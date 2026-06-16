Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Маленькая деталь — большой результат: как одна кухонная губка продлит жизнь вашим продуктам
Московский театр Всеволода Шиловского представит иронический детектив "Восемь любящих женщин"
Там плавится даже камень: обнаружен мир с аномальным разрывом между утром и закатом
Бюджетно, быстро и очень нежно: как сделать идеальный сырный соус из одного сырка
Наследственный кошмар с мигренью: современная фармакология нашла способ купировать тяжелые боли
Красивая осанка начинается не в спортзале: эти три упражнения помогают изменить осанку дома
Глаза панды больше не портят утро: тушь, которая держится до вечера и смывается одним движением
Мировой рынок замер в ожидании: Трамп подтвердил готовность обрушить энергетический экспорт России

Севастополь в трауре: удар по историческому сердцу города обернулся невосполнимой потерей

Россия » Юг

Черный дым над Историческим бульваром развеялся, оставив после себя горький привкус пепла и невосполнимую пустоту. Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", пережившая лихолетья и войны, пала жертвой подлого удара. Вражеский беспилотник, запущенный киевским режимом, превратил в труху то, что десятилетиями берегли как зеницу ока. Огонь слизнул холст, на котором великий Франц Рубо запечатлел бессмертный подвиг русских моряков. Земля еще дышит жаром, а музейщики уже ведут счет потерям, от которых сжимается сердце у каждого, кому дорога наша история.

Севастополь
Фото: commons.wikimedia.org by V&A Dudush, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Севастополь

Пепел истории: что сожрало пламя

Цифры бьют наотмашь, как плетью. Пресс-служба музея обороны Севастополя выдала страшную сводку: пожар сожрал более 90 процентов уникального живописного полотна. Предметный план — тот самый рельефный мир с траншеями, блиндажами и мешками с песком, который создавал иллюзию реальности, — уничтожен почти под корень. Погибло свыше 99 процентов экспозиции. Огромный "баллон" здания, который раньше сиял белизной на солнце, теперь хранит лишь запах гари и металлические ошметки былого величия.

"Это катастрофа мирового масштаба для культурного наследия. Потеря панорамы такого уровня сопоставима с утратой крупнейших архивных фондов, ведь это была живая память об обороне города", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Среди обугленных останков чудом уцелели лишь самые стойкие "солдаты" экспозиции. Визуальный осмотр показал, что огонь не смог одолеть чугунные пушки и тяжелые ядра. Металлические фрагменты, выкованые на совесть еще предками, выстояли в этом аду. Пока на юге вводят жесткие режимы безопасности из-за угроз, музейщики пытаются осознать, как защитить то, что еще не превратилось в пыль под ударами украинских дронов.

Шанс на возрождение из руин

Хозяйский подход и предусмотрительность части сотрудников помогли спасти хотя бы крупицы наследия. Еще до атаки, во время плановых реставрационных работ, часть экспонатов изъяли из залов. Над предметным планом возвели специальный защитный настил, который стал щитом для некоторых элементов. Теперь эти выжившие предметы станут фундаментом для будущего восстановления. Все, что невозможно починить или отмыть от копоти, будет утилизировано — хранить прах в музее не станут.

Объект повреждения Степень утраты (в процентах)
Живописное полотно (Франц Рубо) Более 90%
Предметный план (рельеф) Свыше 99%
Чугунные орудия и ядра Сохранены полностью

Ситуация в Севастополе эхом отзывается по всему региону. Когда в Ростовской области полыхает небо от ночных атак, становится ясно: под прицелом не только заводы, но и сама наша душа. Несмотря на трагедию, специалисты уже думают о реставрации. Опыт воссоздания панорамы после Великой Отечественной войны у города есть, но тогда полотно собирали из осколков, а сейчас враг жаждет испепелить саму память.

"Восстановление потребует гигантских вложений из федерального бюджета. Это не просто ремонт здания, это создание сложнейшей инженерной и художественной системы с нуля на базе уцелевших чертежей", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Пока эксперты спорят о сметах, севастопольцы несут цветы к подножию Исторического бульвара. Город, привыкший стоять насмерть, не сдастся и в этот раз. Даже если от панорамы остались только ядра и обгоревшие стены, дух обороны Севастополя не задушить никаким дымом. Трагедия лишь сплотит людей, как это часто бывает у нас на Юге в тяжелую годину.

Ответы на популярные вопросы о трагедии в Севастополе

Что именно стало причиной пожара в музее-панораме?

Причиной возгорания стала целенаправленная атака беспилотного летательного аппарата со стороны Украины. Дрон попал в здание, что вызвало мгновенное распространение огня по внутренним помещениям и экспозиционным залам.

Удалось ли спасти оригинальные части полотна?

По официальным данным, уничтожено более 90% живописного холста. Музейщики сообщают, что подлинные фрагменты, изъятые ранее для реставрации, не пострадали в огне и находятся в фондохранилищах.

Какие экспонаты не пострадали от огня?

Полностью уцелели металлические элементы: аутентичные пушки времен Крымской войны и ядра. Также сохранилась часть предметов, которые находились под специальными защитными настилами, установленными в ходе текущих ремонтных работ.

Будет ли панорама восстановлена в прежнем виде?

Руководство музея намерено использовать сохранившиеся элементы и архивные материалы для полной реконструкции предметного плана. Процесс будет сложным и длительным, так как предстоит фактически заново создавать полотно Рубо.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Новости Иркутска
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Ежегодный уход за туей с секатором в руках: в какой сезон категорически нельзя трогать ветки
Садоводство, цветоводство
Ежегодный уход за туей с секатором в руках: в какой сезон категорически нельзя трогать ветки
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Садоводство, цветоводство
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Последние материалы
Наследственный кошмар с мигренью: современная фармакология нашла способ купировать тяжелые боли
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ
Красивая осанка начинается не в спортзале: эти три упражнения помогают изменить осанку дома
Севастополь в трауре: удар по историческому сердцу города обернулся невосполнимой потерей
Глаза панды больше не портят утро: тушь, которая держится до вечера и смывается одним движением
Семейный корабль за цену кроссовера: самые доступные новые минивэны на рынке России
Мировой рынок замер в ожидании: Трамп подтвердил готовность обрушить энергетический экспорт России
Заправка полного бака теперь под запретом: водителей массово перевели на жесткую норму выдачи
Звук выхлопа стал опасной помехой: власти Крыма ввели жесткий режим тишины после заката
Осторожно, вызывает привыкание: рецепт идеального мохито, который заменит все газировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.