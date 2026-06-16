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Пернатые хищники терроризируют остров: массовая охота на грызунов напугала жителей Красноярска

Россия » Сибирь » Красноярск

Остров Татышев в Красноярске стал ареной для необычного зрелища: чайки открыли сезон охоты на сусликов. Местные жители регулярно снимают на видео, как пернатые хватают грызунов и уносят в клювах, что вызывает беспокойство у горожан, особенно у семей с детьми. Подобная активность наблюдалась еще в прошлом году, но сейчас масштабы происходящего стали заметнее.

Агрессивный суслик
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Агрессивный суслик

Специалисты службы мониторинга биоразнообразия СФУ заверяют, что ситуация не выходит за рамки естественного отбора. Изобилие пищи, которым обеспечили зверьков отдыхающие, спровоцировало резкий рост популяции грызунов. Суслики утратили природную осторожность, став легкой мишенью, пишет prmira.ru.

"Избыточное кормление диких животных людьми всегда нарушает пищевые цепочки, превращая грызунов в легкую добычу. Хищники лишь адаптируются к предоставленной кормовой базе, что является законом экологии", - объяснил в беседе с Pravda. Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Городские санитары и природный баланс

Рост численности чаек в Красноярске ученые связывают с миграцией видов с юга на север. Эти птицы успешно осваивают городские пространства, замещая экологические ниши и выполняя роль своеобразных "санитаров", питаясь пищевыми отходами и грызунами. Подобные процессы преображения общественных пространств через взаимодействие природы и человека также обсуждаются в материалах о развитии скверов Красноярского края.

Численность сусликов на острове стабильно растет: за последние пару лет количество зверьков увеличилось до пяти тысяч особей. Эксперты подчеркивают, что вмешательство человека или попытки защиты грызунов излишни. На острове Татышев суслики сталкиваются с угрозами не только со стороны чаек, но и ворон, коршунов и лис, что поддерживает равновесие популяции.

Ответы на популярные вопросы о сусликах на о. Татышев

Почему чайки начали есть сусликов?

Это естественное пищевое поведение всеядных птиц. Из-за обилия корма суслики расплодились и перестали бояться хищников, став простой добычей.

Нужно ли защищать грызунов от птиц?

Нет, это природный процесс. В экосистеме хищники регулируют численность популяций грызунов, не давая им бесконтрольно размножаться.

Опасны ли чайки для людей?

Обычные чайки не нападают на людей. Их активность направлена исключительно на доступные источники питания в черте острова.

Как изменилась популяция сусликов за последние годы?

Наблюдается уверенный рост: с 4,5 тысячи особей в 2022 году показатель увеличился до 5 тысяч.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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