Город закрывает витрины: масштабное ограничение в Санкт-Петербурге вступит в силу уже 27 июня

Санкт-Петербург готовится к самой прозрачной и светлой ночи в году. Когда Нева замирает, ловя отражение колышущихся мачт, а воздух наполняется предчувствием большой жизни, город закрывает винные лавки. Праздник "Алые паруса" — это время чистоты, юности и надежд, которые не терпят хмельного угара. Власти города решили оградить выпускников от сомнительных соблазнов, превратив Петербург в зону трезвости на время торжества.

Фото: stock.adobe.com is licensed under Kzenon Покупка алкоголя

Прощай, шампанское: рамки закона

В день, когда над водой вспыхнет алое пламя парусов, розничная торговля спиртным в Петербурге замрет. Постановление правительства города №317 четко проводит черту между ликованием и невоздержанностью. Запрет вступит в силу 27 июня. Это не просто сухая буква документа, а забота о том, чтобы первые шаги во взрослую жизнь не были омрачены случайными конфликтами или горьким послевкусием. Магазины у дома и крупные сети зачехлят витрины, оставляя лишь прохладу лимонадов и вкус мороженого.

"Такие меры продиктованы необходимостью снизить нагрузку на правоохранительные органы и обеспечить общественный порядок. В дни массовых гуляний ограничение доступности спиртного — это не борьба с торговлей, а вклад в безопасность каждого участника", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Исключения остались лишь для заведений общественного питания и магазинов беспошлинной торговли. Рестораны и кафе продолжат работу в привычном ритме, однако вынос напитков за пределы залов будет строго пресекаться. Городская среда в эти часы должна принадлежать юности. Важно, чтобы цифровой мониторинг безопасности фиксировал только улыбки и танцы, а не инциденты, вызванные излишним возлиянием.

Праздник надежды под защитой

Около 66 тысяч выпускников со всех концов страны и из-за рубежа соберутся на набережных, чтобы увидеть проход легендарного брига. Для многих это станет самым ярким воспоминанием детства. Власти Петербурга выстраивают инфраструктуру праздника так, чтобы ничто не мешало обзору. Даже водные маршруты к фонтанам и работа общественного транспорта подстраиваются под график торжества, создавая единое пространство для отдыха.

Категория объекта Статус торговли 27 июня Продуктовые магазины и супермаркеты Полный запрет на продажу алкоголя Рестораны, бары, кафе Разрешено употребление внутри заведения Duty Free (аэропорт, вокзалы) Работа без ограничений

Тишина и покой на улицах — ключевое требование для такого масштабного события. Пока одни обсуждают закрытые для купания пляжи, другие готовятся к главному петербургскому балу. Трезвость становится залогом того, что праздник останется в памяти светлым и чистым, как невская вода на рассвете.

"Малые города часто берут пример с Петербурга в вопросах культурной политики. Внутренний туризм активно растет, и 'Алые паруса' - это витрина нашей гостеприимности, где безопасность стоит на первом месте", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Безопасность в приоритете городской среды

Город живет в режиме особого внимания. От защиты морских портов до благоустройства отдаленных парков — всё подчинено идее комфортного и защищенного пространства. Запрет на алкоголь — лишь один из кирпичиков в этом фундаменте. Жители и гости города относятся к ограничениям с пониманием: когда на кону стоит торжество для десятков тысяч детей, мимолетные неудобства отходят на второй план.

"Для бюджета города такие разовые ограничения не критичны. Гораздо дороже обходится ликвидация последствий стихийных гуляний. Рациональный подход к празднованию позволяет сохранить инфраструктуру города в целости", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Петербург вновь доказывает, что умеет встречать гостей достойно. Даже если на дачных участках вовсю идет биологическая борьба с насекомыми, а семьи радуются новым мерам поддержки при рождении детей, в центре внимания 27 июня будут те, перед кем открывается весь мир.

Ответы на популярные вопросы о запрете алкоголя в СПб

В какое время начинает действовать запрет?

Ограничения вступают в силу с 22:00 накануне праздника и действуют до 11:00 следующего дня, согласно общегородским правилам проведения "Алых парусов".

Можно ли купить пиво в магазине 27 июня?

Нет, запрет распространяется на любую алкогольную продукцию, включая пиво, сидр и медовуху, в форматах розничной торговли.

Работают ли питейные заведения в штатном режиме?

Да, кафе и бары могут продавать напитки, но только для употребления на месте. Продажа навынос в этот день запрещена полностью.

Касается ли это ограничение пригородов Петербурга?

Запрет действует на всей территории субъекта РФ — города федерального значения Санкт-Петербург, включая Пушкин, Павловск и Колпино.

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