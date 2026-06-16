Земля буквально выталкивает смерть: находка во Всеволожском районе подняла по тревоге спецназ

Земля Всеволожского района Ленинградской области вытолкнула на поверхность "привет" из сороковых — авиационную фугасную бомбу ФАБ-250. Четверть тонны тротила и железа десятилетиями лежали под ногами, пока случайная находка не заставила поднять по тревоге невский спецназ МЧС. Такие "спящие" объекты не прощают ошибок: один удар лопатой или попытка сдвинуть металл в сторону металлолома превращают округу в воронку.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Раскопки

Анатомия опасности: что скрывает ФАБ-250

ФАБ-250 — это классика советской авиации, предназначенная для уничтожения живой силы, техники и узлов сообщения. Внутри стального корпуса находится заряд весом около 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. За десятилетия в сырой почве взрыватели боеприпаса не стали безопаснее. Напротив, химические процессы в детонаторе делают его непредсказуемым. Малейший резонанс или изменение угла наклона могут запустить необратимую реакцию.

"Коррозия металлической оболочки и деградация взрывчатого вещества внутри — это пороховая бочка. Старые взрыватели становятся сверхчувствительными к любому механическому воздействию, будь то вибрация от проезжающей рядом техники или попытка подкопа", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Специалисты Невского спасательного центра МЧС РФ провели операцию по учебнику: объект извлекли из грунта, погрузили на спецтранспорт и вывезли на полигон для контролируемого подрыва. Это единственный способ ликвидации, когда речь идет о такой массе. В условиях плотной застройки Ленобласти, где активно внедряется предиктивная аналитика безопасности, подобные сюрпризы из прошлого остаются неконтролируемым фактором риска.

Характеристика Значение (ФАБ-250) Общий вес боеприпаса 250 кг Тип воздействия Фугасный Радиус поражения До 150 метров (осколки — до 12 км)

Инструкция по выживанию при встрече с прошлым

Если во время работ на даче лопата звякнула о металл странной формы, лучше сразу отойти на безопасное расстояние. Запрещено не только трогать предмет, но и использовать мобильную связь в непосредственной близости — радиосигнал в редких случаях может спровоцировать срабатывание старой электроники, если она присутствовала в модификации. В текущем сезоне, когда даже запрет на купание кажется досадным ограничением, риск подрыва выглядит куда более реальной угрозой.

"Обнаружение таких объектов часто происходит в ходе строительных работ или при изменении конфигурации земельных участков. Юридически владелец земли обязан остановить любые работы, иначе последствия могут перерасти в уголовную плоскость из-за угрозы окружающим", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Почему снаряды выходят на поверхность сейчас

Процесс "выталкивания" боеприпасов связан с ежегодными циклами замерзания и оттаивания почвы. Ленинградская область, богатая болотами и глиной, работает как медленный лифт. Кроме того, активное освоение окраин под СНТ и коттеджные поселки вскрывает те слои, которые не трогали 80 лет. Пока одни ищут способы борьбы с вредителями на даче, другие рискуют наткнуться на артефакт, способный стереть этот участок с карты.

Ответы на популярные вопросы о находках ВОВ

Что делать сразу после обнаружения подозрительного предмета?

Прекратить любые работы. Место находки нужно пометить ярким лоскутом ткани или веткой на расстоянии 3-5 метров. Немедленно звоните 112.

Можно ли определить опасность бомбы по внешнему виду?

Нет. Даже сильно заржавевший предмет может сохранять боевые свойства. Толстый слой коррозии только маскирует хрупкость и нестабильность взрывателя.

Кто оплачивает выезд саперов?

Для граждан выезд групп МЧС по факту обнаружения взрывоопасных предметов времен войны бесплатен. Это государственная задача по обеспечению безопасности.

Как глубоко в земле могут находиться такие снаряды?

Авиабомбы при падении уходили в мягкий грунт на глубину от 2 до 6 метров. Из-за движения пластов земли и размыва берегов они могут оказаться практически на поверхности.

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