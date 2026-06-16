Земля есть, а жизни нет: чиновники Подмосковья довели многодетных родителей до крайних мер

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных подготовить подробный доклад о судьбе земельных участков многодетных семей в Электрогорске. Люди, годами ожидающие обещанную государственную инфраструктуру, обратились за помощью напрямую в ведомство.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ многодетная семья

Проблемы с инфраструктурой и бездействие властей

В 2018 году 49 семей получили землю, однако участки оказались лишены базовых коммуникаций: газа, электричества, воды и качественных подъездных путей. Жители были вынуждены подать исковые требования в суд еще в 2022 году, рассчитывая на исполнение властями ранее принятых обязательств. Обещанная модернизация так и не была завершена в полном объеме.

Вместо полноценного дорожного полотна собственники получили лишь насыпь из щебня, а подключение к газовым сетям коснулось лишь двух домовладений. Как отмечают "Вести Подмосковья", сложившаяся ситуация стала основанием для начала уголовного разбирательства по факту нарушения прав многодетных граждан. Сейчас отчет о ходе расследования курирует глава ГСУ СК по Московской области Ярослав Яковлев, а контроль за исполнением поручения закреплен за аппаратом ведомства в Москве.

"Ситуации с выделением участков без подготовки технической базы часто создают серьезные правовые коллизии, когда формальное предоставление земли не обеспечивает реальную возможность для строительства жилья," - объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о земельных участках

Кто несет ответственность за подведение коммуникаций?

Обязательства по созданию инфраструктуры лежат на муниципальных или региональных органах власти, предоставивших участки льготным категориям граждан.

Что делать, если газ и свет отсутствуют годами?

Необходимо направлять жалобы в прокуратуру и Следственный комитет для проведения проверки законности действий местной администрации.

Может ли суд обязать власти провести работы?

Да, суд — основной инструмент для понуждения ответственных лиц к исполнению условий предоставления земли и государственных программ поддержки семей.

Как ускорить получение инфраструктуры?

Коллективные обращения в надзорные органы и федеральные ведомства позволяют привлечь внимание к системной проблеме на уровне области.

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