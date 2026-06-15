Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хургада против Шарма: скрытые минусы популярных курортов, о которых молчат турагенты
Вода должна была поглотить целые территории: зачем в СССР хотели создать Сибирское море
Всё решает один день в календаре: когда во второй половине июня лучше стричься
Красота по-японски обходится без спортзала: этот комплекс помогает сделать ноги стройнее
Раньше память работала иначе: Николай Цискаридзе обнаружил у себя признаки скрытого недуга
Райан Гослинг, Стивен Спилберг или хоррор: какой фильм американские критики назвали лучшим в 2026 году
Границы Солнечной системы лихорадит: загадочная девятая планета то появляется, то исчезает
Не только Токио: места в Японии, ради которых туристы отказываются от Турции и Европы
Классика нашла короткую дорогу к столу: рассольник с колбасой получится сытным и ароматным

Северная Хургада наступает: Приморье стремительно превращается в филиал Шарм-эш-Шейха

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Приморье уходит в дрейф к экватору. Пока москвичи кутаются в шарфы, залив Петра Великого примеряет статус русского Египта. За 60 лет средний градус в крае подпрыгнул на полтора пункта. Для климата это не просто цифра, это сигнал к полной смене декораций. В августе вода у скал бьет рекорды Анапы и Сочи, прогреваясь до +25°C. Океанологи из ДВФУ дают Приморью 15-20 лет, чтобы превратиться в полноценный филиал Шарм-эш-Шейха. Но за тропический антураж придется платить штормовым начесом и незваными гостями с плавниками.

Владивосток
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Владивосток

Владивосток-2040: пальмы вместо елок

Градусник не врет. Вода в октябре уже не обжигает холодом, а ласкает, как в бассейне пятизвездочного отеля. Туризм в Приморье ждет тектонический сдвиг. Когда за окном +25°C в тени сентябрьских сопок, "пруль" с кондиционером становится спасением, а пляжи наполняются теми, кто раньше выбирал Красное море.

"Инфраструктура края сейчас не рассчитана на такой климатический рывок. Если мы станем северной Хургадой, нагрузка на электросети и водоснабжение вырастет втрое из-за кондиционирования. Это требует полной перепрошивки градостроительных планов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Пока одни радуются бесконечному лету, другие считают убытки. Подъем температуры тянет за собой перестройку всей логистики. Безопасность продуктов питания в условиях жары становится головной болью. Рыба не прощает перегрева, а портовые холодильники могут не сдюжить против субтропического зноя.

Обратная сторона тепла: акулы и тайфуны

Море — это не только чилим на тарелке, но и стихия, которая не берет пленных. Теплая вода — это магнит для хищников. Белые акулы уже не воспринимаются как экзотика из кино. Для них наши бухты теперь — столовая с комфортной температурой. Но зубастые гости — верхушка айсберга. Основной удар нанесут тайфуны. Чем горячее вода, тем мощнее турбонаддув у циклонов.

Фактор риска Последствия через 50 лет
Уровень моря Затопление низменных районов и пляжных зон
Мощность тайфунов Рост скорости ветра до экстремальных значений
Биоразнообразие Миграция опасных видов рыб из тропических широт

"Мы прогнозируем не просто потепление, а рост экстремальных явлений. Тайфуны станут злее, а осадки — агрессивнее. Залив Петра Великого может превратиться в зону постоянного риска наводнений", — предупредил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Экология тоже под прицелом. Радужные пленки на воде — это не только мазут на пляжах, но и изменение химического состава воды при перегреве. Фанза у моря может стать золотой жилой, но только если её не смоет ближайшим валом.

"Экосистема Японского моря очень хрупкая. Резкое потепление вызовет цветение токсичных водорослей и замор рыбы. Природа не успевает адаптироваться к таким скоростям", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Человеку остается только подстраиваться под ветер. Но Приморье всегда жило по своим законам, где море — главный судья. Карнавала, может, и не будет, но горячий сезон только начинается.

Ответы на популярные вопросы о климате Приморья

Правда ли, что вода в Приморье стала как в Сочи?

Да, в пиковые месяцы (август-сентябрь) бухты прогреваются до +23…+25 градусов, что соответствует показателям черноморского побережья.

Чем опасны акулы в акватории Владивостока?

С потеплением воды заходят тропические виды хищников. Это требует повышенной осторожности при купании на открытых участках побережья.

Как изменится погода зимой?

Общий тренд на потепление сохраняется, однако климатологи предупреждают о росте аномальных снегопадов и ледяных дождей.

Выстоит ли инфраструктура против новых тайфунов?

Требуется модернизация ливневых систем и берегоукрепление, так как интенсивность стихийных бедствий будет только нарастать.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, климатолог Павел Лебедев, эколог Игорь Степанов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Хрущёвка мечты или билет в суд: какие перепланировки в 2026 году оказались под запретом
Недвижимость
Хрущёвка мечты или билет в суд: какие перепланировки в 2026 году оказались под запретом
Прощание с американским газом: европейские гиганты пошли на крайние и болезненные меры
Газ
Прощание с американским газом: европейские гиганты пошли на крайние и болезненные меры
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Последние материалы
Не только Токио: места в Японии, ради которых туристы отказываются от Турции и Европы
Классика нашла короткую дорогу к столу: рассольник с колбасой получится сытным и ароматным
Зачем Бог придумал секс? Какие шутки принцесса Диана писала в письмах близкому другу-актёру
Дрель останется без работы: эти способы помогают повесить картину и не испортить стены
Будто сошла со старинного портрета: эта стрижка возвращает волосам роскошь и воздушность
Северная Хургада наступает: Приморье стремительно превращается в филиал Шарм-эш-Шейха
Внезапный список фаворитов: главная героиня "Обсессии" Инде Наварретт показала свои вкусы в кино
Часы с музыкой в ушах: после какой минуты в наушниках слух начинает медленно угасать
Разлука не стирает главное: по каким признакам кошка узнаёт своего человека спустя годы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.