Звук выхлопа стал опасной помехой: власти Крыма ввели жесткий режим тишины после заката

Власти Крыма официально запретили ночное движение мотоциклов, мопедов и другой шумной техники на всей территории республики. Глава региона Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому с 17 июня 2026 года любителям двухколесного транспорта придется оставить его на парковке в темное время суток. Нововведение связано с вопросами государственной безопасности и необходимостью защиты стратегических объектов, а за нарушение тишины и установленного режима водителям грозят жесткие санкции, включая возможную конфискацию транспортных средств.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина в кожаной куртке и мотоцикл

Условия и сроки действия запрета

Ограничение вступает в силу с 17 июня 2026 года. Согласно распоряжению главы Крыма, запрет носит временный характер, однако дата его отмены в документе не указана — режим будет действовать до особого распоряжения властей. Под санкции попал широкий перечень техники: от классических мотоциклов и мотороллеров до спортивных питбайков и внедорожных квадроциклов. Ограничение распространяется на период с 20:00 до 6:00, что фактически исключает вечерние и ночные поездки по городам и трассам полуострова.

"Такие меры в прифронтовых и стратегически значимых регионах — это вопрос не комфорта, а выживания. Мототехника из-за специфического звука выхлопа создает лишний акустический шум, который в ночное время критически мешает работе специалистов, отвечающих за безопасность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Почему мотоциклы оказались под запретом

Главная причина жестких мер — необходимость обеспечить работу мобильных огневых групп и постов наблюдения. Советник главы республики Олег Крючков ранее подчеркивал, что рев двигателей мотоциклов и мопедов маскирует звуки приближающихся угроз, в частности беспилотных летательных аппаратов. Учитывая, что в регионе сохраняется высокий уровень террористической опасности и регулярно фиксируются атаки беспилотников, акустическая гигиена в ночные часы стала приоритетом для военных и спецслужб.

Меры контроля и последствия для нарушителей

Следить за соблюдением нового регламента поручено подразделениям МВД по Республике Крым. Патрулирование улиц будет усилено именно в вечерние часы. Власти предупреждают: просто штрафом ограничиться может не получиться. Сейчас на законодательном уровне прорабатывается механизм изъятия техники у тех, кто игнорирует запрет. Особенно это коснется случаев, когда передвижение техники зафиксировано в моменты объявления воздушной тревоги или при нахождении вблизи Керченского пролива и других охраняемых зон.

"Водителям стоит понимать, что в условиях действующего режима любое неподчинение законным требованиям полиции будет трактоваться максимально жестко. Если технику конфискуют в рамках мер обеспечения безопасности, вернуть её через суд будет крайне сложно и долго", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Стоит отметить, что ограничения действуют не только в крупных городах, но и в сельской местности, где часто используются незарегистрированные питбайки. Для владельцев таких аппаратов риск потерять имущество возрастает вдвое, так как эксплуатация спортинвентаря на дорогах общего пользования запрещена законом и в обычное время.

Параметр ограничения Детали режима Время действия Ежедневно с 20:00 до 06:00 Типы техники Мотоциклы, мопеды, питбайки, квадроциклы, мотороллеры Территория Вся Республика Крым Орган контроля МВД по Республике Крым

Ответы на популярные вопросы владельцев мототехники

Можно ли передвигаться на электромотоциклах, которые работают бесшумно?

В указе фигурирует термин "иная мототехника", поэтому ограничения могут затронуть и электрические версии, если их характеристики подпадают под категорию транспортных средств, требующих водительских прав. Что делать туристам, путешествующим на мотоциклах по Крыму?

Необходимо планировать маршрут так, чтобы до 20:00 прибыть к месту стоянки или ночлега. Движение по трассам в ночное время будет считаться нарушением. Касается ли запрет электросамокатов и средств индивидуальной мобильности?

В текущем перечне СИМ не указаны, однако при усилении контроля за безопасностью объектов их движение также может быть ограничено патрулями на местах. Когда отменят ночной запрет?

Конкретной даты нет. Ограничения введены "до особого распоряжения", что подразумевает их сохранение до момента нормализации обстановки в регионе.

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