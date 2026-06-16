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Смертельная ловушка для сборщиков трав на Ставрополье: солнце превращает безобидный поход в кошмар

Россия » Юг » Ставрополь

Сбор лекарственных трав требует от жителей региона повышенной осторожности. Среди местных растений встречаются виды, способные нанести серьезный вред здоровью при неправильном обращении. Как отметила кандидат наук Екатерина Пещанская, ключевой угрозой выступают ядовитые стероиды и эфирные масла в составе дикоросов.

Ясенец
Фото: commons.wikimedia.org by OhWeh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Ясенец

Так, ясенец и борщевик Сосновского при контакте с кожей разрушают ее защитный барьер. Сложность заключается в том, что после воздействия солнечных лучей на поврежденных участках остаются болезненные ожоги.

В то же время болиголов действует иначе: пары этого растения во время заготовки провоцируют у человека сильное головокружение, что создает риск внезапной потери сознания или иных травм. 

"При сборе трав в поле обязательно нужно учитывать общую экологическую обстановку, ведь многие растения работают как губки, активно впитывая токсины из почвы и воздуха", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Меры предосторожности при сборе дикоросов

Биолог Пещанская отдельно предупреждает об опасности сбора трав вблизи автомагистралей и полей, обработанных химикатами, пишет  newstracker.ru. Подобные растения опасны для употребления, так как аккумулируют в тканях соли тяжелых металлов.

Для безопасности дистанция от дорог должна составлять минимум 200 метров. Напомним, что на Ставрополье часто встречаются и другие природные сюрпризы, например, древние артефакты вроде останков черепах возрастом 8 млн лет, однако при выборе трав лучше сосредоточиться на ботанических знаниях.

Ответы на популярные вопросы о сборе трав

Можно ли собирать травы сразу после дождя?

Сбор лучше проводить в сухую погоду, так как влажные растения быстрее портятся, а содержащиеся в них полезные соединения могут начать окисляться или разрушаться под воздействием капель воды.

Почему растения у дорог накапливают токсины?

Растения активно поглощают из почвы и атмосферы продукты сгорания топлива, тяжелые металлы и дорожную пыль, которые накапливаются в их стеблях, листьях и корнях, делая сырье непригодным для лечения.

Что делать при контакте с ядовитым растением?

Необходимо максимально быстро промыть пораженный участок проточной водой с мылом, избегать попадания на него прямого солнечного света и при первых признаках аллергии или ожога обратиться к медицинским специалистам.

Как понять, что растение содержит эфирные масла?

Чаще всего такие виды обладают выраженным резким запахом и при растирании небольшого фрагмента листа между пальцами оставляют специфический маслянистый след или покраснение кожи.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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