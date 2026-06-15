Тайга охвачена пламенем: тысячи гектаров леса превратились в источник удушливого смога в Сибири

Жители Лесосибирска и других населенных пунктов на севере региона столкнулись с плотной дымкой, вызванной масштабными лесными пожарами. Еще 14 июня в местных профильных каналах горожане жаловались на тяжелый воздух в квартирах, а в соцсетях появились кадры с людьми, использующими противогазы во время прогулок с домашними животными. Ситуация в округе напряженная, так как концентрация продуктов горения растет с каждым часом.
Схожую картину наблюдают и жители Енисейска, пишет prmira.ru, чьи улицы также окутал едкий дым. Как отметил глава округа Евгений Петренко на своей странице в социальных сетях, задымление стало следствием множества очагов возгорания в Нижне-Енисейском и Енисейском лесничествах. Несмотря на тревожную обстановку, чиновник заверил, что пожары находятся на значительном отдалении и реальной угрозы населенным пунктам на данном этапе нет.
"Дым от лесных пожаров особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, поэтому в таких условиях лучше избегать физических нагрузок и плотно закрывать окна. Обычные маски не защищают от смога, а противогаз — это лишь крайняя и не самая комфортная мера защиты, которая не отменяет необходимости эвакуации или хотя бы временного переезда в более чистое место", - объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Олег Белкин.
По данным регионального Лесопожарного центра, на вторую половину дня 15 июня в Красноярском крае зафиксировано 97 действующих лесных пожаров. Общая площадь, охваченная огнем, достигает 36 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний задействованы 1 103 специалиста и 33 единицы специализированной техники, которые работают над локализацией очагов в сложных условиях тайги.
Данный инцидент еще раз напоминает о рисках, связанных с неосторожным обращением с огнем в весенне-летний период. О том, как обстоят дела с пожарной безопасностью в регионе и какие меры принимаются для борьбы с огнем в лесах, можно узнать из наших профильных материалов. Власти продолжают следить за погодными условиями, так как направление ветра определяет, какой район города окажется в эпицентре задымления следующим.
Дым от лесных пожаров может переноситься ветром на десятки и сотни километров. При отсутствии осадков и наличии инверсии в атмосфере продукты горения скапливаются в приземном слое, создавая плотную пелену над населенными пунктами.
Обычные бытовые маски практически бесполезны против мелкодисперсных частиц дыма. Они способны задержать лишь крупные частицы пыли, но не продукты горения, которые проникают в легкие.
Работу по локализации и ликвидации возгораний осуществляет краевой Лесопожарный центр, который направляет наземные группы и спецтехнику в очаги возгораний для предотвращения перехода огня на жилой сектор.
Жителям рекомендуется следить за официальными сообщениями местных администраций и обновлениями региональных управлений МЧС, где публикуются актуальные сведения об оперативной обстановке.
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