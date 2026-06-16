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Хрупкие плечи выбирают сталь: неожиданное решение ставропольских водителей поразило инструкторов

Россия » Юг » Ставрополь

Начинающие водители в Ставрополе ломают привычные стереотипы при выборе транспортного средства. Вопреки расхожему мнению, что женщины предпочитают "автомат", инструктор Александр Исаев отмечает совершенно обратную картину.

Тест драйв автомобиля
Фото: https://ru.freepik.com by prostooleh is licensed under Free
Тест драйв автомобиля

С его слов, именно представительницы прекрасного пола чаще записываются на обучение вождению на механической коробке передач, тогда как сильная половина выбирает более комфортные автоматические трансмиссии, пишет newstracker.ru.

Специалист подчёркивает, что статистику предпочтений будущих водителей предугадать невозможно. Помимо процесса управления, многие ученики сталкиваются с банальной путаницей в сторонах.

Исаев объясняет, что проблема различения правого и левого направления возникает не только у новичков, но и у опытных автомобилистов в условиях стресса или излишней зависимости от навигатора. Для решения такой сложности многие даже после получения прав устанавливают специальную маркировку в салоне, чтобы быстрее ориентироваться в критических дорожных ситуациях.

"Выбор типа коробки передач при обучении часто продиктован не столько типом характера, сколько осознанием ответственности за контроль автомобиля. Приобретение навыков обращения с МКПП дает водителю более глубокое понимание динамики машины, что в дальнейшем помогает лучше прогнозировать дорожные ситуации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Безопасность на дорогах и новый подход к передвижению

Безопасное поведение касается не только автомобилистов, но и любителей альтернативных видов транспорта. В ставропольском парке Победы уже введены жесткие ограничения. Там полностью запретили использование четырех видов транспорта, в том числе и электросамокатов. Местная администрация пошла на такие меры из-за высокой скорости передвижения и регулярных наездов на пешеходов.

Подобные инициативы направлены на снижение аварийности, что становится крайне актуально, учитывая, как проблемы общественного транспорта часто вынуждают горожан искать другие способы попасть в нужную точку города. В условиях, когда комфортное передвижение становится приоритетом, вопрос грамотного обучения и соблюдения правил выходит на первый план. Водителям стоит помнить, что внимательность и знание основ управления важнее, чем выбранная марка автомобиля или тип трансмиссии.

Ответы на популярные вопросы о вождении

Почему новички путают право и лево?

Проблема связана с работой мозга в стрессовой ситуации. При концентрации на знаках и дорожной обстановке внимание рассеивается, а необходимость мгновенного принятия решения блокирует автоматические реакции.

Помогает ли наклейка "право-лево" в салоне?

Да, визуальная подсказка служит внешним триггером, который позволяет мозгу быстрее считать информацию и не тратить время на осознанный поиск направления в опасный момент.

Почему в парках вводят запреты на самокаты?

Основными причинами стали высокая скорость передвижения средств индивидуальной мобильности и участившиеся случаи травматизма пешеходов в местах массового отдыха горожан.

Что лучше учить новичку: МКПП или АКПП?

Механика дает полный контроль над мощностью двигателя, что полезно для общего развития водительского мастерства, но автомат значительно упрощает вождение в плотном городском трафике.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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