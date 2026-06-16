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Больше не будут драть кожу: Пензенская область пересмотрит суммы выплат за проступки

Россия » Поволжье » Пенза

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области 19 июня обсудят поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Внедрение изменений позволит привести местную нормативную базу в соответствие с федеральными требованиями. Законопроект затрагивает санкции за несоблюдение правил земляных работ, нарушение режима тишины и ненадлежащее обустройство пляжных зон.

Памятник "Первопоселенец", Пенза
Фото: commons.wikimedia.org by Danil 58rus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Памятник "Первопоселенец", Пенза

Авторы инициативы поясняют, что необходимость реформы обусловлена разграничением ответственности за первичные и повторные проступки. В ряде случаев, согласно федеральной практике, за первое нарушение закон будет наказывать мягче.

Например, штраф за невосстановление благоустройства площадок после завершения разрытий для граждан снизится до 3–4 тысяч рублей вместо прежних 4–5 тысяч. Подобные инновации направлены на гуманизацию административного давления на население, пишет ИА "Пенза-Пресс"

Детализация наказаний для предпринимателей и бизнеса

Корректировке подвергнутся и финансовые санкции для предпринимателей, работающих без образования юридического лица. За нарушение тишины сумму штрафа намерены ограничить 20–30 тысячами рублей. Кроме того, за первоначальное пренебрежение правилами безопасности на водных объектах владельцы пляжей будут платить от одной до двух тысяч рублей.

"Снижение штрафов за первичные правонарушения — это правильный шаг навстречу бизнесу. Важно, чтобы административное воздействие носило предупредительный, а не карательный характер, особенно если речь идет о незначительных огрехах в благоустройстве", - отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о законопроекте

Кого коснутся основные изменения?

Поправки затронут граждан и лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Почему происходит снижение штрафов?

Инициаторы стремятся адаптировать региональные нормы к федеральному Кодексу об административных правонарушениях, где за первичные нарушения предусмотрены менее строгие меры.

Какие виды нарушений включены в список?

Речь идет об отсутствии благоустройства после земляных работ, нарушении тишины и нарушениях безопасности на пляжах.

Когда планируется рассмотреть документ?

Вопрос будет вынесен на очередную сессию регионального парламента 19 июня.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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