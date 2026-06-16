Бензин отдают только вручную: крупнейшие АЗС Подмосковья пересмотрели правила обслуживания граждан

Ситуация на топливном рынке Московского региона остается стабильной, несмотря на введение локальных ограничений в одной из федеральных сетей АЗС. Пока компания "Татнефть" лимитирует отпуск горючего и переходит на расчеты наличными, лидеры рынка — "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть" и "Роснефть" — продолжают заправлять автомобили без объемовных рамок. Правительство России уже готовит масштабный пакет мер, включая запрет на экспорт и налоговые преференции, чтобы насытить внутренний рынок и не допустить дефицита в разгар сезона.

Фото: openverse.org by Sean MacEntee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Топливо

Лимиты "Татнефти" и ситуация на АЗС

Сеть АЗС "Татнефть" столкнулась с техническими и логистическими сложностями, из-за чего на заправках бренда ввели жесткие ограничения. В ряде регионов легковые авто получают не более 30 литров бензина или 60 литров дизеля в одни руки, а грузовики — до 300 литров топлива. Ситуация осложняется временным отказом от приема банковских карт: оплата принимается преимущественно наличными.

"Локальные сбои в работе отдельных сетей не означают системного кризиса. В Московском регионе сосредоточены крупнейшие нефтебазы, и запасов достаточно для бесперебойного снабжения", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Остальные игроки рынка в Подмосковье работают в штатном режиме. "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" официально подтвердили отсутствие лимитов на заправку в бак. Единственные ограничения, зафиксированные у "Роснефти" и "Нефтьмагистрали", касаются отпуска топлива в канистры — это стандартная мера безопасности и борьбы с перекупщиками в периоды повышенного спроса.

Меры правительства: запрет экспорта и поддержка НПЗ

Кабинет министров рассматривает радикальные шаги для стабилизации цен и объемов продукта на бирже. В планах — полный запрет экспорта бензина на два месяца, который может коснуться даже партнеров по ЕАЭС. Параллельно обсуждается возможность разрешить выпуск топлива по менее строгим стандартам, что позволит быстро избежать дефицита в регионах за счет упрощения переработки.

"Налоговые маневры, такие как обнуление акциза на смесевой бензин АИ-95, направлены на снижение себестоимости продукта на нефтебазах. Это ключевой рычаг для сдерживания розничных цен", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru бухгалтер Наталья Громова.

Важным фактором станет и привлечение импорта из Белоруссии. Чтобы сделать эти поставки выгодными для НПЗ соседней республики, Москва планирует увеличить выплаты по демпферу. Кроме того, рассматривается продление нулевых ввозных пошлин на импортный бензин до 2027 года, что создаст дополнительную "подушку безопасности" для внутреннего рынка.

"Рынок нефтепродуктов крайне чувствителен к внешнему давлению. Если на глобальном уровне начнется энергетическая блокада экспорта, правительству придется еще активнее перенаправлять потоки внутрь страны", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Сравнение мер и последствий для рынка

Событие / Показатель Последствия / Рекомендация Временный запрет экспорта бензина Насыщение внутреннего рынка, снижение оптовых цен на бирже Обнуление акциза на АИ-95 (смешивание) Стимулирование производства высокооктанового топлива на нефтебазах Лимиты на заправку в канистры Пресечение спекуляций и искусственного дефицита частными лицами Увеличение демпфера за импорт Рост поставок из Белоруссии, компенсация затрат поставщикам

Ответы на популярные вопросы о ситуации с топливом

Действительно ли в Москве заканчивается бензин?

Нет, Российский топливный союз официально подтвердил, что запасы в столице достаточны. Ограничения на конкретных заправках одной сети связаны с её внутренними техническими процессами, а не с общим дефицитом ресурса.

Правда ли, что на "ЛУКОЙЛе" ввели лимит 100 литров?

Эта информация, распространявшаяся в соцсетях, была опровергнута представителями компании и отраслевыми союзами. Сеть работает без количественных ограничений на одну операцию в Московском регионе.

Что делать, если на АЗС требуют только наличные?

Такая ситуация сейчас наблюдается на станциях "Татнефти". Если у вас нет наличных, рекомендуется воспользоваться ближайшими заправками других федеральных сетей, где платежные терминалы функционируют исправно.

Отразится ли переход на топливо "Евро-3" на работе двигателя?

Снижение экологических стандартов допускает большее содержание серы. Для современных иномарок с чувствительными катализаторами это может привести к ускоренному износу систем очистки выхлопа, поэтому стоит внимательно изучать паспорт качества на АЗС.

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