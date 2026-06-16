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Эту поддержку семей заметно усилили: в Санкт-Петербурге повысили расходы на каждого младенца

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Стоимость комплекта детских принадлежностей, которые город безвозмездно предоставляет родителям младенцев, в 2027 году вырастет до 18 тыс. 66 рублей. Соответствующее решение закрепили в нормативном акте, опубликованном на ресурсах администрации Санкт-Петербурга. Таким образом, власти увеличивают объем финансирования на каждый подарочный бокс, чтобы сохранить его наполнение на текущем уровне качества.

новорожденный в роддоме
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
новорожденный в роддоме

На сегодняшний день стоимость такого набора составляет 17 тыс. 143 рубля, пишет rosbalt.ru. Практика вручения подарков семьям с новорожденными в Северной столице действует с августа 2024 года. В перечень предметов входят одежда, постельное белье, игрушки, приборы для подогрева детского питания, а также разнообразные средства гигиены и аксессуары для безопасности малыша. Информацию об индексации выплат для семей поддерживает текущая социальная повестка региона.

Жители города обычно получают данные комплекты в органах ЗАГС во время официальной регистрации рождения ребенка. Кроме того, выдача подарков организована в многофункциональных центрах (МФЦ) и непосредственно в родильных домах. Подобные инициативы являются частью расширенной программы поддержки, подробнее о которой сообщали ранее в контексте развития семейных МФЦ.

"Увеличение бюджета на детские наборы до 18 тысяч рублей позволяет не просто компенсировать инфляцию, но и удерживать высокую планку по качеству необходимых в первые месяцы жизни вещей", — отметил в беседе с Pravda.Ru рист по семейному праву Елена Пахомова .

Ответы на популярные вопросы о детских подарках

Кто имеет право на получение подарочного набора?

Подарочные комплекты предоставляются всем семьям, в которых появился ребенок, при условии оформления свидетельства о рождении в Санкт-Петербурге.

Где именно можно забрать подарок?

Наборы выдаются в родильных домах, городских отделениях ЗАГС, а также через систему МФЦ при регистрации ребенка.

Нужно ли заранее подавать заявление на получение?

Специальная подача заявлений не требуется; подарок выдается проактивно при получении документов на новорожденного.

Включены ли в набор средства по уходу за ребенком?

Да, помимо одежды и текстиля, в комплектацию входят все необходимые гигиенические принадлежности и базовые технические средства для ухода.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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