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Тайга охвачена пламенем: тысячи гектаров леса превратились в источник удушливого смога в Сибири

Россия » Сибирь » Красноярск

Жители Лесосибирска и других населенных пунктов на севере региона столкнулись с плотной дымкой, вызванной масштабными лесными пожарами. Еще 14 июня в местных профильных каналах горожане жаловались на тяжелый воздух в квартирах, а в соцсетях появились кадры с людьми, использующими противогазы во время прогулок с домашними животными. Ситуация в округе напряженная, так как концентрация продуктов горения растет с каждым часом.

Загрязнённый воздух и здоровье детей
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Загрязнённый воздух и здоровье детей

Схожую картину наблюдают и жители Енисейска, пишет prmira.ru, чьи улицы также окутал едкий дым. Как отметил глава округа Евгений Петренко на своей странице в социальных сетях, задымление стало следствием множества очагов возгорания в Нижне-Енисейском и Енисейском лесничествах. Несмотря на тревожную обстановку, чиновник заверил, что пожары находятся на значительном отдалении и реальной угрозы населенным пунктам на данном этапе нет.

"Дым от лесных пожаров особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, поэтому в таких условиях лучше избегать физических нагрузок и плотно закрывать окна. Обычные маски не защищают от смога, а противогаз — это лишь крайняя и не самая комфортная мера защиты, которая не отменяет необходимости эвакуации или хотя бы временного переезда в более чистое место", - объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Олег Белкин.

Масштабы борьбы со стихией

По данным регионального Лесопожарного центра, на вторую половину дня 15 июня в Красноярском крае зафиксировано 97 действующих лесных пожаров. Общая площадь, охваченная огнем, достигает 36 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний задействованы 1 103 специалиста и 33 единицы специализированной техники, которые работают над локализацией очагов в сложных условиях тайги.

Данный инцидент еще раз напоминает о рисках, связанных с неосторожным обращением с огнем в весенне-летний период. О том, как обстоят дела с пожарной безопасностью в регионе и какие меры принимаются для борьбы с огнем в лесах, можно узнать из наших профильных материалов. Власти продолжают следить за погодными условиями, так как направление ветра определяет, какой район города окажется в эпицентре задымления следующим.

Ответы на популярные вопросы о лесных пожарах

Почему возникает сильное задымление даже при удаленных пожарах?

Дым от лесных пожаров может переноситься ветром на десятки и сотни километров. При отсутствии осадков и наличии инверсии в атмосфере продукты горения скапливаются в приземном слое, создавая плотную пелену над населенными пунктами.

Безопасно ли использовать подручные средства защиты типа масок?

Обычные бытовые маски практически бесполезны против мелкодисперсных частиц дыма. Они способны задержать лишь крупные частицы пыли, но не продукты горения, которые проникают в легкие.

Кто координирует тушение пожаров в крае?

Работу по локализации и ликвидации возгораний осуществляет краевой Лесопожарный центр, который направляет наземные группы и спецтехнику в очаги возгораний для предотвращения перехода огня на жилой сектор.

Как узнать об угрозе пожара для своего населенного пункта?

Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями местных администраций и обновлениями региональных управлений МЧС, где публикуются актуальные сведения об оперативной обстановке.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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