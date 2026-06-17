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Прогулять прием станет невозможно: москвичей лишат привычного способа записи к врачам

Россия » Центр » Москва

Пациентское "забыл" обходится московской системе здравоохранения слишком дорого. По статистике, 40% горожан пропускают визиты к врачам, не удосужившись отменить запись в приложении. Слот отдан, время врача потрачено впустую, а другой человек не получил помощь. Теперь лавочку прикроют: два "прогула" — и доступ к онлайн-записи блокируется.

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Анализы и консультация

Правила "заморозки" записи

Механизм простой: система фиксирует два пропущенных приема без уведомления. После этого сервис онлайн-записи закрывается. Путь к доктору теперь лежит только через инфомат непосредственно в стенах поликлиники. Это не карательная мера, а способ наладить логистику пациентов.

"Безответственность пациентов парализует работу участковых терапевтов. Когда слот, выделенный на больного, простаивает, другие люди, нуждающиеся в срочной диспансеризации или обследовании, теряют драгоценное время. Внедрение ограничений — это дисциплинарная мера, необходимая для адекватного планирования нагрузки", — разъяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Зачем нужна дисциплина в поликлиниках

Врачебное время — не бесконечный ресурс. Медицина требует жесткого соблюдения протоколов маршрутизации. Каждый "неявленец" крадет возможность получить медпомощь у другого пациента. Необходимость лично подходить к инфомату — это фильтр, отсекающий тех, кто неспособен планировать собственный график.

Статус Последствия
0-1 пропуск Запись работает в штатном режиме
2 и более пропусков Блокировка онлайн-записи, только инфомат

"Двухуровневая система контроля — это стандарт доказательной профилактики. Поликлиника — не место для экспериментов, здесь важна точность каждого шага. Если пациент систематически игнорирует визит к врачу, он нарушает право других на своевременную помощь", — отметила врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о записи к врачу

Это нововведение касается всех видов медицинских услуг?

Да, мера актуальна для всех приемов в городских поликлиниках, где требуется предварительная запись через электронные сервисы.

Как снять блокировку?

Система автоматически ограничивает функционал. Чтобы записаться, нужно дойти до поликлиники и воспользоваться терминалом. Личный визит выступает подтверждением серьезности намерений пациента.

Есть ли исключения для экстренных состояний?

Экстренная помощь оказывается вне зависимости от статуса записи. Ограничения распространяются на плановый приём.

Я передумал идти, как не попасть в черный список?

Отменяйте визит в приложении заранее. Минимум за пару часов до начала приема. Это даст шанс другому человеку занять ваше место.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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