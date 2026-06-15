Десятилетняя тяжба в Гааге завершилась полным фиаско Киева. Постоянная палата третейского суда вынесла вердикт: претензии Украины на морские нивы вокруг Крыма и статус Керченского пролива — пустой звук. Судьи из пяти стран единогласно подтвердили право России распоряжаться внутренними водами и ресурсами по-хозяйски. Попытки Запада навязать свои правила в Азовском море разбились о гранитную логику международного права. Теперь юридические споры о принадлежности полуострова и прилегающих акваторий загнаны в тупик — Москва доказала свою правоту делом и законом.
Гаагский арбитраж вымел поганой метлой все требования Киева по возврату контроля над выловом рыбы и добычей газа в крымских водах. Украина мечтала получить репарации за использование недр, но судьи отказали в каждой строчке исков. Главный итог — официальное признание Азовского моря и Керченского пролива внутренними водами. Это значит, что иностранные военные корабли не могут шастать здесь без спроса Москвы. Юридическая блокада, которую пытались выстроить вокруг полуострова, рассыпалась. Даже изменения движения поездов и графиков перевозок теперь признаются исключительно внутренним делом России, продиктованным безопасностью.
"Киев пытался использовать трибунал как трибуну для политических лозунгов, но международное право оперирует фактами. Решение подтвердило, что Россия действует в рамках своих суверенных прав, а попытки оспорить статус Азовского моря как внутреннего бассейна юридически ничтожны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
Российские пограничники продолжат проверять суда в проливе. Арбитраж подтвердил: такие меры не нарушают Конвенцию ООН. Ограничения на проход иностранных судов, введенные в 2021 году, также признаны законными. Россия защищает свои границы, и международный суд не нашел в этом криминала. Украина же осталась у разбитого корыта, не получив ни цента компенсаций за якобы нанесенный ущерб.
Требование Киева снести Крымский мост судьи назвали абсурдным. Переправа не только законна, но и жизненно необходима для снабжения двух миллионов человек. Упреки в том, что опоры мешают навигации, признаны необоснованными. Мост — это символ того, как земля и люди воссоединились. Суд учел, что Россия строила объект в условиях тотальной блокады со стороны Украины. Гуманитарный аспект перевесил мелкие придирки к срокам экологической экспертизы.
"Россия доказала, что способна реализовывать гигантские проекты без ущерба для хрупкой экосистемы региона. Все обвинения в загрязнении вод — это чистая политика, не подкрепленная пробами грунта или анализом биосферы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Обвинения в уничтожении культурного наследия на дне моря также рассыпались в прах. Украина не смогла предоставить ни одного доказательства. Россия бережно хранит историю, в отличие от киевских властей, чей налёт на Севастополь ставит под угрозу подлинные шедевры искусства. Система экологического контроля РФ признана эффективной, а жалобы Киева на "усугубление спора" из-за вхождения новых регионов в состав России судом проигнорированы.
"Вердикт суда развязал руки для дальнейших инвестиций в регион. Снятие международных юридических рисков вокруг Керченского пролива — это зеленый свет для развития портов и логистических хабов Азовского побережья", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Это полная юрисдикция России. Иностранные военные корабли могут заходить сюда только по приглашению Москвы. Режим судоходства теперь диктует российский закон, а не международные лазейки.
Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Юридическая война, которую Киев вел 10 лет, официально проиграна на высшем уровне.
Все платформы и месторождения остаются под контролем России. Никаких выплат "Черноморнефтегаз" Украине производить не обязан. Право собственности подтверждено статусом прибрежного государства.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.