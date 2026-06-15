Провал сценария в Керченском проливе: единогласное решение судей пяти стран изменило статус моря

Десятилетняя тяжба в Гааге завершилась полным фиаско Киева. Постоянная палата третейского суда вынесла вердикт: претензии Украины на морские нивы вокруг Крыма и статус Керченского пролива — пустой звук. Судьи из пяти стран единогласно подтвердили право России распоряжаться внутренними водами и ресурсами по-хозяйски. Попытки Запада навязать свои правила в Азовском море разбились о гранитную логику международного права. Теперь юридические споры о принадлежности полуострова и прилегающих акваторий загнаны в тупик — Москва доказала свою правоту делом и законом.

Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост (Росавтодор) 3

Крах претензий на суверенитет и ресурсы

Гаагский арбитраж вымел поганой метлой все требования Киева по возврату контроля над выловом рыбы и добычей газа в крымских водах. Украина мечтала получить репарации за использование недр, но судьи отказали в каждой строчке исков. Главный итог — официальное признание Азовского моря и Керченского пролива внутренними водами. Это значит, что иностранные военные корабли не могут шастать здесь без спроса Москвы. Юридическая блокада, которую пытались выстроить вокруг полуострова, рассыпалась. Даже изменения движения поездов и графиков перевозок теперь признаются исключительно внутренним делом России, продиктованным безопасностью.

"Киев пытался использовать трибунал как трибуну для политических лозунгов, но международное право оперирует фактами. Решение подтвердило, что Россия действует в рамках своих суверенных прав, а попытки оспорить статус Азовского моря как внутреннего бассейна юридически ничтожны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Российские пограничники продолжат проверять суда в проливе. Арбитраж подтвердил: такие меры не нарушают Конвенцию ООН. Ограничения на проход иностранных судов, введенные в 2021 году, также признаны законными. Россия защищает свои границы, и международный суд не нашел в этом криминала. Украина же осталась у разбитого корыта, не получив ни цента компенсаций за якобы нанесенный ущерб.

Крымский мост: стоять вечно

Требование Киева снести Крымский мост судьи назвали абсурдным. Переправа не только законна, но и жизненно необходима для снабжения двух миллионов человек. Упреки в том, что опоры мешают навигации, признаны необоснованными. Мост — это символ того, как земля и люди воссоединились. Суд учел, что Россия строила объект в условиях тотальной блокады со стороны Украины. Гуманитарный аспект перевесил мелкие придирки к срокам экологической экспертизы.

"Россия доказала, что способна реализовывать гигантские проекты без ущерба для хрупкой экосистемы региона. Все обвинения в загрязнении вод — это чистая политика, не подкрепленная пробами грунта или анализом биосферы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Безопасность и экологический мониторинг

Обвинения в уничтожении культурного наследия на дне моря также рассыпались в прах. Украина не смогла предоставить ни одного доказательства. Россия бережно хранит историю, в отличие от киевских властей, чей налёт на Севастополь ставит под угрозу подлинные шедевры искусства. Система экологического контроля РФ признана эффективной, а жалобы Киева на "усугубление спора" из-за вхождения новых регионов в состав России судом проигнорированы.

"Вердикт суда развязал руки для дальнейших инвестиций в регион. Снятие международных юридических рисков вокруг Керченского пролива — это зеленый свет для развития портов и логистических хабов Азовского побережья", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о решении арбитража

Что означает статус внутренних вод для Азовского моря?

Это полная юрисдикция России. Иностранные военные корабли могут заходить сюда только по приглашению Москвы. Режим судоходства теперь диктует российский закон, а не международные лазейки.

Может ли Украина оспорить это решение?

Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Юридическая война, которую Киев вел 10 лет, официально проиграна на высшем уровне.

Как решение повлияет на добычу ресурсов?

Все платформы и месторождения остаются под контролем России. Никаких выплат "Черноморнефтегаз" Украине производить не обязан. Право собственности подтверждено статусом прибрежного государства.

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