Ветер с залива приносит не только туман, но и запах больших денег. Мартин Тейт, человек, который за тридцать лет в Приморье стал своим больше, чем многие приехавшие вчера "москвичи", затеял новую стройку. Почётный консул Новой Зеландии решил превратить ТОР "Приморье" в гигантский логистический узел. Его компания "Тейт Лоджистикс" заливает в бетон 1,1 млрд рублей. Это не просто коробка из сэндвич-панелей, а полноценный складской хаб для ритейлеров, которые снабжают наши магазины продуктами.
Стройка развернется в Надеждинском районе. Место стратегическое — отсюда удобно "простреливать" товарами весь край. Комплекс объединит в себе сухой склад и мощный холодильник. Последнее для нас критично, учитывая специфику региона и объемы завозимого продовольствия. Запуск намечен на 2029 год. Пока климат Приморья меняется, а море прогревается, потребность в качественном хранении еды только растет.
"Инвестиции в складскую инфраструктуру такого уровня — это маркер взросления рынка. Регион перестает быть просто перевалочным пунктом и становится полноценным логистическим сердцем. 1,1 миллиарда рублей вложений в ТОР показывают, что крупный капитал верит в долгосрочную стабильность восточного вектора", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Тейт приехал к нам еще в "лихие" девятые. Начинал как представитель зарубежного бизнеса, но быстро понял: здесь нужно не просто торговать, а пускать корни. Женился на местной девушке, оброс связями и активами. Теперь его "империя" — это не только склады, но и зернохранилища, и даже торговые центры. Пока одни обсуждают абсурдные дорожные запреты, Тейт методично закатывает в асфальт площадки под новые фуры.
|Параметр проекта
|Характеристики
|Объем инвестиций
|1,1 млрд рублей
|Типы складов
|Сухой склад, склад-холодильник
|Срок запуска
|2029 год
|Локация
|ТОР "Приморье", Вольно-Надеждинское
Интересно, что бизнес Тейта — это семейный подряд. Его супруга, Ирина Тейт, владеет долями в девяти компаниях. Спектр широкий: от аренды недвижимости до оптовой торговли табаком и продуктами. Это классический приморский расклад, когда бизнес диверсифицирован максимально. И пока таможенники блокируют поставки сомнительной рыбы, легальные игроки строят мощности для "белого" импорта.
"Создание современных складских мощностей напрямую влияет на безопасность продуктов питания в крае. Холодильные комплексы такого масштаба позволяют избежать порчи товара при перевалке, что в условиях нашего климата и логистических цепочек из Азии является критически важным звеном", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Не всё у консула идет гладко: например, компания "Тейт Фуд" сейчас ликвидируется. Но для Приморья это обычный процесс — перегруппировка сил. Основной ударный кулак сосредоточен на складской недвижимости. Регион превращается в главный пересадочный узел, и кто владеет "воротами", тот заказывает музыку. Склады в Надеждинском — это фундамент, на котором будет стоять торговля с "соседями за речкой" и всей Азией.
"ТОР 'Приморье' становится магнитом для подобных проектов благодаря налоговым преференциям. Для Надеждинского района это не только налоги, но и развитие сопутствующей инфраструктуры. Однако важно, чтобы такие гиганты гармонично вписывались в ландшафт и не создавали избыточную нагрузку на дорожную сеть", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Это ключевая точка пересечения федеральных трасс и близость к портам Владивостока. Режим ТОР дает льготы, а площадки в Надеждинском позволяют крупногабаритным фурам не заезжать в городские пробки, экономя время и топливо.
Сухой склад предназначен для товаров, не требующих особого температурного режима (бытовая химия, техника, консервы). Холодильник — это высокотехнологичная камера для скоропорта, где поддерживается стабильный "минус" или небольшой "плюс".
Это статусное лицо, которое представляет интересы другой страны (в данном случае Новой Зеландии), но при этом часто ведет активную коммерческую деятельность в регионе пребывания. Это мост для инвестиций и культурного обмена.
Напрямую. Развитая складская сеть снижает логистические издержки ритейлеров. Когда товар хранится рядом с точкой продажи, а не везется за тысячи километров в последний момент, риски дефицита и резких скачков цен снижаются.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.