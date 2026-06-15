Дышать становится всё тяжелее: эксперты зафиксировали пугающую концентрацию газов в Кузбассе

Специалисты кемеровского Гидрометцентра подвели итоги экологического мониторинга за май, зафиксировав в областной столице повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Особое беспокойство у экологов вызывают концентрации диоксида азота, известного как "лисий хвост", превышения которого отмечены в Рудничном и Ленинском районах. В число вредных примесей, обнаруженных жилых массивах, также вошли формальдегид и оксид углерода.

Фото: Openverse by Mavroudis Kostas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Загрязнение воздуха

В Новокузнецке ситуация оказалась более напряженной: уровень загрязнения атмосферы был официально классифицирован как высокий. В Заводском и Кузнецком районах приборы зафиксировали критические показатели содержания фтористого водорода, а сероводород и оксид углерода периодически превышали установленные нормы и в других частях города. При этом, как отмечает VSE42.Ru, прокопчане могут вздохнуть свободнее — экологическая обстановка в их городе по итогам месяца признана благоприятной.

"Стабильно высокие показатели выбросов в промышленных центрах региона обусловлены не только интенсивной работой добывающих предприятий, но и особенностями ландшафта, которые способствуют застою загрязненного воздуха в низинах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Жители Кемерова ранее уже жаловались на возникновение стойкого неприятного смога, который часто сопровождает ухудшение климатических условий. Несмотря на непростую ситуацию с качеством воздуха, власти региона продолжают работу по поиску баланса между промышленным развитием и экологической безопасностью, чтобы снизить риски для здоровья горожан.

Ответы на популярные вопросы о состоянии атмосферного воздуха

Какое вещество называют "лисьим хвостом"?

Так часто именуют диоксид азота — газ бурого цвета, который характерен для выбросов промышленных предприятий и автомобильных выхлопов.

Чем опасен формальдегид в воздухе?

Формальдегид является токсичным соединением, длительное воздействие которого может негативно сказываться на органах дыхания и общем самочувствии человека.

Почему в одних районах воздух чище, чем в других?

Уровень загрязнения зависит от близости к крупным заводам, интенсивности дорожного движения, а также от метеорологических условий и розы ветров.

Что делать при введении режима неблагоприятных метеоусловий?

В такие периоды рекомендуется реже находиться на открытом воздухе, держать окна закрытыми и ограничить физические нагрузки, чтобы минимизировать контакт с загрязненным воздухом.

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