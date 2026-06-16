Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семейный корабль за цену кроссовера: самые доступные новые минивэны на рынке России
Мировой рынок замер в ожидании: Трамп подтвердил готовность обрушить энергетический экспорт России
Заправка полного бака теперь под запретом: водителей массово перевели на жесткую норму выдачи
Осторожно, вызывает привыкание: рецепт идеального мохито, который заменит все газировки
Визовый барьер окончательно пал: хитрая схема круизных компаний обнулила бюрократию в море
Минус лишние килограммы без прыжков: фитнес-революция для тех, кто бережет суставы
Лед закипает вопреки всему: аномалия у Гренландии предрекла Европе пугающее будущее
Гарантия столкнулась с репутацией: что выбрать в 2026 году — Lada Vesta или иномарку с пробегом
Ошибка не в отсутствии железа: домашние тренировки перестают работать совсем по другой причине

Звук выхлопа стал опасной помехой: власти Крыма ввели жесткий режим тишины после заката

Россия » Юг

Власти Крыма официально запретили ночное движение мотоциклов, мопедов и другой шумной техники на всей территории республики. Глава региона Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому с 17 июня 2026 года любителям двухколесного транспорта придется оставить его на парковке в темное время суток. Нововведение связано с вопросами государственной безопасности и необходимостью защиты стратегических объектов, а за нарушение тишины и установленного режима водителям грозят жесткие санкции, включая возможную конфискацию транспортных средств.

Мужчина в кожаной куртке и мотоцикл
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина в кожаной куртке и мотоцикл

Условия и сроки действия запрета

Ограничение вступает в силу с 17 июня 2026 года. Согласно распоряжению главы Крыма, запрет носит временный характер, однако дата его отмены в документе не указана — режим будет действовать до особого распоряжения властей. Под санкции попал широкий перечень техники: от классических мотоциклов и мотороллеров до спортивных питбайков и внедорожных квадроциклов. Ограничение распространяется на период с 20:00 до 6:00, что фактически исключает вечерние и ночные поездки по городам и трассам полуострова.

"Такие меры в прифронтовых и стратегически значимых регионах — это вопрос не комфорта, а выживания. Мототехника из-за специфического звука выхлопа создает лишний акустический шум, который в ночное время критически мешает работе специалистов, отвечающих за безопасность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Почему мотоциклы оказались под запретом

Главная причина жестких мер — необходимость обеспечить работу мобильных огневых групп и постов наблюдения. Советник главы республики Олег Крючков ранее подчеркивал, что рев двигателей мотоциклов и мопедов маскирует звуки приближающихся угроз, в частности беспилотных летательных аппаратов. Учитывая, что в регионе сохраняется высокий уровень террористической опасности и регулярно фиксируются атаки беспилотников, акустическая гигиена в ночные часы стала приоритетом для военных и спецслужб.

Меры контроля и последствия для нарушителей

Следить за соблюдением нового регламента поручено подразделениям МВД по Республике Крым. Патрулирование улиц будет усилено именно в вечерние часы. Власти предупреждают: просто штрафом ограничиться может не получиться. Сейчас на законодательном уровне прорабатывается механизм изъятия техники у тех, кто игнорирует запрет. Особенно это коснется случаев, когда передвижение техники зафиксировано в моменты объявления воздушной тревоги или при нахождении вблизи Керченского пролива и других охраняемых зон.

"Водителям стоит понимать, что в условиях действующего режима любое неподчинение законным требованиям полиции будет трактоваться максимально жестко. Если технику конфискуют в рамках мер обеспечения безопасности, вернуть её через суд будет крайне сложно и долго", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Стоит отметить, что ограничения действуют не только в крупных городах, но и в сельской местности, где часто используются незарегистрированные питбайки. Для владельцев таких аппаратов риск потерять имущество возрастает вдвое, так как эксплуатация спортинвентаря на дорогах общего пользования запрещена законом и в обычное время.

Параметр ограничения Детали режима
Время действия Ежедневно с 20:00 до 06:00
Типы техники Мотоциклы, мопеды, питбайки, квадроциклы, мотороллеры
Территория Вся Республика Крым
Орган контроля МВД по Республике Крым

Ответы на популярные вопросы владельцев мототехники

Можно ли передвигаться на электромотоциклах, которые работают бесшумно?
В указе фигурирует термин "иная мототехника", поэтому ограничения могут затронуть и электрические версии, если их характеристики подпадают под категорию транспортных средств, требующих водительских прав.

Что делать туристам, путешествующим на мотоциклах по Крыму?
Необходимо планировать маршрут так, чтобы до 20:00 прибыть к месту стоянки или ночлега. Движение по трассам в ночное время будет считаться нарушением.

Касается ли запрет электросамокатов и средств индивидуальной мобильности?
В текущем перечне СИМ не указаны, однако при усилении контроля за безопасностью объектов их движение также может быть ограничено патрулями на местах.

Когда отменят ночной запрет?
Конкретной даты нет. Ограничения введены "до особого распоряжения", что подразумевает их сохранение до момента нормализации обстановки в регионе.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Садоводство, цветоводство
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Еда и рецепты
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Мир. Новости мира
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Последние материалы
Гарантия столкнулась с репутацией: что выбрать в 2026 году — Lada Vesta или иномарку с пробегом
Ошибка не в отсутствии железа: домашние тренировки перестают работать совсем по другой причине
Испанские болота скрывали опасного зверя-инженера: ученые обнаружили следы исчезнувшего хищника
Когда язык уже не спасает: первые признаки перегрева у собаки легко принять за усталость
Ваша комната кажется тесной? Как обмануть зрение и сделать потолок выше без ремонта
Пустая стена над диваном: 5 бюджетных решений, которые сделают комнату стильной
Золотистая, пряная, невероятно нежная: фокачча, в которую вы влюбитесь с первого кусочка
Лукашенко объяснил причины вывода российских войск из пригородов Киева весной 2022 года
Бумага вместо автосервиса: простой тест помогает вовремя заметить проблемы двигателя
Космическая механика готовит масштабный сбой: небо над материками погрузится в преждевременную тьму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.