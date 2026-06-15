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Ипотечный бум нанес ответный удар: массовый ввод новостроек в Подмосковье обрушил планы арендодателей

Россия » Центр » Москва

Рынок аренды в Московской области заметно трансформировался: арендаторы получили преимущество и право диктовать условия. Теперь владельцам недвижимости приходится гораздо сложнее, чем раньше, так как избыток предложений заставляет объекты простаивать неделями.

Передача ключей новым жильцам
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Передача ключей новым жильцам

Тем временем в других секторах региона продолжается активное строительство социальной инфраструктуры, что косвенно влияет на привлекательность районов для потенциальных жильцов.

Основным драйвером текущей ситуации стал ввод в эксплуатацию тысяч квартир, приобретенных по льготным программам ипотеки в период с 2022 по 2024 год. Собственники массово выставили свежеотремонтированные площади на рынок, однако спрос не успел за таким предложением.

Большинство владельцев по привычке опираются на прошлогодние расценки, что ведет к долгим простоям и лишним расходам на коммунальные платежи, о чем предупреждает риелтор Юлия Юсова в материале интернет-издания "Подмосковье сегодня".

"Завышение стартовой цены в текущих экономических условиях — это самая распространенная стратегия, ведущая к потере доходности недвижимости. Собственникам стоит ориентироваться на реальные показатели конкурентов в своем жилом комплексе, а не на желаемую сумму, чтобы избежать месяцев отсутствия арендаторов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риелтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Помимо коррекции цен, владельцам квартир стоит присмотреться к новым категориям арендаторов. На рынок жилья Московской области начали выходить приезжие из Китая, что открывает дополнительные возможности для сдачи объектов в аренду. Успешный поиск жильцов сегодня требует гибкости и понимания того, как меняется демография и потребности людей в новом жилье.

Ответы на популярные вопросы о рынке аренды

Почему аренда стала стоить дешевле?

Рост предложения из-за ввода новостроек превышает темпы спроса, вынуждая собственников снижать стоимость для привлечения клиентов.

Нужно ли делать дорогой ремонт для сдачи квартиры?

В условиях конкуренции качественный косметический ремонт повышает шансы сдать жилье быстрее, однако окупаемость "люксовых" вложений в эконом-сегменте остается низкой.

Стоит ли сдавать квартиру иностранным гражданам?

Это стабильный сегмент арендаторов, однако собственнику следует тщательно проверять документы и соблюдать требования миграционного учета.

Сколько времени в среднем простаивает квартира сейчас?

При завышенных ожиданиях владельца простой может достигать нескольких месяцев, в то время как при рыночной цене объект находит жильцов за 1-2 недели.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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