника?

Сухой склад предназначен для товаров, не требующих особого температурного режима (бытовая химия, техника, консервы). Холодильник — это высокотехнологичная камера для скоропорта, где поддерживается стабильный "минус" или небольшой "плюс".

Кто такой почётный консул в контексте бизнеса?

Это статусное лицо, которое представляет интересы другой страны (в данном случае Новой Зеландии), но при этом часто ведет активную коммерческую деятельность в регионе пребывания. Это мост для инвестиций и культурного обмена.

Как строительство повлияет на цены в магазинах?

Напрямую. Развитая складская сеть снижает логистические издержки ритейлеров. Когда товар хранится рядом с точкой продажи, а не везется за тысячи километров в последний момент, риски дефицита и резких скачков цен снижаются.

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