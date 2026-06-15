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Безопасность выходит на новый уровень: в Перми нашли способ быстро укрыть людей на улицах

Россия » Поволжье » Пермь

В Пермском крае запустили сборку модульных железобетонных укрытий, предназначенных для защиты населения при угрозе атак БПЛА. Производством конструкций занялся местный завод, как сообщается на официальном сайте предприятия. Сооружения спроектированы для установки на объектах энергетической инфраструктуры, транспортных узлах, промышленных площадках и в местах массового отдыха горожан.

Стела в Перми
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Трофимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стела в Перми

Модульные боксы отличает мобильность: их можно монтировать практически на любой поверхности без проведения масштабных подготовительных работ. В комплектацию укрытий входят возможности для организации вентиляции, гидроизоляции, установки аптечек, пожарных щитов и скамеек для размещения людей. Изделия выпускаются в трех версиях, рассчитанных на внутреннее пространство для семи, 14 или 20 человек.

Использование негорючих материалов при изготовлении обеспечивает устойчивость конструкций к ударам взрывных волн от гранат, воздействию стрелкового оружия, а также защищает от падения беспилотных аппаратов, пишет properm.ru. Стоимость установки одной такой конструкции, согласно ранее опубликованным данным, превышала отметку в 300 тысяч рублей с учетом логистики и изготовления.

"Возведение таких конструкций — это вынужденная, но необходимая мера для повышения уровня общественной безопасности в текущих условиях. Использование готовых сборных модулей позволяет оперативно реагировать на возникающие вызовы, не дожидаясь строительства капитальных сооружений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Карты безопасности и меры гражданской защиты

В регионах, где внедряется система модульных укрытий, власти также ведут работу по информированию граждан о местах эвакуации. В частности, на портале "Управляем вместе" доступна подробная карта стационарных защитных зон, куда следует направляться при получении сигнала о беспилотной опасности. В списке указано почти 1,4 тысячи доступных локаций.

Перечень объектов включает в себя подземные паркинги, подвальные помещения муниципальных зданий и специально выделенные зоны в многоквартирных домах. Власти заверяют, что актуализация базы данных происходит на постоянной основе. Жителям рекомендуется заранее изучить маршруты до ближайшего пункта укрытия, чтобы сохранять спокойствие при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ответы на популярные вопросы о модульных укрытиях

Где именно можно устанавливать такие модули?

Конструкции допускается размещать на объектах промышленного сектора, в зонах транспортной инфраструктуры, на частных предприятиях и в городских общественных пространствах.

Требуется ли специальная подготовка площадки под укрытие?

Нет, быстровозводимые блоки можно монтировать на неподготовленную поверхность, что значительно ускоряет процесс развертывания защиты.

От каких угроз защищает железобетонный бокс?

Материалы способны уберечь находящихся внутри людей от разлета осколков при взрыве гранат, поражения стрелковым оружием и последствий падения БПЛА.

Где посмотреть список стационарных укрытий в городе?

Актуальная карта с адресами доступна на региональных информационных порталах, например, через сервис "Управляем вместе", который регулярно дополняется новыми локациями.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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