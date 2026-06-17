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Музыкальный код прощания с детством: эксперты подсказали неожиданное решение для праздника в Новосибирске

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирске приближается сезон выпускных вечеров и вручения дипломов, знаменующий завершение важного жизненного этапа для сотен молодых сибиряков. Организация торжественных мероприятий неотделима от музыкального сопровождения, задающего настроение празднику.

выпускной
Фото: commons.wikimedia.org by Администрация мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
выпускной

Музыкальный продюсер Юрий Турцев, основатель лейбла Soul Rhyme Label, представил авторский список композиций, способных сделать прощание со школой незабываемым событием, пишет Om1 Новосибирск.

Музыкальные тренды выпускных вечеров

Лидером рейтинга стал трек Басты "Медлячок", который прочно удерживает позиции главного символа школьных прощаний. По мнению продюсера, эта песня идеально передает атмосферу первой любви и воспоминаний.

Также в список вошли классическая композиция Алсу "Последний звонок", энергичный "Выпускной" группы "Руки Вверх!" и ностальгический хит Юрия Шатунова "Детство". Особое место в подборке занимает песня "Куда уходит детство", которая, по словам Турцева, заставляет вчерашних школьников остановиться и осознать значимость момента.

"Выбор музыки — это создание эмоционального якоря, который позволяет годами позже ярко проживать воспоминания о прощании со школой", — отметил в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Культурная программа и подбор треков

Важно понимать, что музыкальные предпочтения нынешних выпускников часто балансируют между проверенной временем классикой и современным звучанием. Хотя руководство школ может регулировать плейлисты, ориентируясь на официальные рекомендации ведомств, эмоциональная составляющая праздника остается приоритетной. Именно правильный подбор композиций помогает выпускникам гармонично перейти к взрослой жизни, сохраняя теплые чувства к альма-матер.

Ответы на популярные вопросы о школьных праздниках

Какие песни наиболее популярны у выпускников в 2026 году?

Помимо признанной классики вроде песен Шатунова или "Медлячка" Басты, выпускники все чаще включают в плейлисты актуальные треки, популярные в социальных сетях, если они не противоречат регламентам учебных заведений.

Кто контролирует содержание музыки на выпускном?

Основная ответственность за формирование культурной программы лежит на директорах школ, которые обязаны следовать требованиям образовательного стандарта и учитывать этические нормы при выборе репертуара.

Должны ли школы руководствоваться списками песен?

Жестких списков запрещенных композиций на федеральном уровне не существует, однако образовательные организации имеют право корректировать программу, исходя из внутренних правил и формата проводимого мероприятия.

Как музыка влияет на атмосферу вечера?

Грамотно выстроенный сценарий, где музыкальное сопровождение органично сменяет официальную часть праздничной, снижает уровень стресса у выпускников и помогает создать ощущение торжественности момента.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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