РЖД заморозили продажу билетов на сентябрь: что делать тем, кто ждал бархатный сезон

РЖД временно заморозили продажу билетов на сентябрьские рейсы. Причина — масштабная ревизия путей и систем управления. Пассажирам, планирующим бархатный сезон на юге, придется подождать, пока диспетчеры пересоберут график движения.

Фото: Self-photographed by Вадим Анохин is licensed under GNU Free Documentation License Железная дорога

Ревизия путей: почему встали продажи

С 8 сентября железнодорожники начинают крупный ремонт инфраструктуры. Это не просто замена шпал, а полная переборка логистических узлов. Из-за технических работ билеты на поезд временно исчезли из системы.

Диспетчеры меняют маршруты и время прибытия, чтобы составы не упирались в закрытые участки. Как только новый цифровой слепок расписания будет готов, бронирование возобновится в обычном режиме.

"Ремонтные окна в сентябре — это производственная необходимость. Нельзя бесконечно эксплуатировать полотно без обновления. Кратковременная пауза в продажах защищает пассажира от путаницы с перронами и временем", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с перекройкой графика перевозчик продолжает избавляться от неудачных решений прошлого. Недавно стало известно, что РЖД прекращают эксперименты по созданию радикально новых плацкартных вагонов. Вместо капсульных "ёлочек" упор сделают на проверенные временем конструкции, что упростит обслуживание парка во время масштабных строек.

Южный вектор под ударом

Ограничения задели самые востребованные направления: Адлер, Анапу, Новороссийск и курорты Кавминвод. Сентябрь — пик возвращения отпускников, и любая заминка в кассах воспринимается остро.

Однако блокировка мест — мера временная. Власти стараются сделать процесс поездки прозрачнее, внедряя подтверждение личности через мессенджер "Макс" для льготных категорий граждан.

Параметр Текущий статус Дата начала коррекции 8 сентября Основные направления Черноморское побережье, Кавминводы Срок возобновления продаж После завершения корректировки графиков

"Инфраструктура южных регионов испытывает колоссальную нагрузку. Благоустройство путей и прилегающих территорий — это база безопасности. Любые задержки окупятся повышением скорости движения в будущем", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Пока магистрали на юг перекраивают, в столичном регионе кипит другая работа. Новые поезда Иволга 5.0 уже готовятся к выходу на МЦД, что свяжет Москву с соседними областями еще плотнее. Это звенья одной цепи: цифровизация и модернизация железа идут рука об руку.

"Риски срыва перевозок минимальны. РЖД умеют прогнозировать ЧС и природные аномалии, поэтому ремонтные работы планируются на окна с максимально стабильной погодой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о расписании

Когда откроют продажи билетов?

Точной даты нет. Продажи стартуют поэтапно, как только диспетчеры утвердят обновленный график для каждого конкретного поезда.

Как не пропустить появление билетов?

Пассажирам рекомендуется активировать уведомления в мобильном приложении. Это позволит узнать о доступности мест быстрее, чем информация попадет в новостные ленты.

Нужно ли менять уже купленные билеты?

Если покупка совершена до приостановки продаж, билет остается действительным. В случае серьезного изменения времени отправления пассажиров уведомят персонально через SMS или личный кабинет.

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