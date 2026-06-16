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Эти тесты спасают тысячи младенцев: в Московской области изменили подход к здоровью новорожденных

Россия » Центр » Москва

С начала 2026 года в Московской области медики провели неонатальный скрининг более чем у 25 тысяч новорожденных. Исследование помогает на ранних этапах выявить 38 генетических заболеваний, а в 37 случаях диагнозы подтвердились, что позволило оперативно взять младенцев под врачебное наблюдение.

Ножки младенца
Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ножки младенца

Скрининг считается ключевым способом предотвращения тяжелых последствий врожденных недугов, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин пояснил, что процедура проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.

По словам главы ведомства, такой подход дает врачам возможность своевременно диагностировать патологии, среди которых нарушение обмена жирных кислот, врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и спинальная мышечная аорфия (СМА), и незамедлительно организовать необходимое лечение.

"Выявление генетических рисков в неонатальный период радикально меняет прогноз для маленьких пациентов, так как позволяет начать терапию до появления необратимых изменений в организме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о неонатальном скрининге

В каком возрасте проводят исследование?

Скрининг выполняют в первые дни жизни ребенка, обычно в родильном доме, что позволяет получить результаты максимально быстро.

Как берут анализы у новорожденных?

Забор биоматериала осуществляется простым методом — взятием нескольких капель крови из пятки младенца.

Какие заболевания можно выявить?

Тест охватывает 38 различных наследственных и генетических нарушений, включая обменные расстройства и иммунодефицитные состояния.

Что происходит после получения результатов?

При обнаружении отклонений врачи сразу берут ребенка под диспансерное наблюдение и назначают специализированную медицинскую помощь.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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