Эту поддержку семей заметно усилили: в Санкт-Петербурге повысили расходы на каждого младенца

Стоимость комплекта детских принадлежностей, которые город безвозмездно предоставляет родителям младенцев, в 2027 году вырастет до 18 тыс. 66 рублей. Соответствующее решение закрепили в нормативном акте, опубликованном на ресурсах администрации Санкт-Петербурга. Таким образом, власти увеличивают объем финансирования на каждый подарочный бокс, чтобы сохранить его наполнение на текущем уровне качества.
На сегодняшний день стоимость такого набора составляет 17 тыс. 143 рубля, пишет rosbalt.ru. Практика вручения подарков семьям с новорожденными в Северной столице действует с августа 2024 года. В перечень предметов входят одежда, постельное белье, игрушки, приборы для подогрева детского питания, а также разнообразные средства гигиены и аксессуары для безопасности малыша. Информацию об индексации выплат для семей поддерживает текущая социальная повестка региона.
Жители города обычно получают данные комплекты в органах ЗАГС во время официальной регистрации рождения ребенка. Кроме того, выдача подарков организована в многофункциональных центрах (МФЦ) и непосредственно в родильных домах. Подобные инициативы являются частью расширенной программы поддержки, подробнее о которой сообщали ранее в контексте развития семейных МФЦ.
"Увеличение бюджета на детские наборы до 18 тысяч рублей позволяет не просто компенсировать инфляцию, но и удерживать высокую планку по качеству необходимых в первые месяцы жизни вещей", — отметил в беседе с Pravda.Ru рист по семейному праву Елена Пахомова .
Подарочные комплекты предоставляются всем семьям, в которых появился ребенок, при условии оформления свидетельства о рождении в Санкт-Петербурге.
Наборы выдаются в родильных домах, городских отделениях ЗАГС, а также через систему МФЦ при регистрации ребенка.
Специальная подача заявлений не требуется; подарок выдается проактивно при получении документов на новорожденного.
Да, помимо одежды и текстиля, в комплектацию входят все необходимые гигиенические принадлежности и базовые технические средства для ухода.
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