Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон

В Иркутской области во время планового полета разбился сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Машина рухнула при заходе на посадку. Экипаж успел сработать четко — летчики катапультировались. По докладам с места, их жизни ничего не угрожает. На земле обошлось без жертв и разрушений. Самолет летел "пустым", без боекомплекта, так что детонации удалось избежать. Сейчас в тайге, где лежат обломки, работает комиссия ВКС. Будут разбираться, почему техника подвела.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Ту-22М3, Сверхзвуковой самолет

Детали происшествия в Приангарье

Авария случилась 15 июня во время тренировочного вылета. Ту-22М3 — машина серьезная, дальний ракетоносец, который ошибок не прощает. В этот раз техника дала сбой именно в самый ответственный момент — при возвращении на базу. Летчики боролись до последнего, уводя самолет от жилых построек. В итоге "тушка" упала в безлюдном месте. Это не первый случай, когда в регионе возникают вопросы к состоянию авиатехники, хотя подготовка кадров остается на уровне. Регион сейчас активно обучает специалистов по управлению БПЛА и современным авиационным системам, но тяжелая стратегическая авиация — это совсем другой масштаб рисков.

"Такие инциденты подчеркивают необходимость жесткого контроля за износом материальной части. Причины могут варьироваться от отказа двигателя до ошибок в обслуживании, но главное — отсутствие жертв среди гражданского населения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Безопасность полетов и технический фактор

Иркутская земля к суровым испытаниям привыкла. Здесь и сейсмика стабильно проверяет здания на прочность, и климат не сахар. Полет Ту-22М3 проходил в штатном режиме до этапа посадки. Предварительно говорят о технической неисправности. Пока комиссия ищет "черные ящики", военные эксперты напоминают: любая авиакатастрофа — это комплекс причин. В регионе, где внедряют цифровой контроль устойчивости домов и следят за безопасностью каждого метра, падение военного борта — ЧП федерального масштаба. Самолет — это металл, его починят или спишут, а опытные пилоты остались живы, и это главное дело.

Параметр Статус инцидента Боекомплект на борту Отсутствовал Состояние экипажа Живы, угрозы жизни нет Разрушения на земле Нет Тип полета Плановый учебно-тренировочный

"Любое авиационное происшествие — это удар по бюджету ведомства. Стоимость восстановления или компенсации потери борта Ту-22М3 исчисляется сотнями миллионов рублей. Важно, чтобы это не повлияло на финансирование социальных программ региона", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Последствия для региональной инфраструктуры

Место падения оцеплено. Экологи и военные обследуют грунт — ракетоносцы заправляют специфическим топливом, которое не должно попасть в водоемы. Ранее в области уже сталкивались с необходимостью расселения ветхого жилья из-за различных угроз, но в данном случае зона падения оказалась удачной — глухая местность. Пока военные разбираются с обломками, гражданская жизнь идет своим чередом: в Иркутске готовят к открытию новый детский культурный центр. Жизнь продолжается, а армия сделает выводы из этой аварии. Источник издание ТАСС.

"Если падение произошло вблизи лесных массивов, основная задача — не допустить возгорания тайги. Даже без боекомплекта остатки керосина могут спровоцировать серьезный пожар", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы об аварии Ту-22М3

Было ли оружие на борту упавшего самолета?

Нет, по официальным данным Минобороны, Ту-22М3 выполнял плановый полет без боекомплекта. Это позволило избежать взрывов при столкновении с землей.

Что случилось с пилотами после катапультирования?

Все члены экипажа живы. Они успешно катапультировались, их здоровью сейчас ничего не угрожает, пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Есть ли пострадавшие среди жителей Иркутской области?

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Самолет упал в безлюдной местности, строения на земле не повреждены.

Кто будет определять причины крушения?

На месте авиакатастрофы работает специальная комиссия главного командования Воздушно-космических сил России. Она изучит данные самописцев и обломки машины.

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